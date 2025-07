BANQUE : Standard & Poor (S&P) réaffirme la note AA- de solidité financière et de crédit émetteur de la SIACE avec une perspective stable

21 Juillet 2025

LIBREVILLE, 21 juillet (Infosplusgabon) - La Société islamique d'assurance des investissements et des crédits à l'exportation (SIACE), assureur multilatéral conforme à la charia et membre du Groupe de la Banque islamique de développement (BID), a franchi une nouvelle étape importante avec la réaffirmation par l’agence Standard & Poor's (S&P) de sa note de solidité financière et de crédit à long terme à « AA- », assortie d’une perspective stable. Cette note demeure la plus élevée parmi les entités de référence dans son secteur à l’échelle mondiale.

Cette décision de S&P reflète la solidité du profil de crédit de la SIACE, caractérisé par une base financière robuste, une gestion rigoureuse des risques, ainsi qu’un niveau de solvabilité élevé. L’agence prévoit que la SIACE continuera à élargir son portefeuille d’activités tout en conservant des fonds propres importants, une liquidité exceptionnelle et une rentabilité durablement renforcée.

Le rapport de notation confirme que le profil de risque d'entreprise (PRE) de la SIACE est considéré comme « solide » conformément aux critères des institutions multilatérales de prêt (IMP) de S&P. Cette évaluation repose notamment sur le soutien fort de ses actionnaires, son traitement prioritaire des créanciers privilégiés (TCP), ainsi que son rôle stratégique unique, qui œuvre exclusivement dans le respect des principes de la finance islamique.

De plus, pour la deuxième année consécutive, S&P évalue le profil de risque financier (PRF) de la SIACE comme « très solide » selon ses critères d'assurance. En effet, l'adéquation des fonds propres de la SIACE présente une marge de sécurité significative, supérieure au seuil de confiance de 99,99 %, tel que mesuré par le modèle de capital basé sur les risques des assureurs. Par ailleurs, la SIACE maintient une liquidité exceptionnelle, réaffirmant ainsi sa solidité financière renforcée.

« Je tiens à féliciter sincèrement les États membres, Son Excellence le Président, les distingués membres du Conseil d'administration ainsi que le personnel dévoué pour leur engagement indéfectible et leurs réalisations durables », a déclaré le Dr Khalid Khalafalla, DG de la SIACE. « Conformément à l'orientation stratégique du Groupe de la BID, nous réaffirmons notre profond engagement à soutenir les États membres par la promotion de la finance islamique et des priorités de développement clés, notamment le financement vert, l'intégration des critères ESG et la sécurité alimentaire. La SIACE poursuivra son rôle déterminant dans la mise en œuvre de la stratégie du Groupe dans les années à venir », a-t-il ajouté.

La réaffirmation de la note « AA- » souligne la solidité financière de la SIACE, sa gestion prudente des risques et ses pratiques rigoureuses de gouvernance. Elle met également en lumière la capacité de la Société à relever des défis mondiaux complexes et son engagement à soutenir le développement économique durable des États membres.

Membre de la Banque islamique de développement (BID), notée « AAA », la SIACE a démarré ses activités en 1994 afin de renforcer les relations économiques entre les États membres de l'OCI et de promouvoir le commerce ainsi que les investissements intra-OCI en fournissant des outils d'atténuation des risques et des solutions financières. La Société est le seul assureur multilatéral islamique au monde. Elle a joué un rôle de premier plan en proposant une gamme complète de solutions aux entreprises et parties prenantes de ses 50 États membres.

Pour la 17ᵉ année consécutive, la SIACE a conservé sa note de solidité financière « Aa3 » attribuée par Moody's, la classant parmi les leaders du secteur de l'assurance crédit et des risques politiques (CPRI). Par ailleurs, S&P a confirmé la note de crédit et de solidité financière à long terme « AA- » de la SIACE pour la deuxième année consécutive, avec des perspectives stables. La résilience de la SIACE repose sur une souscription solide, un réseau mondial de réassurance et des politiques rigoureuses de gestion des risques. Au total, la SIACE a assuré plus de 121 milliards de dollars de transactions commerciales et d'investissements. Ses activités couvrent plusieurs secteurs : l’énergie, l’industrie manufacturière, les infrastructures, la santé et l’agriculture. (Source : Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC).

