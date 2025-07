Afrique : La Sénatrice Rasha Kelej et les Premières Dames d'Afrique renforcent l'autonomisation des femmes et des filles grâce à l'éducation et aux soins de santé

15 Juillet 2025

LIBREVILLE, 15 juillet (Infosplusgabon) - La Fondation Merck, la branche philanthropique de Merck KGaA Allemagne, en collaboration avec les Premières Dames d'Afrique qui sont également leurs Ambassadrices, les Ministères de la Santé, de l'Éducation, de la Communication et du Genre, marquent la « Journée Internationale de la Femme 2025 », grâce à leurs programmes de développement à impact, poursuivant leur héritage de 13 ans d'autonomisation des femmes et des filles.

La Sénatrice Rasha Kelej, CEO de la Fondation Merck et l'une des Femmes Africaines les plus Influentes pendant six années consécutives (2019-2024), a déclaré : « Joyeuse Journée Internationale de la Femme à toutes les femmes et filles remarquables du monde entier !

L'autonomisation des filles et des femmes est au cœur de toutes nos initiatives et de tous nos programmes à la Fondation Merck. Je reconnais l'immense potentiel des femmes à s'épanouir, à réussir et à exceller dans tous les domaines qu'elles choisissent, mais elles manquent souvent d'un environnement propice pour réaliser pleinement leurs capacités, en particulier dans les communautés mal desservies.

C'est pourquoi, avec nos Ambassadrices, les Premières Dames d'Afrique, nous marquons chaque jour depuis 13 ans la Journée Internationale de la Femme par le biais de nos programmes et initiatives de développement tels que « Plus Qu’une Mère », « Renforcement des Capacités de la Fondation Merck », « Éduquer Linda » et « Program STIM ».

Le Programme « Plus Qu’une Mère » de la Fondation Merck est un mouvement fort qui vise à autonomiser les femmes infertiles et sans enfant grâce à l'accès à l'information, à l'éducation et à un changement de mentalité.

« Je suis ravie d'annoncer que sur les 2 282 bourses attribuées dans 52 pays dans 44 spécialités cruciales et mal desservies, 1 046 bourses, soit près de 50 %, ont été accordées à des femmes diplômées en médecine, leur permettant ainsi de devenir de futures expertes et dirigeantes dans le domaine des soins de santé.

Je suis particulièrement fière que nous ayons accordé plus de 680 bourses à de jeunes médecins, qui se consacrent à l'amélioration de la santé des femmes en renforçant les capacités de soins en matière de reproduction, de santé sexuelle et de fertilité. »

La CEO de la Fondation Merck est convaincue que l'éducation est l'un des domaines les plus importants de l'autonomisation des femmes.

« Je suis heureuse de partager avec vous que grâce à notre programme « Éduquer Linda », avec mes chères sœurs, nos Ambassadrices, nous contribuons à l'avenir de plus de 700 filles en leur offrant des bourses pour poursuivre leurs études et en fournissant des fournitures scolaires essentielles à des milliers d'écolières dans de nombreux pays africains tels que le Botswana, Burundi, Malawi, Gambie, Nigeria, Zambie, Zimbabwe, Ghana, Namibie, République Démocratique du Congo, Cabo Verde et bien d'autres encore.

En outre, notre campagne de sensibilisation a bénéficié à des milliers de filles grâce à de nombreuses initiatives telles que la publication de chansons inspirantes, de livres d'histoires pour enfants, de films d'animation, de programmes télévisés et de prix pour les meilleurs médias, chansons, films et dessins de mode, tous destinés à promouvoir l'éducation des filles aujourd'hui pour l'autonomisation des femmes demain », a souligné la Sénatrice Rasha Kelej.

La Fondation Merck soutient également activement les femmes dans le domaine des sciences et de la technologie par le biais de son programme STIM et des prix annuels du Sommet de Recherche en Afrique de la Fondation Merck (MARS) qui reconnaissent et célèbrent les meilleures chercheuses africaines et les meilleurs jeunes chercheurs africains, encourageant ainsi l'excellence en matière de recherche.

« Notre objectif est d'autonomiser les femmes et les jeunes chercheurs africains, de renforcer leurs capacités de recherche et de promouvoir leurs contributions aux STIM », a souligné le Dr. Kelej.

La Fondation Merck, créée en 2017, est la branche philanthropique de Merck KGaA Allemagne, vise à améliorer la santé et le bien-être des populations et à faire progresser leur vie grâce à la science et à la technologie. Nos efforts sont principalement axés sur l'amélioration de l'accès à des solutions de soins de santé de qualité et équitables dans les communautés mal desservies, à renforcer les capacités de recherche sur les soins de santé et la recherche scientifique, l'autonomisation des filles à travers l'éducation et l'autonomisation des personnes en STEM (Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques) avec un accent particulier sur les femmes et les jeunes. Tous les communiqués de presse de la Fondation Merck sont distribués par e-mail en même temps qu'ils deviennent disponibles sur le site Web de la Fondation Merck.

La Fondation Merck se consacre à l'amélioration des résultats sociaux et sanitaires pour les communautés dans le besoin. Bien qu'elle collabore avec divers partenaires, y compris des gouvernements, pour atteindre ses objectifs humanitaires, la fondation reste strictement neutre sur le plan politique. Elle ne s'engage pas et ne soutient pas d'activités, d'élections ou de régimes politiques, se focalise uniquement sur sa mission d'élever l'humanité et d'améliorer le bien-être tout en maintenant une position strictement apolitique dans toutes ses activités. (Source : Merck Foundation).

