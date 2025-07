NIGERIA : Le Président d’Afreximbank lance une nouvelle édition du livre sur le financement du commerce structuré lors des 32es Assemblées annuelles de la Banque

10 Juillet 2025

LIBREVILLE, 10 juillet (Infosplusgabon) - La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) a lancé la deuxième édition de Foundations and Evolution of Structured Trade Finance, une publication de référence dans un domaine spécialisé du financement du commerce, fruit de plusieurs décennies d'expérience pratique.

Rédigé par le Professeur Benedict O. Oramah, Président d’Afreximbank et du Conseil d'administration de la Banque et figure centrale du développement du financement du commerce structuré (STF), cet ouvrage fournit un guide pratique et détaillé pour structurer les transactions de financement commercial. Il s’appuie sur des études de cas concrets, explore les risques ainsi que les fondements théoriques du STF, et élargit son champ d'application au-delà des matières premières pour couvrir un large éventail de situations commerciales.

L'édition mise à jour comporte des chapitres consacrés aux prêts basés sur les réserves, au financement de la chaîne d'approvisionnement et à l'utilisation des technologies émergentes dans le financement structuré du commerce. Ces ajouts rendent l’ouvrage particulièrement pertinent dans l’environnement réglementaire mondial actuel, marqué par une complexité croissante et une sensibilité accrue au risque.

Lors de la cérémonie de lancement et de dédicace du livre qui s'est tenue pendant les 32es Assemblées annuelles d'Afreximbank à Abuja, au Nigeria, le Professeur Oramah a évoqué les progrès significatifs réalisés dans le domaine du financement du commerce depuis le début des années 1990.

« Lorsque j’ai rejoint Afreximbank en 1994, le monde était encore aux prises avec une grave crise de la dette souveraine, et le financement du commerce structuré commençait tout juste à émerger comme un outil de financement du commerce sur des marchés difficiles.

« Lorsque la Banque a commencé ses activités en 1994, nous avons adopté le financement du commerce structuré pour sa capacité à atténuer les risques. Fondamentalement, le financement du commerce structuré permet aux praticiens d'être innovants, dans la mesure où son principe fondamental autorise le transfert des risques des parties les moins aptes à les supporter vers celles qui sont plus à même d'absorber les chocs », a déclaré le Professeur Oramah.

La première édition de l’ouvrage mettait en avant des structures de financement du commerce soutenant principalement les échanges Nord-Sud — une approche qui a contribué à une déviation des flux commerciaux, les entreprises privilégiant souvent les échanges extra-africains au détriment du commerce intra-africain, en raison d’un accès plus facile au financement.

Aujourd'hui, la dynamique du commerce mondial a radicalement changé. Le commerce Sud-Sud domine désormais, le commerce de l'Afrique avec les autres pays en développement passant d'environ 23 % de son commerce total en 1995 à environ 68 % en 2024. Au cours de la même période, le commerce de l’Afrique avec les économies avancées a chuté à moins de 50%.

Le financement du commerce structuré a joué un rôle déterminant dans l’inversion de la tendance à la désindustrialisation de l’Afrique. En allant au-delà des structures basées sur les matières premières, le STF a soutenu l'émergence de pôles industriels africains, favorisé les chaînes de valeur régionales et nationales et permis la croissance des petites et moyennes entreprises. Afreximbank continue de bâtir l’avenir économique du continent sur cette base d’innovation et de résilience.

