SENEGAL : Brelotte BA est nommé Directeur Général de Sonatel

LIBREVILLE, 24 juillet (Infosplusgabon) - Le Conseil d’Administration de Sonatel a annoncé aujourd’hui la nomination de M. Brelotte BA en tant que Directeur Général du Groupe Sonatel.

M. Brelotte BA succèdera à M. Sékou DRAME dont le mandat se termine le 31 juillet 2025.

Le Conseil d’Administration de Sonatel a remercié M. Sékou DRAME pour son engagement, ses contributions appréciables au développement de l’entreprise depuis sa nomination en 2018 comme Directeur Général.

M. Brelotte BA, qui entrera en fonction dès le 1er août 2025, est fort d’une expérience professionnelle de 24 ans dans le secteur des télécommunications. Il était, depuis 2022, Directeur Général Adjoint d’Orange Moyen Orient Afrique. Il a fait l’essentiel de son parcours professionnel au sein du Groupe Sonatel dans lequel il a eu à occuper d’importantes fonctions, notamment :

Contrôleur de Gestion du groupe Sonatel (2003 – 2007)

Directeur Marketing Commercial et Communications d’Orange Guinée (2007-2008),

Directeur Général d’Orange Bissau (2008-2011),

Directeur des Opérateurs et des Relations Internationales Sonatel (2011-2012),

Directeur Général d’Orange Guinée (2017-2018),

Directeur Général d’Orange Mali (2018-2022).

M. Brelotte BA a aussi occupé le poste de Directeur Général d’Orange Niger (2012-2017).

M. Brelotte BA est ingénieur diplômé de l’Ecole Polytechnique de Paris, et de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées.

Le Conseil d’Administration félicite Monsieur Brelotte BA pour sa nomination et lui souhaite plein succès dans ses nouvelles missions.

Il pourra compter sur l’appui du Conseil d’Administration pour que Sonatel maintienne son leadership et demeure un acteur clé du développement de l’économie numérique et de la transformation digitale en Afrique. (SOURCE : Orange Middle East and Africa).

