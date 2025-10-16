PMI innove pour un avenir sans fumée : cap sur la réduction des risques

16 Octobre 2025

Par Antoine LAWSON, Dubai

LIBREVILLE, 15 octobre (Infosplusgabon) – Dans le prolongement de la conférence Technovation Smoke-Free by PMI tenue en juin à Cape Town, c’est à Dubaï, aux Émirats arabes unis, que Philip Morris International (PMI) a organisé, le 7 octobre dernier, une nouvelle édition de son sommet dédié à l’innovation. L’événement, accueilli à Dubai, a rassemblé des journalistes de 37 pays autour d’un objectif commun : repenser la consommation de nicotine à travers des alternatives moins nocives.

Sortir de la combustion : une priorité sanitaire

Les débats ont mis en lumière les dangers liés à la combustion du tabac, principale source de substances toxiques responsables de maladies graves. La nicotine, bien qu’addictive, n’est pas en soi cancérigène. C’est pourquoi PMI propose des produits sans combustion, comme le tabac chauffé ou les sachets de nicotine, qui réduisent significativement les risques pour les fumeurs adultes.

Tomoko Iida, Directrice de l’Engagement Scientifique chez PMI, a souligné : « La réduction des risques consiste à minimiser les conséquences négatives associées à des comportements à risque, comme le tabagisme. Même le meilleur produit à risque réduit n’aura aucun impact sur la santé publique si personne ne l’utilise. Il est donc essentiel que ces innovations soient accessibles et abordables partout dans le monde. »

Elle a également rappelé les résultats concrets observés : « Au Japon, le volume de cigarettes a chuté de 50 % depuis l’introduction du tabac chauffé il y a dix ans. En Suède, la montée des produits nicotinés oraux s’accompagne d’une baisse des maladies liées au tabagisme. »

Le Sud Global : moteur de transformation

La conférence a mis en lumière les défis spécifiques des pays du Sud Global, où 80 % des fumeurs sont concentrés. Fred De Wilde, Président de la région Middle East and Africa chez PMI, a déclaré : « Le futur de l’économie se trouve dans le Sud Global. Mais de nombreux fumeurs ignorent encore les risques liés à la cigarette, et les barrières économiques freinent l’accès aux alternatives. En diversifiant notre portefeuille de produits, nous voulons rendre les choix sans fumée accessibles à tous. »

Une mission claire : ne laisser personne de côté

Jacek Olczak, PDG de PMI, a insisté sur l’urgence d’une transformation équitable : « Les cigarettes ne devraient jamais être l’option la plus facile — ni la seule. Certains pays progressent, d’autres stagnent avec des taux de tabagisme supérieurs à 40 %. La technologie est prête, mais le changement réel survient lorsque l’innovation touche la vie des gens. » Il a appelé à une mobilisation collective : « Régulateurs, scientifiques, société civile et consommateurs doivent travailler ensemble pour surmonter les obstacles et créer un changement durable. »

Le rôle des médias a été fortement valorisé. Une communication claire, fondée sur des données scientifiques, est essentielle pour déconstruire les idées reçues et encourager les fumeurs à adopter des alternatives. PMI s’engage à partager ses recherches et à collaborer avec des institutions indépendantes pour garantir la transparence et la crédibilité de sa recherche et de ses produits.

L’édition 2025 de Technovation à Dubai confirme l’engagement de PMI à transformer durablement son modèle économique et à accélérer la transition vers un monde sans fumée. En plaçant la science, l’innovation et l’inclusion au cœur de sa stratégie, PMI trace une voie ambitieuse vers une réduction globale des risques liés au tabagisme.

