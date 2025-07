Afrique du Sud : La société nigériane Lekoil va présenter ses plans d'expansion et sa stratégie de croissance axée sur l'Environnemental, le Social et la Gouvernance (ESG) lors de l'African Energy Week (AEW) 2025

23 Juillet 2025

LIBREVILLE, 23 juillet (Infosplusgabon) - Edward During, directeur financier, et Sam Olotu, directeur technique de Lekoil, une société pétrolière et gazière axée sur l'Afrique, se joindront à la liste des leaders du secteur qui prendront la parole lors de l'African Energy Week (AEW) 2025 : Invest in African Energies au Cap. Leur participation intervient alors que la société indépendante nigériane continue de faire la une des journaux grâce à la rapidité d'exécution de ses projets, à l'augmentation de ses investissements et à son implication croissante dans les initiatives nationales de développement et de transition énergétique.

Lekoil détient des participations dans un portefeuille diversifié d'actifs marginaux et offshore à travers le Nigeria, avec un palmarès qui reflète à la fois ses réalisations techniques et la rapidité d'exécution de ses projets. La société faisait partie du consortium qui a foré les puits Ogo-1 et Ogo-1 ST dans la licence OPL 310 au large de Lagos en 2013, l'une des plus grandes découvertes offshore du Nigeria dans l'histoire récente, avec des ressources récupérables estimées à plus de 700 millions de barils d'équivalent pétrole. Forte de ce succès précoce, Lekoil a ensuite acquis une participation majoritaire dans le champ Otakikpo dans l'OML 11, dans l'État de Rivers, et l'a mis en production en seulement 18 mois, établissant ainsi une nouvelle référence en matière de rapidité et d'efficacité parmi les opérateurs locaux. Aujourd'hui, la société continue sur sa lancée à Otakikpo dans le cadre d'un plan d'expansion plus large visant à augmenter la production et à optimiser les infrastructures existantes.

Lekoil a aussi renforcé son engagement envers les principes ESG, en plaidant publiquement pour une meilleure intégration des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance dans l'industrie énergétique africaine. En janvier 2025, Lekoil a annoncé un partenariat stratégique avec le gouvernement de l'État d'Akwa Ibom visant à débloquer des investissements dans toute la chaîne de valeur du pétrole et du gaz, avec une collaboration supplémentaire dans les domaines de l'agriculture et du développement communautaire. Ce partenariat reflète la vision à long terme de Lekoil, qui consiste à intégrer la production d'énergie à l'autonomisation économique locale, à créer des emplois et à permettre des retombées plus larges en matière de développement.

La direction de Lekoil a clairement indiqué qu'elle entendait servir de modèle pour montrer comment les entreprises énergétiques locales peuvent montrer la voie en ayant un impact socio-économique concret tout en atteignant les objectifs nationaux de production. L'opérateur indépendant vise à produire 250 000 barils de pétrole par jour à long terme, en alignant cette ambition sur une stratégie axée sur le développement de champs marginaux, les partenariats locaux et les investissements intégrés dans les infrastructures, la création d'emplois et la croissance régionale.

« Lors de l'AEW 2025, la participation de l'entreprise offrira un aperçu précieux de la manière dont les entreprises locales accélèrent non seulement le développement des champs, mais façonnent également le discours sur les politiques, les investissements et la durabilité à travers le continent. Lekoil devrait faire le point sur ses projets en cours d'expansion, ses partenariats stratégiques et son approche pour relever les défis hérités du passé et répondre aux exigences d'une transition énergétique juste et pragmatique. Alors que le Nigeria cherche à augmenter sa production et à exploiter le potentiel de ses réserves inexploitées, le parcours de Lekoil est un exemple convaincant de ce qu'il est possible de réaliser lorsque les capacités locales sont associées à un leadership ciblé et à des investissements collaboratifs », a déclaré NJ Ayuk, président exécutif de l'African Energy Chamber.

AEW : Invest in African Energies est la plateforme de choix pour les opérateurs de projets, les financiers, les fournisseurs de technologies et les gouvernements, et s'est imposée comme le lieu officiel pour la signature d'accords dans le domaine de l'énergie en Afrique. (Source : African Energy Chamber).

