Frank Seibure participe à la réalisation des interventions chirurgicales sûres à bord de Mercy Ships

15 Octobre 2025

LIBREVILLE, 15 octobre (Infosplusgabon) - Frank Seibure est un technicien bénévole en stérilisation de matériel chirurgical chez Mercy Ships, contribuant ainsi à la réalisation d’interventions chirurgicales sûres.

À l’occasion de la Semaine du traitement stérile des instruments chirurgicaux, qui souligne le rôle essentiel des professionnels du secteur, Mercy Ships est fier de mettre en avant l'un des membres de son équipage: Frank Seibure, un bénévole sierra-léonais dont le travail assidu permet de soigner les patients chirurgicaux en toute sécurité à travers l'Afrique.

Le thème de cette année, « Un service qui a du sens », reflète le dévouement des professionnels du traitement stérile, qui veillent t à ce que chaque instrument soit propre, stérile et prêt à sauver des vies.

À bord des navires-hôpitaux de Mercy Ships, Frank accomplit un travail méticuleux garantissant la sécurité de chaque instrument. Son exigence protège les patients et contribue au succès des interventions chirurgicales qui sauvent des vies. « Si les instruments ne sont pas correctement stérilisés, les patients peuvent se retrouver avec plus de complications qu'à leur arrivée », explique-t-il.

Avant de se consacrer aux blouses et aux plateaux stériles, Frank servait déjà sa communauté en tant que jeune défenseur des droits de l'homme. Ayant été temoin, dans son enfance des dures réalités de la guerre civile dans son pays, il a grandi avec la détermination de changer la donne.

Cette vocation l'a finalement conduit à Mercy Ships en 2011, où il a commencé comme membre de l'équipage national dans le service de stérilisation. Sans expérience préalable, mais animé par un profond altruisme, Frank s'est investi dans la formation, devenant rapidement membre à part entière de l'équipage de bénévoles, puis professionnel de santé certifié en stérilisation.

« Ma plus grande motivation est d'avoir un impact sur la société, d'aider ceux qui en ont besoin et de servir l'humanité », confie Frank.

Le traitement stérile est souvent considéré comme le cœur de l'hôpital, car toute défaillance dans ce processus peut avoir de graves conséquences. Des instruments mal stérilisés peuvent exposer les patients à un risque de contamination et provoquer d’éventuelles épidémies. Contrairement aux idées reçues, le traitement stérile ne consiste pas simplement à nettoyer des outils. Il s'agit d'une discipline exigeant des connaissances approfondies, qui intègre à la fois les sciences de la vie et l'ingénierie.

En septembre dernier, Surgical Directions a publié son dernier rapport , Invisible et pourtant essentiel : les exigences en matière de connaissances et la crise du personnel dans le traitement stérile, qui révèle un risque croissant pour la sécurité des patients lié à la pénurie chronique de personnel et au sous-investissement dans les services de traitement stérile. Ce poste reste l'un des plus difficiles à pourvoir en raison de ses exigences élevées en matière de connaissances.

Au-delà de ses fonctions hospitalières, Frank trouve également du plaisir à former d'autres personnes, transmettant son savoir à de nouveaux bénévoles et à des professionnels de santé locaux, dont beaucoup sont devenus des leaders dans ce domaine.

« Le point fort de mon expérience chez Mercy Ships est d'avoir formé de nombreux jeunes à devenir techniciens en stérilisation », explique-t-il.

Grâce à Mercy Ships, l'influence de Frank s'est étendue à plusieurs pays. Il continue d'apprendre de la riche diversité culturelle représentée à bord et a vu sa mission renforcer ses qualités naturelles de leader.

Mercy Ships est une organisation humanitaire internationale qui déploie les deux plus grands navires-hôpitaux civils au monde, l’Africa Mercy et le Global Mercy, pour fournir des soins de santé gratuits et de première qualité aux plus démunis.

L’ONG internationale soutient également le développement des systèmes de santé des pays hôtes par la formation des professionnels de la santé et la rénovation d’infrastructures. Fondé en Suisse en 1978 par Don et Deyon Stephens, Mercy Ships est intervenu dans 55 pays. A bord de ses navires, une moyenne de 2 500 bénévoles par an, issus de 60 pays, contribuent à l'œuvre de Mercy Ships.

Des professionnels tels que chirurgiens, dentistes, personnel infirmier, formateurs dans le domaine de la santé, cuisiniers, marins, ingénieurs et agriculteurs dédient leur temps et leurs compétences à cette cause. Avec des bureaux dans 16 pays et un Centre opérationnel pour l'Afrique basé à Dakar, au Sénégal, Mercy Ships se met au service des nations en restaurant santé et dignité ( Source : Mercy Ships).

