Corée du Sud : Les États-Unis et leurs partenaires africains s'engagent à promouvoir l'accès à des modes de cuisson propres à l'échelle mondiale lors de la ministérielle sur l'énergie propre (CEM16)

20 Août 2025

Le département américain de l'Énergie (DOE) jouera un rôle de premier plan lors de la prochaine réunion ministérielle sur l'énergie propre (CEM16) à Busan, en Corée du Sud, qui réunira des gouvernements, des organisations internationales et des représentants du secteur privé afin d'accélérer l'accès mondial à des modes de cuisson propres.

Cette initiative souligne l'engagement de Washington à promouvoir des solutions énergétiques fiables, abordables et saines dans le monde entier, la coopération entre les États-Unis et l'Afrique étant particulièrement cruciale pour élargir l'accès à des modes de cuisson propres et aux infrastructures correspondantes sur tout le continent.

Si plus d'un milliard de personnes ont accès à des modes de cuisson propres depuis quelques années, principalement grâce à l'adoption du GPL, près de deux milliards de personnes dépendent encore de combustibles polluants, l'Afrique représentant une part importante de cette population. La Chambre africaine de l'énergie (AEC) a souligné que l'accès à des modes de cuisson propres en Afrique n'est pas seulement un défi énergétique, mais un enjeu de développement crucial qui touche la santé, les opportunités économiques et la dignité, en particulier pour les femmes et les enfants. L'expansion de solutions GPL fiables et abordables à travers le continent nécessite des infrastructures solides et une collaboration étroite avec des partenaires internationaux, notamment les États-Unis.

Lors de la CEM16, le DOE américain mettra en avant l'urgence de combler cette lacune, en appelant à des stratégies et à des investissements visant à développer les combustibles et les infrastructures de cuisson propres, et en cherchant à travailler avec de nouveaux partenaires et parties prenantes afin de mobiliser des financements, de déployer des technologies éprouvées et d'accélérer les progrès vers l'accès universel à des modes de cuisson propres. Les États-Unis et les pays africains travaillent ensemble pour développer les combustibles de cuisson propres et déployer les infrastructures nécessaires pour atteindre tous les foyers, le GPL étant reconnu comme une solution pratique, fiable et évolutive.

Une table ronde réunissant des ministres et des PDG, intitulée « Fueling Life: Reliable Energy Access for All » (Alimenter la vie : un accès fiable à l'énergie pour tous), mettra en avant les approches en matière de financement, de déploiement des infrastructures et de développement des technologies qui élargissent l'accès aux combustibles de cuisson propres. La session débutera par les allocutions de Michael Kelly, directeur général adjoint de la World Liquid Gas Association, et de James P. Danly, secrétaire adjoint à l'Énergie des États-Unis, suivies des interventions de hauts responsables politiques, notamment Khalid Almehaid, vice-ministre de la Durabilité et du Changement climatique, ministère de l'Énergie, Arabie saoudite ; Hohyeon Lee, deuxième vice-ministre, ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie, Corée du Sud ; Samantha Graham-Maré, vice-ministre, ministère de l'Électricité et de l'Énergie, Afrique du Sud ; et Ditte Juul Jørgensen, directrice générale de l'énergie, Commission européenne.

Des dirigeants du secteur privé prendront également la parole pour discuter des solutions permettant d'accélérer l'accès à des modes de cuisson propres et du rôle de l'industrie dans la mobilisation des investissements. NJ Ayuk, président exécutif de l'AEC, et Jonathan Fancher, PDG de Petredec Global, se joindront à la discussion pour partager les perspectives des secteurs mondiaux du gaz et de l'énergie en Afrique.

« L'élargissement de l'accès à une cuisine propre, fiable et abordable en Afrique va au-delà de l'énergie et nécessite des partenariats solides et des investissements dans les infrastructures. L'African Energy Chamber s'engage à travailler avec les gouvernements, le secteur privé et des partenaires tels que le département américain de l'Énergie pour stimuler les investissements, développer le déploiement du GPL et fournir les infrastructures nécessaires pour que chaque foyer puisse bénéficier d'une cuisine propre », déclare M. Ayuk.

Cet événement marquera une étape importante dans la préparation du lancement de la nouvelle initiative CEM pour une cuisine propre, intitulée « Fueling Lives : Affordable, Reliable, Healthy Cooking for All » (Alimenter des vies : une cuisine abordable, fiable et saine pour tous), qui vise à catalyser les investissements et les partenariats mondiaux. Cette initiative a pour objectif d'accélérer le déploiement de combustibles et d'infrastructures de cuisson propres, en mettant particulièrement l'accent sur les régions où les besoins sont les plus urgents, telles que l'Afrique et l'Asie du Sud et du Sud-Est. (Source : African Energy Chamber).

