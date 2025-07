Royaume d'Arabie Saoudite : Le Rapport annuel 2024 sur l’efficacité du développement de la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC) met en avant des résultats solides et des avancées en matière de durabilité

23 Juillet 2025

LIBREVILLE, 23 juillet (Infosplusgabon) - La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC), membre du groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), a annoncé la publication de son Rapport Annuel sur l'Efficacité du Développement (ADER) pour l’année 2024.

L'ADER est un outil essentiel de suivi et de transparence, qui permet à l'ITFC de mesurer, de communiquer et d'affiner continuellement ses stratégies et ses interventions pour obtenir des résultats en matière de développement durable. Le rapport 2024 souligne le rôle croissant de l'ITFC en tant que moteur du commerce durable, de la résilience économique et de la croissance inclusive dans l'ensemble de ses pays membres.

« L'ADER illustre la capacité de I'ITFC à fournir des solutions innovantes et à fort impact qui répondent aux besoins complexes de nos pays membres », a déclaré Mr. Adeeb Y. Al Aama, Directeur Général de l'ITFC. « Alors que nous célébrons des avancées majeures, nous évaluons également nos interventions pour nous assurer que nous continuons à progresser vers un avenir plus inclusif, plus résilient et plus durable. »

Points forts du Rapport

En 2024, l'ITFC a obtenu des résultats tangibles, démontrant l'importance qu'elle accorde à la résilience et à l'inclusion économique. Les faits marquants incluent :

Combler les lacunes en matière de financement du commerce. L'ITFC a alloué 2,66 milliards de dollars US, soit 38 % de son portefeuille global, aux Pays les Moins Avancés, soutenant ainsi une croissance inclusive. En outre, 268 millions de dollars ont bénéficié directement à plus de 380 000 petits exploitants agricoles, permettant l'achat de 840 000 tonnes de produits agricoles locaux.

Sécuriser les chaînes d'approvisionnement critiques. Les décaissements en faveur du secteur de l'énergie se sont élevés à 4 milliards de dollars, ce qui a permis de fournir une électricité stable à environ 13,8 millions de ménages. Les interventions en matière de sécurité alimentaire ont permis de fournir plus de 5,6 millions de tonnes de produits de base essentiels d'une valeur de 1,45 milliard de dollars, au bénéfice de plus de 30 millions de ménages.

Renforcer la participation du secteur privé. L'ITFC a financé 312 petites et moyennes entreprises (PME) et sociétés par le biais de partenariats avec 23 institutions financières, promouvant ainsi l'inclusion financière et la diversification économique.

Promouvoir l'intégration régionale. Le financement du commerce intra-OCI a atteint 4,8 milliards de dollars. Grâce à des programmes stratégiques tels que les Ponts Commerciaux Arabo-Africains (AATB) et l'Initiative d'Aide au Commerce pour les États Arabes (AfTIAS), l'ITFC a renforcé les chaînes de valeur régionale et les capacités institutionnelles.

Investir dans le renforcement des capacités. Les initiatives d'assistance technique et de formation ont touché plus de 3 100 personnes, soit une augmentation de 32 % par rapport à l'année précédente, dont près de 40 % de femmes.

Intégrer le développement durable dans les opérations de base

La Société a adopté sa première Politique Environnementale et Sociale (E&S) et a lancé un Plan d'Action E&S sur dix ans. Une nouvelle structure de gouvernance a également été mise en place pour encadrer la mise en œuvre, jetant ainsi les bases d'opérations de financement du commerce plus responsables.

Renforcer la croissance grâce aux ODD

L'ITFC a réalisé des avancées significatives dans la promotion de plusieurs Objectifs de Développement Durable par le biais de ses initiatives de financement du commerce et du développement. Ses efforts ont contribué à réduire la pauvreté (ODD 1), à renforcer la sécurité alimentaire (ODD 2) et à élargir l'accès à une énergie propre et abordable (ODD 7). En soutenant les petits exploitants agricoles, en renforçant les économies locales et en promouvant le commerce intra-OCI, I'ITFC a également joué un rôle clé dans la promotion de partenariats internationaux pour accélérer le développement durable dans les pays membres (SDG 17).

L'ADER 2024 témoigne de l'engagement croissant de l'ITFC en faveur de la transparence, de la durabilité et d'un impact tangible. Alors que la Société se tourne vers l'avenir, elle reste concentrée sur l'innovation ambitieuse, les partenariats collaboratifs et la mise en avant de la finance islamique pour construire un écosystème commercial mondial plus inclusif et durable.

La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC) est un membre du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID). Elle a été créée dans le but premier de promouvoir le commerce entre les pays membres de l'OCI, avec pour objectif ultime l'amélioration des conditions socio-économiques des populations à travers le monde.

Ayant commencé ses activités en janvier 2008, l’ITFC a fourni 83 milliards de dollars de financement aux pays membres de l'OCI, ce qui en fait le principal fournisseur de solutions commerciales pour les besoins de ces pays membres. Avec pour mission de devenir un catalyseur du développement du commerce pour les pays membres de l'OCI et au-delà, la Société aide les entités des pays membres à obtenir un meilleur accès au financement du commerce et leur fournit les outils nécessaires au renforcement des capacités liées au commerce, ce qui leur permettrait d'être compétitifs sur le marché mondial. (Source : International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC)).

