Sierra Leone : Elle transforme des vies et les soins chirurgicaux : la première femme chirurgienne pédiatrique de Mercy Ships au service des enfants d’Afrique

28 Octobre 2025

En tant que première femme chirurgienne pédiatrique africaine à se porter bénévole auprès de Mercy Ships, le Dr Justina Seyi-Olajide brise les barrières et entre dans l'histoire. Non seulement elle réalise des opérations chirurgicales qui transforment des vies, mais elle questionne également l'état des soins chirurgicaux en Afrique de l'Ouest.

Chirurgienne pédiatrique audacieuse et brillante originaire du Nigeria, le Dr Seyi-Olajide apporte plus de 13 ans d'expérience à l’hôpital du Global Mercy™, le plus grand navire-hôpital civil au monde. Travaillant aux côtés de l'équipage en Sierra Leone, un pays qui ne compte qu'un seul chirurgien pédiatrique pour toute sa population, elle était déterminée à apporter sa pierre à l’édifice pour combler l'énorme fossé en matière d'accès aux soins chirurgicaux.

Formée au Nigeria, elle a obtenu son diplôme de médecine à l'université Ahmadu Bello et a suivi une formation en chirurgie à l'hôpital universitaire de Lagos. Membre du Collège des chirurgiens d'Afrique de l'Ouest (WACS / West African College of Surgeons) et du Collège américain des chirurgiens (ACS / American College of Surgeons), elle poursuit actuellement un doctorat et une spécialisation à Montréal, preuve que son engagement envers l'excellence ne connaît pas de frontières.

« Le fait de venir d'un pays à faible ou moyen revenu n'est pas une raison pour rester en marge », déclare le Dr Seyji-Olajide. « Je dois faire partie du projet. Je veux participer au changement en cours. »

En tant que chirurgienne en exercice au Nigeria, elle est pleinement consciente du besoin désespéré de soins chirurgicaux en Afrique de l'Ouest. Et en tant que spécialiste en pédiatrie, elle sait quelles vies elle est appelée à transformer personnellement.

« Environ 40 à 45 % de la population de la plupart des pays d'Afrique subsaharienne est composée d'enfants de moins de 15 ans », souligne-t-elle.

Les journées du Dr Seyi-Olajide à bord du Global Mercy sont bien remplies, depuis les visites et les opérations tôt le matin jusqu'aux contrôles tard dans la nuit des patients en convalescence. Elle décrit cette expérience très exigeante comme profondément gratifiante et unique en son genre.

« Il ne s'agit pas seulement de soigner le patient », explique-t-elle. « Il s'agit de prendre soin de la personne dans son ensemble. C'est ce qui se passe ici. »

Animée par sa passion de transformer concrètement la vie des enfants qu'elle aime, le Dr Seyi-Olajide explique que c’est l'impact potentiel de la chirurgie pédiatrique qui l'a attirée vers cette spécialisation.

« Lorsqu'un enfant arrive pour une opération, nous faisons tout notre possible, et lorsque cet enfant repart en bonne santé, la joie sur le visage de ses parents en dit long », témoigne-t-elle avec un immense sourire.

Au-delà de la salle d'opération, son influence s'étend à la recherche chirurgicale mondiale. Elle a récemment dirigé une analye globale des méthodes de dépistage des anomalies congénitales dans les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI), qui a permis d'identifier des solutions pratiques pour améliorer le diagnostic et le traitement précoces.

En combinant l'excellence clinique, le leadership académique et une profonde bienveillance pour les populations défavorisées, le Dr Seyi-Olajide contribue chaque jour à redessiner l'avenir de la chirurgie pédiatrique en Afrique. Et, par conséquent, la vie des enfants africains.

Mercy Ships est une organisation humanitaire internationale qui déploie les deux plus grands navires-hôpitaux civils au monde, l’Africa Mercy et le Global Mercy, pour fournir des soins de santé gratuits et de première qualité aux plus démunis. L’ONG internationale soutient également le développement des systèmes de santé des pays hôtes par la formation des professionnels de la santé et la rénovation d’infrastructures. Fondé en Suisse en 1978 par Don et Deyon Stephens, Mercy Ships est intervenu dans 55 pays.

A bord de ses navires, une moyenne de 2 500 bénévoles par an, issus de 60 pays, contribuent à l'œuvre de Mercy Ships. Des professionnels tels que chirurgiens, dentistes, personnel infirmier, formateurs dans le domaine de la santé, cuisiniers, marins, ingénieurs et agriculteurs dédient leur temps et leurs compétences à cette cause. Avec des bureaux dans 16 pays et un Centre opérationnel pour l'Afrique basé à Dakar, au Sénégal, Mercy Ships se met au service des nations en restaurant santé et dignité.

