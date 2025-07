NIGERIA : L’assemblée annuelle d'Afreximbank enregistrent des accords de préparation de projets susceptibles de débloquer environ 1 milliard de dollars d’investissements

21 Juillet 2025

LIBREVILLE, 21 juillet (Infosplusgabon) - La 32e Assemblée annuelle de la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), également connue sous le nom de AAM2025, a été marquée par une série de signatures d’accords lors de sa deuxième journée, le 26 juin. Quatre transactions liées à la préparation de projets ont été conclues entre la Banque et diverses entités, avec des investissements attendus d’une valeur d’environ 1 milliard de dollars américains.

Dans le cadre d’un accord signé par Mme Kanayo Awani, vice-présidente exécutive chargée du commerce intra-africain et du développement des exportations pour Afreximbank, et Mme Temwani Simwaka, directrice générale de NBS Bank Plc (NBS), Malawi, les deux institutions ont conclu un accord-cadre de mécanisme conjoint de préparation de projets. Aux termes de cet accord, elles mettront en commun leurs ressources afin de fournir un financement précoce pour la préparation de projets, permettant ainsi de faire progresser les projets au Malawi, depuis l’étape de préfaisabilité jusqu’à leur viabilité bancaire, dans des délais appropriés.

Comme le prévoit l'accord, Afreximbank et NBS soutiendront les investisseurs des secteurs public et privé en leur fournissant des services de financement et d'assistance technique afin de réduire les risques liés aux projets dans les secteurs prioritaires, y compris l'énergie, les transports et la logistique, les plateformes logistiques (telles que les zones économiques spéciales et les parcs industriels), l'industrie manufacturière, la transformation agricole, l'hôtellerie et le tourisme, les industries extractives, les minéraux solides et les services (tels que les TIC, les soins de santé et l'économie créative). L'accord-cadre contient un programme de renforcement des capacités qui permettra au personnel de SNB d'entreprendre des activités de préparation de projets à moyen terme.

Afreximbank et NBS prévoient d'investir environ 300 millions de dollars US au Malawi à court terme.

Dans le cadre d'une autre transaction, Afreximbank a signé un accord relatif à un mécanisme de préparation de projet d'un montant de 4,4 millions de dollars US en faveur de Med Aditus Pharmaceutical Kenya Limited. Cette facilité sera utilisée pour financer la préparation d'études de faisabilité et de bancabilité en vue du développement d'une usine pharmaceutique de pointe dédiée au remplissage et à la finition, d'une capacité de production d'au moins deux milliards de comprimés et de gélules par an, située à Kibos, dans le comté de Kisumu, au Kenya.

Le projet améliorera l'accès à des médicaments vitaux, abordables et de qualité dans toute la région des Grands Lacs, contribuant ainsi à améliorer les résultats sanitaires dans une région qui est confrontée à un lourd fardeau de maladies infectieuses et autres. Le projet facilitera également le transfert de technologies médicales et de fabrication basées sur la blockchain vers l'Afrique, soutenant ainsi la croissance à long terme et le renforcement du secteur de la santé dans l'ensemble de la région. Le mécanisme de préparation des projets apportera des actifs d'environ 40 millions de dollars US.

Mme Kanayo Awani, Vice-présidente exécutive chargée du commerce intra-africain et du développement des exportations, a signé l'accord au nom d'Afreximbank, tandis que le Dr Dhiren Thakker, fondateur et PDG de Med Aditus Pharma, a paraphé le document pour le compte de son entreprise.

Afreximbank a en outre signé un protocole d’accord concernant un mécanisme de préparation de projet d'un montant de 4,4 millions de dollars US en faveur de Green Hybrid Power Private Limited. Ce mécanisme sera utilisé pour la préparation d'études de bancabilité et de faisabilité et le recrutement de conseillers en transactions pour un système photovoltaïque solaire flottant hybride d'une puissance de 1 gigawatt (GW) sur le lac Kariba, au Zimbabwe.

Le projet, qui sera mis en œuvre en deux phases, comprend une phase pilote visant une capacité de production de 500 MW qui sera entièrement vendue au groupe des grands consommateurs d'énergie, un consortium d'industries et de sociétés minières au Zimbabwe, dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité de 20 ans de type « take-or-pay » (achat garanti) avec un tarif reflétant les coûts. Le projet devrait fournir une énergie abordable et fiable qui favorisera la valorisation et l'enrichissement des minerais du Zimbabwe, stimulant ainsi les recettes en devises étrangères du pays.

Le mécanisme de préparation des projets permettra de débloquer un investissement estimé à 350 millions de dollars US.

L'accord a été signé par Mme Kanayo Awani, Vice-présidente exécutive, chargée du commerce intra-africain et du développement des exportations, au nom d'Afreximbank, et M. Eddie Cross, Président de Green Hybrid Power Private Limited.

Afreximbank a par ailleurs signé un protocole d'accord de 4 millions de dollars US en faveur de Proton Energy Limited, un producteur d'électricité indépendant nigérian. Ce mécanisme servira à financer la préparation d'études de faisabilité et l'achat de services de conseil en matière de transactions pour le développement d'une centrale électrique au gaz raccordée au réseau d'une capacité nominale de 500 MW à Sapele, au Nigeria. Le projet démarrera avec une capacité de production initiale de 150 MW.

L'électricité produite sera essentiellement fournie à Eko Electricity Distribution Company dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité de 20 ans à un tarif reflétant les coûts.

Cette facilité devrait permettre de mettre en service des actifs estimés à 300 millions de dollars US.

L'accord a été signé par Mme Kanayo Awani, Vice-présidente exécutive, chargée du commerce intra-africain et du développement des exportations, au nom d'Afreximbank, et M. Oti Ikomi, Directeur général Proton Energy Limited.

Les AAM2025 se sont tenues du 25 au 28 juin et ont attiré environ 8 000 participants, dont des Présidents, des Premiers ministres, des ministres et des chefs d’entreprise de toute l’Afrique, des Caraïbes et d’ailleurs. Les AAM2025 ont pris fin avec l'Assemblée générale annuelle des actionnaires, au cours de laquelle le Dr George Elombi a été nommé prochain Président de la Banque. Il succèdera au Professeur Benedict Oramah, dont le mandat arrive à terme après deux mandats de cinq ans à ce poste. (Source : Afreximbank)..

