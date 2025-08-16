Afrique du Sud : L'ancien ministre namibien des Mines et de l'Énergie, Tom Alweendo, prendra la parole lors de l'AEW : Invest in African Energies 2025

16 Août 2025

LIBREVILLE, 16 août (Infosplusgabon) - Tom Alweendo, ancien ministre des Mines et de l'Énergie de Namibie, participera en tant qu'intervenant à l'African Energy Week (AEW) : Invest in African Energies 2025, qui se tiendra au Cap du 29 septembre au 3 octobre. M. Alweendo, qui a dirigé le ministère des Mines et de l'Énergie de la Namibie de 2018 à mars 2025, a récemment lancé Alvenco Advisory, un cabinet de conseil stratégique destiné à aider les investisseurs à naviguer dans les régimes politiques, fiscaux, juridiques et environnementaux de la Namibie.

Le cabinet offre des services de conseil sur mesure couvrant la conformité aux politiques et à la réglementation, l'alignement sur les priorités nationales de développement et l'engagement des parties prenantes au niveau communautaire et gouvernemental. En tirant parti de la vaste expérience ministérielle et du réseau de M. Alweendo, Alvenco Advisory vise à faciliter les investissements responsables qui libèrent de la valeur, stimulent la participation industrielle et soutiennent les objectifs socio-économiques à long terme de la Namibie.

AEW : Invest in African Energies est la plateforme de choix pour les opérateurs de projets, les financiers, les fournisseurs de technologies et les gouvernements, et s'est imposée comme le lieu officiel pour la signature d'accords dans le domaine de l'énergie en Afrique.

Le secteur pétrolier et gazier offshore de la Namibie connaît une croissance sans précédent, marquée par une série de découvertes de classe mondiale et une intensification des activités d'exploration. La dernière étape importante a été franchie en avril de cette année, lorsque le puits d'exploration Capricornus 1-X, situé dans le bloc offshore 2914A, a permis de découvrir du pétrole léger. Exploité par Rhino Resources en collaboration avec ses partenaires Azule Energy, Namcor et Korres Investments, le puits a rencontré 38 mètres de réservoir net de haute qualité, a produit plus de 11 000 barils de pétrole par jour (bpj) lors des essais et a confirmé la présence d'un système de pétrole léger commercialement viable.

Capricornus 1-X présente les mêmes caractéristiques que les découvertes voisines de Venus et Graff, renforçant ainsi la position du bassin Orange en tant que province pétrolière d'importance mondiale. L'African Energy Chamber (AEC), qui représente le secteur énergétique africain, a récemment félicité les partenaires de la coentreprise PEL85 pour avoir réalisé l'une des découvertes pétrolières les plus importantes à ce jour en Namibie, soulignant son potentiel pour catalyser de nouveaux investissements, accélérer les forages d'évaluation et accélérer les initiatives de développement.

La dynamique de forage devrait rester forte tout au long de l'année 2025, avec sept puits prévus pour cette seule année. Il s'agit notamment du puits Marula-1X de TotalEnergies et d'un deuxième puits PEL85 prévu par Rhino Resources, ainsi que du prospect Kharas dans la licence Kudu de BW Energy. D'autres prospects ont également été identifiés à Olympe et Saturn, ce qui témoigne de la confiance continue des grands opérateurs internationaux.

Le ministère namibien des Mines et de l'Énergie a confirmé de nouvelles opportunités d'octroi de licences en 2025 dans le cadre d'un régime d'octroi de licences ouvert, couvrant les environnements en eaux profondes, ultra-profondes et peu profondes. La Commission pétrolière du pays a souligné l'engagement du gouvernement à attirer de nouveaux investissements tout en veillant à ce que les découvertes soient rapidement exploitées et apportent des avantages tangibles à l'économie nationale.

Au-delà de l'exploration, la planification du développement avance sur deux des plus grands gisements découverts en Namibie. Le projet Venus de TotalEnergies dans le bloc 2913B vise une décision finale d'investissement en 2026 et une installation FPSO d'une capacité de 150 000 b/j. Galp poursuit l'évaluation de sa découverte Mopane, soutenue par 3 500 km² de données sismiques à haute densité récemment acquises.

« Le leadership et la connaissance approfondie du paysage énergétique namibien de Tom Alweendo interviennent à un moment charnière pour le développement des ressources du pays. Ses connaissances seront précieuses pour orienter les discussions sur la manière de traduire ces découvertes de classe mondiale en une croissance économique durable et des avantages à long terme pour tous les Namibiens », déclare NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie.

L'émergence de la Namibie comme l'une des frontières pétrolières les plus prometteuses au monde, soutenue par un environnement réglementaire stable, des conditions d'octroi de licences compétitives et un cadre de gouvernance solide, positionne le pays comme une destination de choix pour les investissements mondiaux dans le secteur amont. (SOURCE : African Energy Chamber).





