RWANDA : L'ATIDI approuve une contre-garantie de 84 millions de dollars pour soutenir le financement du nouvel aéroport international du Rwanda

14 Juillet 2025

LIBREVILLE, 14 juillet (Infosplusgabon) - ATIDI a approuvé une contre-garantie de 84 millions de dollars en appui à l’émission d’obligations et de garanties pour la construction du nouvel aéroport international du Rwanda, situé dans le district de Bugesera. Le projet est une infrastructure essentielle qui permettra d’accélérer la réalisation de la Vision 2050, la stratégie nationale de développement, dont l’objectif est de faire du Rwanda un pays à revenu intermédiaire supérieur à l’horizon 2035 et une économie à revenu élevé à l’horizon 2050.

Cette transaction s’inscrit dans la stratégie d’ATIDI pour permettre à ses États membres de réaliser des investissements transformateurs et à fort impact qui stimulent la croissance, la durabilité et l’intégration régionale.

L’Assurance pour le développement du commerce et de l’investissement en Afrique (ATIDI) a approuvé une contre-garantie de 84 millions de dollars pour permettre à trois banques rwandaises et une banque régionale d’émettre des obligations et des garanties, pour un montant global de plus de 323 millions de dollars. Les garanties seront émises en faveur d’un consortium de trois entreprises ayant obtenu le contrat pour la construction du nouvel aéroport international de Bugesera au Rwanda. Ce projet historique fera du Rwanda hub stratégique pour le commerce et la logistique en Afrique.

Développé conjointement par les gouvernements du Rwanda et du Qatar, le projet est une infrastructure essentielle qui accélérera la réalisation de la stratégie nationale de développement, baptisée Vision 2050, qui vise à faire du Rwanda un pays à revenu intermédiaire supérieur à l’horizon 2035 et une économie à revenu élevé à l’horizon 2050. L’aéroport s’inscrit également dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), facilitant la libre circulation des biens, des services et des personnes à travers le continent.

L’aéroport, d’une valeur estimée à plus de 2 milliards de dollars, devrait être achevé à la mi-2028. Trois banques locales - BPR Bank Rwanda Ltd, Kigali (BK) et la Development Bank of Rwanda (BRD)- bénéficient directement des solutions d’atténuation de risque d’ATIDI, ce qui leur permet d’émettre des garanties au-delà de leurs limites d’engagement par débiteur (Single Obligor Limits - SOL). La couverture des risques par ATIDI permet aux banques de bénéficier d’un allègement de leurs exigences en matière de fonds propres tout en garantissant une exécution plus fluide des projets d’infrastructure.

Le consortium mené par BPR Bank Rwanda Plc - arrangeur principal et agent de crédit mandaté- inclut KCB Bank Kenya, une banque régionale, qui a participé à la syndication du financement sans avoir recours aux garanties d’ATIDI.

Manuel Moses, directeur général de l'ATIDI, a déclaré que c'était un grand privilège pour l'ATIDI de participer à la transformation du Rwanda et à ses ambitions continentales par le biais de ce projet essentiel et catalytique, qui constitue un élément central de la stratégie de développement du pays.

« Le nouvel aéroport n’est pas seulement un projet d’infrastructure, il vise également à stimuler les chaînes de valeur régionales et à renforcer les échanges commerciaux intra-africains. Notre soutien démontre la valeur ajoutée des solutions d’atténuation des risques d’ATIDI dans l’augmentation de la capacité de prêt et le déblocage de financements par les banques pour la réalisation des priorités de développement du Rwanda. » a déclaré M. Manuel.

Patience Mutesi, directrice générale de BPR Bank Rwanda Plc (l’arrangeur principal mandaté) a salué l'opération en déclarant : « Nous sommes honorés de structurer ce projet porteur de transformation. En qualité d’arrangeur principal mandaté, BPR Bank Rwanda Plc est fière de jouer un rôle essentiel dans le financement d’un projet qui va redéfinir l’intégration du Rwanda dans les chaînes de valeur logistiques ainsi que sa compétitivité. La collaboration avec ATIDI et nos banques partenaires est le reflet de notre engagement à financer les initiatives prioritaires pour le développement de notre pays, qui créent durablement de la valeur grâce à des infrastructures stratégiques. »

À ce jour, ATIDI a émis des polices d’une valeur transactionnelle supérieure à 1,45 milliard d’USD et détient une exposition brute de plus de 611,9 millions de dollars au Rwanda. Ces transactions couvrent plusieurs secteurs essentiels au développement du pays, notamment l’agriculture, la sylviculture, la pêche, le BTP, l’énergie et le gaz, les activités financières, l’information et la communication, l’industrie manufacturière, d’autres activités de services, l’administration publique, le commerce et les transports, le transport et le stockage, enfin le commerce de gros et de détail.





