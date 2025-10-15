Afrique du Sud : DHL Group s’engage à investir plus de 300 millions d’euros pour accélérer la croissance du commerce à travers l’Afrique

15 Octobre 2025

LIBREVILLE, 15 octobre (Infosplusgabon) - DHL Group (« DHL ») a annoncé mercredi avoir réalisé un investissement de plus de 300 millions d’euros en Afrique subsaharienne, réaffirmant son engagement à long terme en faveur d’une région d’une importance stratégique croissante dans le commerce mondial.

L'initiative pluriannuelle sera déployée dans DHL Express, DHL Global Forwarding et DHL Supply Chain afin d'étendre l'infrastructure, de renforcer les capacités de service et de créer des opportunités pour les entreprises dans des secteurs clés tels que le commerce électronique, les denrées périssables, l'énergie et les sciences de la vie.

Les opportunités commerciales de l’Afrique augmentent à mesure que l’intégration régionale s’accélère. La zone de libre-échange continentale africaine crée un marché continental qui peut approfondir le commerce intra-africain et ouvrir de nouveaux corridors avec le reste du monde. Les progrès dépendent de l'amélioration continue des infrastructures et de la facilitation des échanges commerciaux, mais les flux transfrontaliers sont restés résilients et les entreprises africaines se connectent de plus en plus aux chaînes de valeur mondiales.

Selon la dernière mise à jour du Global Connectedness Tracker de DHL, l'Afrique subsaharienne était en tête de toutes les régions du monde au premier semestre 2025 avec une augmentation de 10% en glissement annuel de la valeur des échanges commerciaux (en USD courants), devant l'Amérique du Nord (7%) et l’Amérique du Sud, l’Amérique centrale et les Caraïbes (5%). Les prévisions actuelles (septembre 2025) indiquent que le volume des échanges commerciaux de la région augmentera en moyenne de 4,3% par an au cours de la période 2025-2029, le deuxième plus rapide au monde derrière l’Asie du Sud et l’Asie centrale.

« L’Afrique se trouve à un moment charnière de son parcours commercial », déclare John Pearson, CEO de DHL Express. « Malgré la volatilité mondiale, le continent continue de faire preuve de résilience et de dynamisme. Notre investissement reflète la confiance dans la trajectoire de l’Afrique et l’engagement de DHL à favoriser les flux commerciaux qui stimulent une croissance inclusive. En renforçant notre réseau et nos capacités, nous visons à permettre aux entreprises africaines, depuis les PME jusqu’aux grandes entreprises, d’être plus facilement compétitives sur la scène mondiale. »

Pour DHL Express, l'investissement comprendra la mise à niveau des connexions, l'optimisation des capacités aériennes et l'extension de la couverture à durée limitée dans les villes qui émergent en tant que centres de demande dans le cadre de la ZLECAf. En tant que seul intégrateur disposant d’un réseau aérien dédié en Afrique subsaharienne, Express reliera plus étroitement ces villes aux axes Afrique-Europe et Afrique-Asie, en s’appuyant sur la croissance récente en Éthiopie et au Nigeria.

Hennie Heymans, CEO, DHL Express Sub-Saharan Africa, déclare : « Notre objectif est d'être plus proche des clients et de rendre les expéditions transfrontalières plus simples et plus fiables. À mesure que le commerce se développe, les entreprises demandent des délais de transit prévisibles, la régularité des livraisons et une assistance qui comprenne les conditions locales. En renforçant les capacités de service et de proximité, nous aiderons davantage d’entreprises africaines à commercer efficacement et à être compétitives à l’international ».

DHL Global Forwarding concentrera ses investissements sur le renforcement des solutions industrielles clés qui stimulent la croissance du commerce en Afrique. La division étend ses capacités dans le domaine de l’énergie et des projets industriels, en soutenant le rôle de l’Afrique dans la transition énergétique mondiale ; renforce la logistique de la chaîne du froid et des denrées périssables pour les exportateurs agricoles et horticoles ; et développe son expertise dans les sciences de la vie et les soins de santé grâce à un transport spécialisé à température contrôlée. Ces améliorations s’appuient sur le réseau de transit de DHL et son expertise douanière sur les principales voies commerciales africaines reliant le continent à l’Europe, à l’Asie et au Moyen-Orient.

Amadou Diallo, CEO de DHL Global Forwarding Middle East & Africa, ajoute : « Nos clients sont face à des schémas commerciaux changeants et à des exigences réglementaires plus strictes, de sorte que la fiabilité et la visibilité sont plus importantes que jamais. Nous renforçons les solutions de transfert avec une expertise locale plus approfondie et des outils numériques améliorés, donnant ainsi aux clients un contrôle plus clair de leurs expéditions, de l’envoyeur jusqu’au destinataire. L'objectif est simple : faire en sorte que les marchandises circulent de manière prévisible et aider les clients à capter la croissance là où la demande est en train d’émerger ». DHL Supply Chain ajoutera des solutions axées sur les capacités et le transport, en mettant clairement l'accent sur le secteur des transporteurs et des sciences de la vie et des soins de santé, y compris une capacité supplémentaire thermosensible pour soutenir les flux de soins de santé critiques et l'exécution rapide à mesure que les chaînes d'approvisionnement mûrissent, en particulier avec une demande pour services logistiques tiers qui continue de croître sur le marché sud-africain.

Orkun Saruhanoglu, CEO de DHL Supply Chain Middle East & Africa, déclare : « DHL Supply Chain se développe en Afrique du Sud à mesure que l’économie prend de l’ampleur et que les chaînes d’approvisionnement deviennent plus sophistiquées. Nous constatons une demande croissante pour une logistique spécialisée et externalisée, en particulier dans les sciences de la vie et les soins de santé et dans l'ensemble du secteur des transporteurs. En ajoutant des capacités, en renforçant les solutions axées sur le transport et en appliquant notre expertise en matière de logistique contractuelle, nous aiderons les clients à améliorer la qualité du service, à gérer les risques et à évoluer en toute confiance ».

DHL investit dans des programmes qui stimulent la participation au commerce et soutiennent une croissance durable. Grâce à son initiative GoTrade, la société offre aux PME une formation et une expertise douanière pour accéder aux marchés internationaux. En outre, l'entreprise met en œuvre des projets pilotes d'énergie renouvelable et de carburants alternatifs dans ses installations en Afrique subsaharienne et soutient la numérisation grâce à un monitoring basé sur l'IA, à l'optimisation des itinéraires et à des outils douaniers numériques pour réduire les frictions dans le commerce transfrontalier.

