Le Groupe de la BAD reçoit une première allocation de 14 millions de dollars dans le cadre du nouveau guichet de financement du secteur privé du Programme mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire

27 Octobre 2025

LIBREVILLE, 27 octobre (Infosplusgabon) - Le Programme mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire (GAFSP) a annoncé une première allocation de 14 millions de dollars de capital de dérisquage dans le but de débloquer 200 millions de dollars du secteur privé pour améliorer la sécurité alimentaire dans les pays à faible revenu en Afrique. L’allocation est destinée à son nouveau guichet de financement du secteur privé au sein du Groupe de la Banque africaine de développement.

Plus de 1,5 million de petits exploitants agricoles et 500 distributeurs d’intrants agricoles et coopératives agricoles devraient en profiter

Le GAFSP fournit des ressources financières et techniques — notamment des dons, des financements concessionnels mixtes, une assistance technique et des services de conseil — aux pays les plus pauvres du monde pour soutenir des projets tout au long de la chaîne de valeur de l’agriculture.

Ce nouveau guichet, le Business Investment Financing Track (Guichet de financement de l’investissement dans les entreprises, BIFT de son acronyme en anglais) a été lancé en 2024 comme guichet de financement du secteur privé de deuxième génération du GAFSP. Il combine les dons et les financements concessionnels du programme avec les financements des banques multilatérales de développement pour catalyser le financement du secteur privé en faveur des petits exploitants agricoles, des groupements de producteurs, des entreprises agro-industrielles et des start-ups.

Cette première allocation du guichet servira à la création d’un Mécanisme de partage des risques pour les intrants agricoles — un fonds de 200 millions de dollars qui sera hébergé par la Banque africaine de développement, avec une tranche de dix millions de dollars de capital de dérisquage. Un montant supplémentaire de quatre millions de dollars sous forme de dons financera l’assistance technique destinée à catalyser jusqu’à deux cents millions de dollars de prêts au secteur privé pour les petites et moyennes entreprises agricoles en Éthiopie, en Ouganda, en Tanzanie, au Malawi et en Zambie. Le Mécanisme de partage des risques pour les intrants agricoles s’efforcera d’inciter les banques locales à accorder des crédits aux fournisseurs d’intrants agricoles.

Les petits exploitants agricoles et les entreprises agroalimentaires en phase de démarrage dans les pays fragiles et à faible revenu ont du mal à accéder au crédit, à l’assurance et au capital d’investissement en raison d’une perception élevée du risque, ce qui limite leur capacité à répondre à l’augmentation de la demande de denrées alimentaires.

Le Mécanisme de partage des risques pour les intrants agricoles, qui sera mis en œuvre par l’African Trade and Investment Development Insurance — une institution panafricaine fournissant une assurance contre les risques politiques et une assurance-crédit aux investisseurs — comblera cette lacune en fournissant des garanties aux institutions financières, une mesure de partage des risques visant à encourager les banques commerciales à accorder des prêts à ces entreprises agro-industrielles mal desservies.

« Cette première allocation démontre la volonté des bailleurs de fonds de travailler ensemble dans ce nouveau modèle pour résoudre un défi séculaire du financement des petits exploitants agricoles : le risque », a déclaré Natasha Hayward, responsable de programme au sein du Programme mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire.

« En combinant les fonds des donateurs du GAFSP avec des financements multilatéraux de développement et commerciaux, chaque dollar du programme permettra de mobiliser beaucoup plus d’investissements privés, multipliant ainsi l’impact positif sur la sécurité alimentaire et la résilience face à la hausse des températures et aux conditions météorologiques imprévisibles. »

Ce financement contribuera à élargir l’accès aux semences certifiées, aux engrais organiques, aux amendements pour sols, à la mécanisation et à d’autres intrants qui aident les entreprises agro-industrielles à faire face à la chaleur extrême et prolongée, à la pénurie d’eau et aux autres effets des climats extrêmes. Plus de 1,5 million de petits exploitants agricoles et 500 distributeurs d’intrants agricoles et coopératives agricoles devraient en profiter.

« En ciblant les distributeurs d’intrants agricoles et les petits exploitants agricoles, ce mécanisme vise à renforcer l’ensemble de la chaîne de valeur, de l’approvisionnement en intrants à l’accès au marché, en bâtissant des systèmes alimentaires capables de résister aux chocs du marché, notamment et en particulier aux pressions environnementales. Avec la création du Mécanisme de partage des risques pour les intrants agricoles, nous semons les graines d’une Afrique plus sûre sur le plan alimentaire », a déclaré Philip Boahen, coordinateur du GAFSP à la Banque africaine de développement.

Cette première allocation est alignée sur les engagements généraux pris par l’Afrique pour transformer ses systèmes alimentaires, notamment le Programme détaillé de développement de l’agriculture africaine et la Déclaration de Kampala sur l’accélération de la mise en œuvre de la transformation des systèmes alimentaires en Afrique. (Source : African Development Bank Group (AfDB)).

