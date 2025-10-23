Afrique : Le Comité International Olympique (CIO) lance une version remaniée du programme des jeunes reporters pour Dakar 2026

23 Octobre 2025

Sénégal-Sport-Programme des jeunes reporters

LIBREVILLE, 23 octobre (Infosplusgabon) - Les candidatures sont désormais ouvertes pour la prochaine édition du programme des jeunes reporters qui se déroulera pendant les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar 2026. Seize aspirants journalistes sportifs venus du monde entier seront sélectionnés pour participer à cette formation immersive qui leur permettra de développer leurs compétences en période de Jeux.

Un nouveau format inspiré des tendances observées dans les médias internationaux

Lancé lors de la première édition des JOJ à Singapour en 2010, le programme des jeunes reporters du CIO a formé jusqu'ici 125 journalistes de 68 pays, les aidant à acquérir les outils et l'expérience nécessaires pour faire carrière dans les médias sportifs. De nombreux participants ont ensuite travaillé pour les Jeux Olympiques ou pour de grands diffuseurs, des plateformes numériques et des agences de presse.

Une étude indépendante réalisée en 2025 par la Dre Jessie Wilkie de l'Université de Canberra a confirmé le succès de ce programme, le qualifiant de "formation en journalisme très efficace et très enrichissante". Il ressort de cette étude, qui repose sur des consultations et des entretiens menés avec d'anciens participants, que 63 % d'entre eux ont ensuite couvert les Jeux Olympiques et qu'un tiers a collaboré avec le CIO à un titre ou à un autre. La Dre Wilkie a également relevé que le programme avait permis de créer une communauté d'anciens élèves talentueux qui, pour beaucoup, ont dit de cette expérience qu'elle avait "transformé leur vie" et les avait aidés à faire carrière dans les médias sportifs. L'étude comprend également toute une série de recommandations pour que le programme continue d'évoluer au rythme des changements observés dans le paysage médiatique.

L’édition pour Dakar 2026 a donc subi une profonde transformation, dans le droit fil des recommandations formulées. S'appuyant sur 15 années de témoignages recueillis auprès des participants et d'observations livrées par les professionnels du secteur, le nouveau format conserve les composantes essentielles que sont la formation intensive et le mentorat, tout en introduisant de nouveaux éléments destinés à mieux répondre aux exigences actuelles du journalisme sportif, avec notamment un accent mis plus particulièrement sur les médias sociaux.

Une expérience d'apprentissage immersive

Sous la houlette de professionnels des médias olympiques, les jeunes reporters sélectionnés pour Dakar 2026 recevront une formation complète couvrant la presse écrite, la photographie, la diffusion et les médias sociaux.

Les participants se familiariseront avec les opérations dans les zones mixtes et les conférences de presse, tout en réalisant des reportages sur les épreuves sportives et les activités culturelles proposées. Les cours expliqueront comment rédiger des récits captivants axés sur l'humain, produire du contenu en respectant les délais impartis, modifier des ressources multimédias et veiller à l'exactitude et à l'impartialité des informations communiquées. Ils porteront également sur l'intégration des médias sociaux et l'analyse des données dans la couverture sportive.

Tous les articles, photographies et enregistrements vidéo produits seront diffusés sur les plateformes médias du programme des jeunes reporters, offrant ainsi aux participants une visibilité sur le plan international. Des intervenants représentant les médias internationaux et le Mouvement olympique viendront enrichir la formation, et toutes les personnes qui auront suivi les cours recevront un certificat de participation officiel du CIO. Le(la) jeune reporter le(la) plus méritant(e) se verra décerner le prix Steve Parry.

Les jeunes professionnels âgés de 21 à 25 ans ayant suivi une formation en journalisme, en photographie ou en diffusion sont invités à postuler via le portail prévu à cet effet sur www.Olympics.com. La période de candidature s'ouvre aujourd'hui ; elle prendra fin le 30 novembre 2025. Les jeunes reporters seront informés de leur sélection à la fin du mois de février 2026 au plus tard. Tous les candidats doivent maîtriser l'anglais et joindre un portfolio ainsi que des lettres de recommandation à leur dossier.

Outre le processus susmentionné, des candidatures seront également présentées par les comités d'organisation des prochaines éditions des Jeux Olympiques et des Jeux Olympiques de la Jeunesse – Dakar 2026, Dolomiti Valtellina 2028, Los Angeles 2028, Alpes françaises 2030 et Brisbane 2032 – assurant ainsi une large représentation du Mouvement olympique.

Pour rappel, les JOJ de Dakar 2026 se tiendront sur deux semaines à partir du 31 octobre et réuniront les meilleurs jeunes athlètes du monde âgés de 17 ans au maximum. Les Jeux se dérouleront sur trois sites hôtes au Sénégal : Dakar, Diamniadio et Saly. (SOURCE : International Olympic Committee (IOC).

FIN/INFOSPLUSGABON/MPL/GABON2025

© Copyright Infosplusgabon