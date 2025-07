Afrique : Le Groupe Ecobank enregistre un résultat avant impôt de 398 millions USD et un produit net bancaire de 1,1 milliard USD au premier semestre 2025

30 Juillet 2025

LIBREVILLE, 30 juillet (Infosplusgabon) - Le Groupe Ecobank a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers non audités pour le premier semestre 2025, faisant état d’une hausse de 23 % de son résultat avant impôt, à 398 millions USD, rapporte un communiqué de presse.

Le Groupe a réalisé une croissance soutenue et a amélioré son efficience malgré les défis économiques dans plusieurs marchés clés. Le coefficient d’exploitation est descendu à 49,1 %, sa meilleure performance depuis plus de dix ans, alors que le produit net bancaire a progressé de 12 % en glissement annuel pour atteindre 1,1 milliard USD. Les dépôts des clients ont augmenté de 3,4 milliards USD pour atteindre 23,9 milliards USD, dont 83 % placés dans des comptes courants et d’épargne à faible coût – preuve tangible de la confiance croissante des clients envers le Groupe.

« Les performances financières du Groupe au premier semestre 2025 témoignent de notre résilience face aux incertitudes macroéconomiques. Elles illustrent les avantages de notre modèle économique diversifié et l’efficacité de notre stratégie Croissance, Transformation et Rendement (GTR) », a déclaré Jeremy Awori, directeur général du Groupe Ecobank.

La division de la banque des grandes entreprises et d’investissement a enregistré une hausse de 44 % de son résultat avant impôt, atteignant 323 millions USD, portée par une meilleure gestion des actifs et passifs, ainsi qu'une forte demande des clients en matière de services de change et de financement du commerce. La banque commerciale et des particuliers a, quant à elle, réalisé une progression de 10 % de son résultat avant impôt, atteignant 216 millions USD, soutenue par la croissance continue des PME et des clients à forte valeur.

Les performances régionales ont été solides dans l’ensemble des marchés du Groupe. Le résultat avant impôt dans la région Afrique de l’Ouest francophone a augmenté de 12 %, atteignant 176 millions USD. L’Afrique de l’Ouest anglophone a réalisé un résultat avant impôt de 175 millions USD, en hausse de 19 %, tirée par la bonne performance du Ghana. Au Nigeria, le résultat avant impôt a progressé de 45 %, témoignant de signes de redressement malgré les défis économiques. La région Afrique centrale, orientale et australe a enregistré une hausse de 27 % du résultat avant impôt, atteignant 207 millions USD.

La qualité des actifs continue de s’améliorer, avec un taux de créances douteuses réduit à 5,7 %, contre 6,7 % fin 2024. Le Groupe maintient des niveaux de fonds propres et de liquidité supérieurs d’environ 300 points de base par rapport aux exigences règlementaires.

Au cours des six derniers mois, le Groupe a renforcé ses infrastructures numériques et ses capacités en matière d’expérience client. Un partenariat récemment annoncé avec Google Cloud, le premier du genre pour une banque africaine, vise à faire progresser l’architecture des données, la sécurité et l’innovation dans les paiements.

Jeremy Awori a indiqué que le Groupe a réalisé des investissements significatifs dans les technologies, les canaux de distribution et l’expérience client, notamment le déploiement de centaines de nouveaux guichets automatiques et l’acquisition de solutions de gestion de prêts, de plateformes de banque transactionnelle et de gestion de patrimoine de nouvelle génération.

“Alors que le Groupe s’apprête à célébrer son 40e anniversaire, nous restons résolument engagés à fournir des services financiers inclusifs et durables, à renforcer l’inclusion financière et à créer de la valeur à long terme pour nos clients, partenaires, actionnaires et communautés à travers l’Afrique”, a conclu Awori.

Le Groupe Ecobank est le premier groupe privé de services financiers panafricain, reconnu pour son expertise inégalée en Afrique. Présent dans 35 pays d’Afrique subsaharienne, ainsi qu’en France, au Royaume-Uni, aux Émirats arabes unis et en Chine, sa plateforme panafricaine unique offre un point d’entrée unique pour les paiements, la gestion de trésorerie, le commerce et l’investissement.

Le Groupe emploie plus de 14 000 collaborateurs et propose des produits, services et solutions en Banque de Détail, Banque Commerciale, Banque d’Entreprise et Banque d’Investissement à plus de 32 millions de clients, via de multiples canaux, y compris le numérique. (Source Ecobank).

