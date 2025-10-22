Investiture du Dr George Elombi, 4ème Président d'Afreximbank

22 Octobre 2025

LIBREVILLE, 22 octobre (Infosplusgabon) - Les 24 et 25 octobre 2025, le Groupe AFRICA24 offrira une couverture exceptionnelle de la cérémonie d’investiture et de prestation de serment du Dr Georges Elombi, élu 4ème Président de la Banque africaine d'import-export Afreximbank.

Cette cérémonie constitue une plateforme stratégique majeure pour honorer le legs du Professeur Benedict Oramah et poser les bases d’une nouvelle ère de leadership panafricain avec le Dr. George Elombi.

L’événement marque une transition historique pour l’institution, avec un bilan de la précédente décennie et une vision ambitieuse pour accélérer le commerce intra-africain et la prospérité continentale.

L’Investiture : Un événement majeure en deux phases

Vendredi 24 octobre : une série de conférences thématiques sur « Une décennie pour construire les piliers de la prospérité future », consacrée au bilan et aux acquis du Président sortant Pr Benedict Oramah.

Samedi 25 octobre : la cérémonie officielle d’investiture et de prestation de serment du Dr George Elombi, qui présentera sa vision pour Afreximbank devant un auditoire prestigieux de chefs d’État, ministres, dirigeants d’entreprises, partenaires institutionnels, représentants des Caraïbes et actionnaires. Une conférence de presse clôturera la cérémonie.

Les enjeux majeurs de cet événement sont : consolider le financement du commerce intra-africain, renforcer l’intégration économique via la ZLECAf, stimuler les partenariats internationaux et promouvoir une croissance inclusive fondée sur l’innovation, l’industrie durable et l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes.

Une couverture éditoriale à 360° par AFRICA24 et une diffusion mondiale pour 120 millions de foyers

Le Groupe AFRICA24, média panafricain de référence, déploie un dispositif audiovisuel et digital complet pour faire vivre l’investiture Afreximbank 2025 :

Diffusion en direct des conférences thématiques, de la cérémonie d’investiture, de la prestation de serment et de la conférence de presse.

Interviews exclusives avec le nouveau Président, le Président sortant, chefs d’État, dirigeants économiques, institutions financières et partenaires internationaux.

Reportages immersifs depuis les lieux de l’événement, les coulisses des conférences, les portraits des figures clés et les attentes des acteurs économiques africains.

Analyses approfondies sur les perspectives de leadership d’Afreximbank, la transformation économique continentale et l’ajout de valeur dans le commerce intra-africain.

Le Dr George Elombi est un juriste et banquier panafricain, titulaire d’une maîtrise et d’un doctorat en droit (arbitrage commercial international) de l’Université de Londres. Ancien enseignant à l’Université de Hull au Royaume-Uni, il rejoint Afreximbank en 1996 comme juriste.

Il a occupé plusieurs postes de direction, Vice-président exécutif chargé de la Gouvernance, des Services juridiques et ministériels, avant d’être élu 4ème Président du Groupe Afreximbank. Avec près de 30 ans d’expérience au sein de la Banque, il incarne une vision panafricaine axée le commerce intra-africain, l’intégration régionale et la prospérité africaine.

Afreximbank, une institution financière multilatérale

La Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank) est une institution financière multilatérale panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain. Depuis 30 ans, Afreximbank déploie des structures innovantes pour fournir des solutions de financement qui facilitent la transformation de la structure du commerce africain et accélèrent l’industrialisation et le commerce intra régional, soutenant ainsi l’expansion économique en Afrique.

Fervente défenseur de l’Accord sur la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf), Afreximbank a lancé les le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) qui a été adopté par l’Union africaine (UA) comme la plateforme de paiement et de règlement devant appuyer la mise en œuvre de la ZLECAf. En collaboration avec le Secrétariat de la ZLECAf et l’UA, la Banque a mis en place un Fonds d’ajustement de 10 milliards de dollars US pour aider les pays à participer de manière effective à la ZLECAf. À la fin de décembre 2024, le total des actifs et des garanties de la Banque s’élevait à environ 40,1 milliards de dollars US et les fonds de ses actionnaires s’établissaient à 7,2 milliards de dollars US.

Afreximbank est notée A par GCR International Scale, Baa2 par Moody’s, AAA par China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd (CCXI), A- par Japan Credit Rating Agency (JCR) et BBB par Fitch. Au fil des ans, Afreximbank est devenue un groupe constitué de la Banque, de sa filiale de financement à impact appelée Fonds de développement des exportations en Afrique (FEDA), et de sa filiale de gestion d’assurance, AfrexInsure, (les trois entités forment « le Groupe »). La Banque a son siège social au Caire, en Égypte.

Initié en 2009, le Groupe AFRICA24 est le premier éditeur TV & média digital du continent avec 4 chaînes full HD en diffusion dans les plus grands bouquets. Leader chez les décideurs et cadres dirigeants du continent, AFRICA24 en Français et AFRICA24 English, le Groupe est le pionnier et leader des chaînes d’informations sur l’Afrique. AFRICA24 a renforcé ce leadership à travers le sport avec AFRICA24 Sport, première chaine en Afrique dédié à l’information sportive et aux compétitions et AFRICA24 Infinity, première chaîne dédiée aux industries créatives qui valorisent le génie créatif de la jeunesse africaine dans l’art, la culture, la musique, la mode, le design…

Le Groupe AFRICA24 édite myafrica24 (Google store et App Store), la première plateforme de streaming HD mondiale sur l’Afrique disponible sur tous les écrans (Télévision, tablette, smartphone, ordinateurs) …Plus de 120 millions de foyers ont accès aux chaînes du Groupe Africa24 à travers les plus grands opérateurs : Canal+, Bouygues, Orange, Bell…et plus de 8 millions d’abonnés sur les différentes plateformes digitales et réseaux sociaux.

