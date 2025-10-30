NAMIBIE : La Namibie rejoint 37 autres pays ayant adopté une initiative TIC pour le suivi et l'évaluation à distance des projets de développement financés par la BAD

30 Octobre 2025

LIBREVILLE, 30 octobre (Infosplusgabon) - La Namibie est le dernier pays en date à adopter une technologie de pointe pour la gestion des projets de développement. De hauts responsables du gouvernement namibien et de la Banque africaine de développement (BAD) ont procédé récemment , à Windhoek, au lancement de l’outil novateur RASME – Remote Appraisal, Supervision, Monitoring and Evaluation (Évaluation, supervision, suivi et évaluation à distance).

L’iniative RASME marque un tournant majeur dans la manière dont les projets de développement sont suivis et évalués à travers l’Afrique. Elle exploite les technologies numériques pour collecter des données en temps réel directement sur le terrain, supprimant les obstacles traditionnels qui ont longtemps entravé l'efficacité du contrôle.

Conçu sur la base de la robuste plateforme Kobo Toolbox – une solution open source développée par la Harvard Humanitarian Initiative – RASME s’attaque aux défis critiques du suivi des projets, en particulier dans les régions confrontées à des problèmes de sécurité, à des contraintes logistiques ou à des problèmes d’accessibilité. La plateforme renforce la transparence et la redevabilité tout en simplifiant la collecte de données.

Déjà opérationnel dans 37 pays africains, et avec plus de 1 880 personnes formées, le projet RASME a permis de générer plus de 56 252 transmissions de données.

Le déploiement technique est dirigé par le service informatique de la Banque africaine de développement, en étroite collaboration avec les équipes GEMS de la Banque mondiale et Kobo Toolbox, afin d’assurer une intégration transparente dans tous les pays participants.

« La solution informatique RASME de la Banque africaine de développement arrive à point nommé. Elle mobilise les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour optimiser la collecte, l'analyse et la gestion des données dans le cadre de la préparation, de l'évaluation et du suivi des projets financés par la Banque », a déclaré Michael Humavindu, directeur exécutif au ministère des Finances de Namibie.

« La Banque africaine de développement reste déterminée à soutenir une croissance inclusive en Namibie, grâce à la mise en œuvre et au suivi efficaces de projets de développement alignés sur nos priorités « High-5 », a déclaré Fidelis Mnyanyi, coordinateur régional principal à la Banque africaine de développement. RASME va améliorer la manière dont nous collectons, vérifions et utilisons les données des projets, ce qui permettra une prise de décision plus rapide, un suivi renforcé et des résultats plus visibles sur le terrain. »

Une formation en présentiel de trois jours destinée aux unités de gestion des projets financés par la Banque africaine de développement s'est déroulée du 6 au 8 août 2025.

Parmi les participants figuraient des représentants de la Banque africaine de développement, des gestionnaires du Projet namibien de mécanisation agricole et d'amélioration des semences, de la Banque de développement de Namibie, du Projet namibien d'amélioration des infrastructures de transport, du Projet de traitement des eaux usées et de gestion des déchets solides de la ville d'Otjiwarongo, du Programme d'appui au secteur de l'eau et du Projet d'assistance technique à l'administration fiscale. (Source : African Development Bank Group (AfDB)).

