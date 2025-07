AFRIQUE DU SUD : Africa GreenCo avance ses projets solaires en Zambie alors que sa PDG rejoint l'African Energy Week (AEW) 2025

14 Juillet 2025

LIBREVILLE, 14 juillet (Infosplusgabon) - Ana Hajduka, fondatrice et PDG du fournisseur d'énergie verte Africa GreenCo, sera l'une des intervenantes de l'African Energy Week (AEW) : Invest in African Energies 2025, qui se tiendra du 29 septembre au 3 octobre au Cap. Au cours de cet événement, Mme Hajduka devrait partager ses réflexions sur le travail révolutionnaire de son entreprise dans le domaine du commerce des énergies renouvelables et de l'intégration des marchés de l'électricité, alors qu'Africa GreenCo mène une série de projets dans toute l'Afrique australe.

En proposant des solutions énergétiques sur mesure, Africa GreenCo aide les entreprises, les services publics et les développeurs d'énergies renouvelables en Afrique en facilitant le commerce et la distribution des énergies renouvelables. Les développements récents en sont le reflet, tout en soutenant l'expansion du secteur des énergies renouvelables sur le continent. Hajduka partagera ses idées sur ces projets lors de l'AEW : Invest in African Energies 2025, tout en discutant avec des développeurs et des financiers du secteur des énergies renouvelables actifs sur tout le continent.

AEW : Invest in African Energies est la plateforme de choix pour les opérateurs de projets, les financiers, les fournisseurs de technologies et les gouvernements, et s'est imposée comme le lieu officiel pour la signature d'accords dans le domaine de l'énergie en Afrique

À ce jour, Africa GreenCo a facilité le commerce de plus de 1 TWh d'électricité et continue de défendre le rôle des solutions basées sur le marché dans la réalisation de la sécurité énergétique et de la décarbonisation en Afrique. Africa GreenCo a signé un accord de principe pour un contrat d'achat d'électricité à long terme avec le groupe énergétique panafricain AXIAN Energy pour développer deux projets solaires photovoltaïques connectés au réseau en Zambie. Une fois opérationnels, ces projets ajouteront 25 MW d'énergie renouvelable au réseau national zambien, contribuant ainsi à réduire les pénuries d'électricité, à améliorer la fiabilité pour les entreprises et à soutenir la croissance industrielle à long terme du pays. Les projets seront développés avec le soutien du prestataire de services financiers Standard Bank.

Parallèlement, la filiale de la société, GreenCo Power Services, achètera de l'électricité au projet solaire Ilute de 32 MW en Zambie dans le cadre d'un accord d'achat d'électricité récemment signé, permettant ainsi le commerce transfrontalier via le Southern African Power Pool (SAPP). Cet accord innovant élimine le besoin de garanties souveraines, positionnant GreenCo comme un acteur clé dans la promotion de l'intégration régionale et des investissements du secteur privé en Afrique.

En novembre 2024, GreenGo Finance Solutions, la filiale zambienne d'Africa GreenCo, a signé un accord de financement de 55,5 millions de dollars avec les institutions financières Stanbic Bank Zambia et Standard Bank pour soutenir les importations d'électricité d'urgence en Zambie. Ce financement permet le prépaiement de plus de 130 MW d'approvisionnement transfrontalier en électricité, ce qui allège les contraintes de liquidité des acheteurs locaux et renforce la sécurité énergétique du pays. Cet accord fait suite au rôle déterminant joué par Africa GreenCo dans la facilitation d'un accord d'importation d'électricité de 125 MW entre la compagnie d'électricité publique zambienne ZESCO, la grande société minière First Quantum Minerals (FQM) et des fournisseurs régionaux. Financé conjointement par Africa GreenCo et FQM, cet accord prévoit la fourniture de 85 MW au réseau national zambien et l'attribution de 40 MW aux activités de FQM.

En octobre 2024, GreenCo Power Services a franchi une étape réglementaire importante avec l'obtention de licences de commerce intérieur et d'importation/exportation auprès de l'autorité nationale de régulation de l'énergie sud-africaine. Ces licences permettent à Africa GreenCo d'opérer sur le marché concurrentiel de l'électricité sud-africain et de faciliter les transactions transfrontalières via le SAPP, créant ainsi un canal essentiel pour la distribution de l'électricité propre excédentaire dans toute la région.

« Le modèle d'Africa GreenCo reflète l'avenir de l'énergie en Afrique : une énergie privée, interconnectée au niveau régional et alimentée par des sources propres. La participation d'Ana Hadjuka à l'AEW : Invest in African Energies 2025 offrira des informations essentielles sur la manière dont le financement mixte, le commerce transfrontalier et l'innovation réglementaire peuvent converger pour résoudre les défis énergétiques les plus urgents de l'Afrique », déclare Tomás Gerbasio, vice-président des relations commerciales et stratégiques de la Chambre africaine de l'énergie. (Source : African Energy Chamber).

