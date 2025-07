Maroc : la BAD octroie 100 millions d’euros pour appuyer les femmes et les jeunes entrepreneurs à bâtir une agriculture inclusive, résiliente et durable

21 Juillet 2025

LIBREVILLE, 21 juillet (Infosplusgabon) - Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement a approuvé un financement de 100 millions d’euros au Maroc pour mettre en oeuvre le Programme d’appui à l’agriculture solidaire inclusive des femmes et des jeunes (PAASIFEJ).

Le projet vise à générer des opportunités durables pour les femmes et les jeunes, à renforcer la sécurité alimentaire et à mieux préparer la petite agriculture marocaine aux défis du changement climatique.

Il permettra de stimuler l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes en zones rurales à travers la mise en place des mécanismes de financement et d’incitation adaptés et le renforcement des dispositifs d’accompagnement technique et financier. ll facilitera aussi le déploiement de nouvelles infrastructures de production et de services agricoles, consolidant l’ancrage des femmes dans les chaînes de valeur locales, le renforcement de leurs compétences et l’accroissement de leur productivité.

L’ensemble des actions favorisera l’émergence de femmes entrepreneures dans les secteurs agricole, para-agricole, de la transformation et du numérique. Il soutiendra la nouvelle feuille de route pour l’emploi en favorisant l’entrepreneuriat rural.

« Les femmes qui ont l’ambition d’entreprendre et de réussir dans l’agriculture sont notre priorité, a déclaré Achraf Tarsim, responsable du bureau pays du Groupe de la Banque africaine de développement pour le Maroc. Grâce à cette nouvelle opération, nous les accompagnerons pas à pas pour construire une agriculture moderne, inclusive et résiliente, capable de révéler tout le potentiel de celles qui aspirent à innover et à créer de la valeur et de l’emploi sur leurs territoires.»

En parfaite cohérence avec les priorités du Maroc, le programme soutiendra la mise en œuvre de la Stratégie agricole Green Generation 2020-2030 – la vision nationale pour transformer l’agriculture en un secteur plus inclusif, durable et performant -, du Programme national d’agriculture solidaire ainsi que du Programme national de l’entrepreneuriat des jeunes.

Depuis plus de cinquante ans, le Groupe de la Banque africaine de développement accompagne le Royaume du Maroc dans un partenariat fondé sur une vision partagée et intégrée du développement. Près de 15 milliards d’euros ont été mobilisés à ce jour, pour financer plus de 150 projets à fort impact dans des secteurs stratégiques tels que les transports, l’eau, l’énergie, l’agriculture, la protection sociale, la gouvernance et la finance.

Le Groupe de la Banque africaine de développement est la principale institution de financement du développement en Afrique. Il comprend trois entités distinctes : la Banque africaine de développement (BAD), le Fonds africain de développement (FAD) et le Fonds spécial du Nigeria (FSN). Représentée dans 41 pays africains, avec un bureau extérieur au Japon, la Banque contribue au développement économique et au progrès social de ses 54 États membres régionaux. ( Source : African Development Bank Group (AfDB)).

FIN/INFOSPLUSGABON/PJH/GABON2025

© Copyright Infosplusgabon