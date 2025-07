Afrique : Le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) et Interstellar lancent African Currency Marketplace en vue d’éliminer les goulets d'étranglement commerciaux d’un coût de 5 milliards de dollars US

08 Juillet 2025

LIBREVILLE, 8 juillet (Infosplusgabon) - Fort du succès du déploiement de son infrastructure de paiement continentale révolutionnaire, le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS), en collaboration stratégique avec Interstellar, une entreprise africaine de technologie de pointe, a annoncé le lancement du PAPSS African Currency Marketplace (PACM), en marge des Assemblées annuelles 2025 d’Afreximbank (AAM2025) qui se sont tenues à Abuja du 25 au 28 juin.

Cette infrastructure des marchés financiers (IMF) de nouvelle génération représente une évolution audacieuse de la mission du PAPSS, relevant le défi de longue date de l'inconvertibilité des devises en Afrique et permettant un échange monétaire souverain et fluide pour le commerce intra-africain.

Pendant des décennies, la dynamique économique de l’Afrique a été entravée par un paysage financier fragmenté. Les 41 monnaies du continent, la diversité des environnements réglementaires et le manque de convertibilité ont créé des frictions importantes. Pour commercer avec les pays voisins, les entreprises africaines ont souvent dû recourir à des devises étrangères (fortes) pour leurs opérations de change, créant ainsi ce que les experts appellent le « goulot d'étranglement des devises fortes et coûteuses ». Cette solution de contournement entraîne chaque année environ 5 milliards de dollars US de frais, de retards et de coûts d'opportunité, ce qui nuit à la compétitivité des entreprises africaines et ralentit les progrès vers la réalisation de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

« Le PAPSS African Currency Marketplace (Marché des monnaies africaines du PAPSS) est entièrement transparent ; il fonctionne sur la base d'un carnet d'ordres et opère avec des contreparties de confiance, en respectant strictement les cadres réglementaires locaux et les meilleures pratiques mondiales », a affirmé Mike Ogbalu III, Directeur général du PAPSS. « En créant un pool de liquidités unique à l’échelle du continent, le PACM sert de puissant moteur de liquidité pour le commerce intra-africain ». Ce lancement marque une étape stratégique majeure dans le parcours du PAPSS. Selon M. Ogbalu, depuis son lancement officiel en 2022, le PAPSS a permis des paiements transfrontaliers en temps réel dans 17 pays, connectant 14 commutateurs nationaux et plus de 150 banques commerciales. Initialement piloté dans la zone monétaire ouest-africaine (ZMOA), le PAPSS s’est rapidement développé pour devenir la couche de règlement centrale de l’infrastructure financière de la ZLECAf. Mais alors que les voies de paiement étaient mises en place, un problème plus profond subsistait.

« Nous avons rapidement réalisé que résoudre le problème des paiements ne suffisait pas », a expliqué Mike Ogbalu. « Les entreprises, les compagnies aériennes, les sociétés de réassurance et les multinationales opérant à travers l'Afrique sont toujours confrontées à un obstacle persistant : le capital immobilisé, résultant d'une convertibilité limitée des devises et d'une dépendance excessive à l'égard des devises fortes ». Il a expliqué, par exemple, que plus de 2 milliards de dollars US sont actuellement « bloqués » dans les pays africains où opèrent les compagnies aériennes, qui ne peuvent rapatrier leurs fonds en raison des restrictions de change ou de la dépréciation des monnaies locales. « Le PAPSS African Currency Marketplace est la réponse à ce problème, dans le prolongement de notre engagement à mettre en place une infrastructure financière souveraine et fluide pour l'Afrique », a-t-il a ajouté.

Le PAPSS African Currency Marketplace, développé conjointement par le PAPSS et Interstellar, permet l’échange direct de monnaies africaines sans passer par des devises fortes. En tant que plateforme transparente, à l'échelle du continent et de pair à pair, il permet aux entreprises d'effectuer des transactions directement dans les devises locales en temps quasi réel, tout en restant conformes aux réglementations nationales. Il libère des liquidités, débloque des capitaux immobilisés, élimine les coûts excessifs liés au change et soutient l'objectif à long terme du continent en matière de souveraineté financière. En partenariat avec le PAPSS, le PAPSS African Currency Marketplace s'appuie sur l'infrastructure de niveau entreprise et indépendante de la blockchain d'Interstellar, qui permet l'utilisation d'une technologie blockchain autorisée tout en garantissant une sécurité de niveau institutionnel, une évolutivité et un règlement quasi instantané.

« Il ne s'agit pas seulement de technologie, mais aussi de concrétiser une vision continentale », a déclaré Ernest Mbenkum, Fondateur et PDG d'Interstellar, lors d'une discussion informelle organisée à l'occasion du lancement. « Le PAPSS African Currency Marketplace a été conçu dès le départ pour répondre aux besoins spécifiques de l'Afrique. Le PAPSS et Interstellar ne sont pas seulement des collaborateurs, nous sommes les co-architectes d’un nouvel avenir financier, alignés sur les objectifs et engagés dans la transformation ».

Ernest Mbenkum a également souligné que « les monnaies africaines méritent une meilleure place dans le monde. Grâce à cette place de marché, votre monnaie locale n'est plus seulement un moyen d'échange, elle devient un vecteur d'opportunités ». Il a également souligné que ce n'était que le début de la vision d'Interstellar, ajoutant : « Nous construisons un avenir où l'Afrique n'aura plus besoin d'attendre les rails étrangers pour déplacer de la valeur. Notre infrastructure sera le moteur de la renaissance financière de l’Afrique ».

Haytham El Maayergi, Vice-président exécutif d'Afreximbank, a déclaré : « Le PAPSS African Currency Marketplace nous donne les moyens de transformer radicalement le commerce, en nous permettant de commercer entre nous avec un avantage majeur : nous pouvons désormais accepter la monnaie de l'autre ».

L'impact se fait déjà sentir. Au cours de sa phase pilote, plus de 80 entreprises africaines ont effectué des transactions sur 12 paires de monnaies, toutes les transactions étant réglées en monnaies locales. Par exemple, une entreprise comme Kenya Airways, qui tire ses revenus de la vente de billets en nairas nigérians, peut désormais utiliser PACM pour échanger directement des nairas contre des shillings kényans, sans passer par une troisième monnaie (devise). Parmi les premiers utilisateurs, figurent ZEP-RE (PTA Reinsurance Company) et Access View Africa, qui ont qualifié la plateforme de « rêve devenu réalité ».

PAPSS African Currency Marketplace libère les capitaux immobilisés, élimine les coûts de change excessifs et transforme les délais de règlement de plusieurs semaines en un règlement quasi instantané. Le Directeur général du PAPSS, M. Ogbalu, a souligné qu'à la suite des expériences positives de certains premiers utilisateurs, le PAPSS avait suscité l'intérêt d'institutions hors d'Afrique souhaitant rejoindre l'écosystème. « Cette demande démontre la valeur de ce que nous avons construit », a-t-il déclaré.

Avec plus de 150 banques déjà connectées via le PAPSS et une demande croissante à travers le continent, le PAPSS African Currency Marketplace est un outil financier révolutionnaire pour une Afrique plus unifiée, souveraine et efficace.

En conclusion de son discours d'ouverture, M. Haytham El Maayergi, Vice-président exécutif de Global Trade Bank d'Afreximbank a réitéré : « L’Afrique ne se relèvera pas par les idées. L'Afrique se relèvera par les actions ».

Le PAPSS African Currency Marketplace est maintenant ouvert aux entreprises éligibles, aux institutions financières et aux autres acteurs du marché sur le continent.

Le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) est une infrastructure centralisée des marchés financiers qui permet la circulation efficace de l'argent en toute sécurité à travers les frontières africaines, en minimisant les risques et en contribuant à l'intégration financière dans les régions. Le PAPSS collabore avec les banques centrales africaines afin de proposer des solutions de paiement et de règlement auxquelles les banques commerciales et les prestataires de services de paiement agréés (commutateurs, fintechs, agrégateurs, etc.) à travers le continent peuvent se connecter, rendant ainsi ces services accessibles au grand public. À ce jour, PAPSS a mis au point et lancé 3 solutions de paiement : PAPSS instant Payment System (IPS), PAPSS African Currency Marketplace (PACM) et PAPSSCARD.

Afreximbank et l'Union africaine (« UA ») ont annoncé pour la première fois le PAPSS lors du douzième sommet extraordinaire de l'Union africaine qui s'est tenu le 7 juillet 2019 à Niamey, en République du Niger, adoptant ainsi le PAPSS comme un instrument clé de la mise en œuvre de l'Accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). En outre, lors de sa treizième (13e) session extraordinaire, tenue le 5 décembre 2020, la Conférence de l'Union africaine a demandé à Afreximbank et au Secrétariat de la ZLECAf de finaliser, entre autres, les travaux sur le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS). La 35ème session ordinaire de la Conférence de l’UA a en outre demandé à la ZLECAf et à Afreximbank de déployer le système pour couvrir l’ensemble du continent. Le PAPSS a été officiellement lancé à Accra, au Ghana, le 13 janvier 2022, permettant ainsi au public de l'utiliser.

Interstellar Inc. est la principale société d’infrastructure blockchain d’entreprise en Afrique—permettant des transactions transfrontalières sécurisées, l’intégration de stablecoins et des solutions financières de nouvelle génération à travers le continent. Sa plate-forme principale, STARGATE, est une infrastructure d'entreprise critique indépendante de la blockchain qui permet aux grandes institutions de créer et d’adapter des applications financières sécurisées et hautement performantes, y compris des plateformes de tokenisation et des solutions de paiement. (Source : Afreximbank).

FIN/INFOSPLUSGABON/GHB/GABON2025

© Copyright Infosplusgabon