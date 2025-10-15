PMI présente des innovations majeures à la disposition des fumeurs sans combustion du tabac

15 Octobre 2025

Par Antoine LAWSON, Dubaï

LIBREVILLE, 15 octobre (Infosplusgabon) - Dans le prolongement de la Conférence Technovation Smoke-free by PMI organisée le 10 juin dernier à Cap Town, en Afrique du Sud, c'est la Ville de Dubai, aux Emirats Arabe Unis, qui a accueilli le mardi 7 octobre, dans le cadre de l'hôtel NH Collection "Dubai The Palm" une conférence similaire destinée à sensibiliser les fumeurs de cigarettes. Cet important rendez-vous a réuni des journalistes en provenance de 37 pays.

Sortir de la Combustion de la cigarette

Il était question, à travers des débats riches et instructifs destinés aux fumeurs de cigarettes classiques, de proposer des alternatives pour sortir de la combustion liée à la cigarette, mais également de la consommation de la nicotine qui est une addiction, une sorte de dépendance très forte à la Nicotine, qui elle, ne provoque pas le cancer.

Pour Tomoko Lida, directeur scientifique Engagement , SSEA CIS & MEA de PMI, " Nous sommes transparents dans ce que nous faisons et proposons. Et sur ce sujet, l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) est le régulateur le plus important à travers le monde".

Rappelons que l'USAID était l'agence du gouvernement américain chargée de l'aide humanitaire et du développement international. Cette agence a été officiellement démantelée par l'administration Trump en 2025, et une partie de ses fonctions a été transférée au Département d'État.

C'est dans le Sud Global que plusieurs personnes sont concernées par les effets néfastes de la consommation de la cigarette classique. Un agenda a été déployé pour une évolution vers un futur sans fumée et devrait impliquer les scientifiques, le grand public, la société civile et les organes régulateurs, notamment.

Dans ce vaste challenge, le rôle de la presse a été mis en exergue et l'ensemble des partenaires, dans des secteurs qui sont les leurs, devraient harmoniser leurs efforts afin que des objectifs avec des résultats probants soient atteints pour un monde meilleur de consommation de cigarette sans fumée.

Le futur de l'économie se situe dans le Sud Global

Pour Rishaad Hajee, Senior Manager regulatory market Activation, PMI, il faille explorer ce qui suit l'innovation et s'interroger sur le rôle de la communication qui a besoin d'être impliquée.

"Nous avons besoin de l'aide des législateurs, des innovateurs, des régulateurs du marché et disposer d'informations objectives", a-t-il expliqué.

Après la projection d'une video sur le rôle de l'innovation dans nos vies, Fred de Wilde, Président SSEA, MEA et CIS Region, PMI, a expliqué que cette région a été créée il y a 3 ans et comprenait 96 pays et 36 000 employés.

" Le futur de l'économie est le Sud Global qui va jouer un rôle primordial dans l'avenir de PMI Innovation. 80% des fumeurs vivent dans le Sud Global. Et selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et dans la plupart des régions, les personnes arrivent à trouver des alternatives dans les pays où la cigarette est proscrite. C'est le cas en Turquie, en Inde et au Vietnam où l'on trouve beaucoup de consommateurs", a précisé Fred de Wilde.

PMI a donc opté pour une communication claire sur les dernières avancées technologiques et de briser la mauvaise information tout en restant convaincu que les fumeurs n'ont pas de raison de ne pas opter pour les produits de substitution à la cigarette classique.

"Au Japon, en effet, 10% des fumeurs ont opté pour la solution de remplacement dans un monde où le nombre de fumeurs ne cesse d'augmenter", a rappelé Jacek Olczak, CEO de PMI.

Selon ce dernier, " Il existe des pays qui ont évolué en terme de consommation de tabac et d'autres, dont des fumeurs, ont conservé leurs habitudes. Les produits entrant dans la composition de la cigarette déroutent les consommateurs et nous aidons ces derniers à améliorer leurs habitudes de consommation du Tabac".

Jacek Olczak a renchéri en expliquant que "les nouvelles habitudes n'affectent pas les consommateurs qui prennent 2 verres de vin par jour. Les effets de l'alcool peuvent être aussi dévastateurs".

FIN/INFOSPLUSGABON/DHB/GABON2025

© Copyright Infosplusgabon