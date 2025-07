Gabon : Le ministre gabonais du Pétrole et du Gaz rejoint African Energy Week (AEW) 2025 dans le cadre d’un effort pour développer les ressources en eaux profondes

08 Juillet 2025

LIBREVILLE, 8 juillet (Infosplusgabon) - Sosthène Nguema Nguema, ministre du Pétrole et du Gaz du Gabon, participe à la conférence African Energy Week (AEW): Invest in African Energies afin de discuter de l’orientation stratégique du pays vers l’exploration en eaux profondes. Prévu du 29 septembre au 3 octobre au Cap, l’événement constitue le plus grand du genre sur le continent et représente une plateforme privilégiée pour les opérateurs internationaux, les investisseurs et les prestataires de services. La participation du ministre Nguema reflète la volonté du Gabon de collaborer avec des partenaires mondiaux pour accroître la valeur de son secteur pétrolier et gazier, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de coopération et d’investissement.

Avec plus de deux milliards de barils de réserves prouvées de pétrole et un important potentiel gazier, le Gabon ambitionne de porter sa production nationale à plus de 220 000 barils par jour (bpj) à court et moyen terme. Pour atteindre cet objectif, le pays encourage de nouveaux investissements sur des blocs encore inexploités, notamment dans les bassins en eaux profondes qui offrent un fort potentiel. L’exploration et la production en eaux profondes devraient non seulement générer des rendements importants pour les opérateurs, mais aussi contribuer aux objectifs de croissance économique du pays. Afin d’attirer les investissements dans ce segment, le ministère du Pétrole et du Gaz mise sur des réformes politiques destinées à rendre l’environnement des affaires plus compétitif pour les entreprises étrangères. À la suite de l’adoption du Code des hydrocarbures en 2019, le nouveau gouvernement œuvre à renforcer encore davantage les conditions fiscales et réglementaires. Les amendements à venir visent spécifiquement les capitaux étrangers et devraient considérablement améliorer le climat des affaires au Gabon.

AEW: Invest in African Energies est la plateforme de référence pour les opérateurs de projets, les investisseurs, les fournisseurs de technologies et les gouvernements, et s’est imposée comme l’espace officiel de signature d’accords dans le secteur énergétique africain.

Au-delà des nouveaux investissements, le Gabon poursuit le développement de plusieurs projets pétroliers et gaziers ambitieux. En tête de ces initiatives figure le terminal de GNL de Cap Lopez, porté par la société indépendante Perenco, situé sur le site du terminal pétrolier existant de Cap Lopez. Ce projet de 2 milliards de dollars prévoit l’introduction d’une unité flottante de liquéfaction (FLNG), destinée à monétiser les réserves de gaz offshore du pays et à réduire le torchage. L’unité FLNG offrira une capacité annuelle de 700 000 tonnes de GNL et 25 000 tonnes de GPL, avec une capacité de stockage de 137 000 mètres cubes. La production est prévue pour 2026, marquant une étape importante vers la croissance et la diversification énergétiques du pays.

Au-delà de Cap Lopez, Perenco développe également d’autres projets pour renforcer la production nationale de pétrole et de gaz. L’entreprise poursuit l’expansion de ses activités en amont, notamment avec la mise en service prochaine de la plateforme Kombi 2, située sur le permis Kombi-Likalala-Libondo II. Actuellement en construction par Dixstone dans le chantier naval de Nieuwdorp, aux Pays-Bas, la plateforme devrait quitter le site en octobre pour être opérationnelle au large de Pointe-Noire début 2026.

Outre Perenco, d’autres entreprises mènent également des projets ambitieux. En 2024, BW Energy a signé des contrats de partage de production pour les blocs d’exploration Niosi Marin et Guduma Marin, avec une période d’exploration de huit ans et une option de prolongation de deux ans. En partenariat avec VAALCO Energy, la société prévoit de forer un puits tout en lançant une campagne sismique 3D. BW Energy détient également des participations dans le permis Dussafu, qui comprend 14 puits producteurs reliés à une FPSO par un pipeline de 20 km.

Parallèlement, la société chinoise CNOOC a lancé en 2023 des forages d’exploration sur les blocs BC-9 et BCD-10, misant sur un potentiel de 1,4 milliard de barils de ressources récupérables. De son côté, la société publique Gabon Oil Company (GOC) renforce ses investissements : elle a acquis l’intégralité du portefeuille gabonais de Tullow Oil pour 300 millions de dollars, une transaction qui comprend une production de 10 000 barils par jour et 36 millions de barils de réserves prouvées. GOC entend accroître la production nationale grâce à des partenariats avec des opérateurs internationaux et des investissements stratégiques dans l’exploration et la production.

La participation du ministre Nguema à AEW: Invest in African Energies 2025 contribuera à faire progresser les objectifs de développement du secteur pétrolier et gazier du pays. Il y partagera sa vision du paysage actuel de l’exploration et de la production au Gabon, mettant en avant les opportunités d’investissement à venir et les axes de collaboration. Sa présence permettra aux opérateurs d’avoir une compréhension directe et approfondie du secteur énergétique gabonais.

« Le Gabon met en œuvre une stratégie de développement ambitieuse visant à valoriser davantage ses ressources pétrolières et gazières. En misant sur les blocs en eaux profondes, en collaborant étroitement avec des partenaires internationaux et en s’engageant à augmenter les volumes de production, le pays crée de nombreuses opportunités pour les entreprises et les entrepreneurs », déclare Verner Ayukegba, Vice-Président principal de la Chambre africaine de l’énergie. (Source : African Energy Chamber).

