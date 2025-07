Afrique : Afreximbank fournira 75 millions de dollars US à la Banque centrale de Gambie dans le cadre d'un swap de devises

24 Juillet 2025

LIBREVILLE, 24 juillet (Infosplusgabon) - La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) a signé un accord visant à mettre à la disposition de la Banque centrale de Gambie (CBG) un swap de devises de 75 millions de dollars US sur cinq ans pour le financement de projets stratégiques entrepris en Gambie par le gouvernement, à travers l'Autorité nationale des routes [National Roads Authority-NRA].

L'accord, signé à Abuja, au Nigeria, dans le cadre des activités marquant les 32es Assemblées Annuelles d’Afreximbank (AAM2025) qui se sont tenues du 25 au 28 juin, prévoit qu’Afreximbank utilise les recettes en monnaie locale pour acheter des obligations émises par la NRA, lesquelles serviront de titres de swap pour la transaction, afin de financer des projets stratégiques entrepris par la NRA.

L’accord a été signé par M. Haytham Elmaayergi, Vice-président exécutif, en charge de Global Trade Bank Banque au nom d’Afreximbank, tandis que M. Buah Saidy, Gouverneur de la Banque centrale de Gambie, a paraphé le document pour le compte de son organisation.

Commentant l’accord, M. Elmaayergi a déclaré que la transaction reflétait l’engagement d’Afreximbank à booster le financement du commerce en Afrique en aidant ses pays membres à obtenir les liquidités nécessaires pour financer les infrastructures favorisant le commerce dans leurs pays.

« Grâce à cette facilité, Afreximbank utilise ses ressources pour stimuler le financement en Afrique en débloquant des capitaux et en mobilisant des moyens supplémentaires afin de soutenir les transactions commerciales vers l'Afrique », a-t-il expliqué. Il a souligné que ce partenariat intervient à un moment charnière de la trajectoire de développement de la Gambie, au moment où le pays intensifie ses efforts de modernisation de ses infrastructures de transport en vue de répondre aux besoins croissants en matière de commerce et de connectivité. Le swap de devises devrait soutenir la construction et la réhabilitation des réseaux routiers ruraux et urbains, renforçant ainsi l'engagement de la Gambie à bâtir une économie plus connectée, plus productive et plus inclusive.

Selon lui, cette initiative permettra une circulation plus efficace des biens et des services, tout en réduisant les temps de déplacement des navetteurs et des entreprises et en améliorant la sécurité routière. À long terme, ces développements contribueront à la mise en place d'un réseau routier national plus fiable et plus étendu, ce qui permettra de consolider l'intégration régionale, d'améliorer la production agricole et industrielle et de promouvoir une croissance économique durable et généralisée à travers le pays. Cette transaction souligne l’engagement continu d’Afreximbank à soutenir les pays africains dans la mobilisation d’outils de financement innovants pour libérer le potentiel de développement et de commerce.

Pour sa part, le Gouverneur Buah Saidy a reconnu l'importance du financement du développement pour remédier aux contraintes liées à l'offre qui entravent le développement en Gambie. « Ce swap », a-t-il poursuivi, « contribuera à alléger la contrainte majeure que représente un réseau de transport difficile, en permettant à l’Autorité Nationale des Routes (NRA) de construire de nombreuses routes supplémentaires, conformément aux instructions de Son Excellence le Président Adama Barrow, afin de faciliter les déplacements et d’améliorer la vie des Gambiens ».

Le Gouverneur Saidy a souligné que le financement rendu disponible grâce à ce swap permettra à la NRA de construire des routes qui ouvriront l'économie en reliant les zones de production des régions rurales du pays aux marchés des centres urbains.

La CBG est un actionnaire fondateur d'Afreximbank, tandis que la NRA, créée en 2006, est responsable de l'administration, du contrôle, de la construction et de l'entretien de toutes les routes en Gambie.

Oakwood Green Africa a agi en tant que conseiller financier auprès de la NRA et de la CBG pour cette transaction, leur fournissant des conseils sur la structure et facilitant le swap.

Les AAM2025, qui ont attiré environ 7 000 participants, dont des chefs d’État, des Premiers ministres, des ministres et des chefs d’entreprise, de toute l’Afrique, des Caraïbes et d’ailleurs, ont pris fin avec l’Assemblée générale annuelle des actionnaires d’Afreximbank au cours de laquelle, le Dr George Elombi a été nommé prochain Président de la Banque en remplacement du Professeur Benedict Oramah dont le mandat prend fin après deux mandats de cinq ans à la tête de l’institution.

La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) est une institution financière multilatérale panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain. Depuis 30 ans, Afreximbank déploie des structures innovantes pour fournir des solutions de financement qui facilitent la transformation de la structure du commerce africain et accélèrent l'industrialisation et le commerce intrarégional, soutenant ainsi l'expansion économique en Afrique.

Fervente défenseur de l'Accord sur la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf), Afreximbank a lancé les le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) qui a été adopté par l'Union africaine (UA) comme la plateforme de paiement et de règlement devant appuyer la mise en œuvre de la ZLECAf.

En collaboration avec le Secrétariat de la ZLECAf et l’UA, la Banque a mis en place un Fonds d'ajustement de 10 milliards de dollars US pour aider les pays à participer de manière effective à la ZLECAf. À la fin de décembre 2024, le total des actifs et des garanties de la Banque s'élevait à environ 40,1 milliards de dollars US et les fonds de ses actionnaires s’établissaient à 7,2 milliards de dollars US. Afreximbank est notée A par GCR International Scale, Baa2 par Moody’s, AAA par China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd (CCXI), A- par Japan Credit Rating Agency (JCR) et BBB par Fitch. Au fil des ans, Afreximbank est devenue un groupe constitué de la Banque, de sa filiale de financement à impact appelée Fonds de développement des exportations en Afrique (FEDA), et de sa filiale de gestion d'assurance, AfrexInsure, (les trois entités forment « le Groupe »). La Banque a son siège social au Caire, en Égypte.

