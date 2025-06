Afrique du Sud : APO Group et Bytesview Analytics annoncent un partenariat stratégique pour renforcer la veille des médias en Afrique

29 Juin 2025

LIBREVILLE, 29 juin (Infosplusgabon) - Le chef de file panafricain des relations avec les médias et du conseil en communications, a le plaisir d’annoncer un partenariat stratégique avec Bytesview Analytics Private Limited, une société de technologie spécialisée dans l’intelligence artificielle et l’analyse des données.

Cette collaboration tirera parti de NewsData.io, un produit phare de Bytesview Analytics. NewsData.io est une plateforme d'agrégation et d'analyse qui fournit des données d'actualités en temps réel et historiques provenant de plus de 84 000 sources dans 206 pays et 89 langues. Elle est conçue pour soutenir la veille des médias, l'analyse des sentiments et la prise de décision fondée sur les données.

Grâce à ce partenariat, APO Group et Bytesview Analytics travailleront ensemble pour améliorer le suivi, l'analyse et la distribution des nouvelles africaines. APO Group intégrera les outils basés sur l’IA de Bytesview afin de fournir aux clients des informations plus approfondies sur la manière dont leurs récits sont reçus dans différentes langues et régions, en les aidant à mesurer plus efficacement la visibilité, l’impact et le sentiment du public.

« Il s’agit d’un exemple puissant de la manière dont les données intelligentes et les communications stratégiques peuvent s’unir pour générer de meilleurs résultats médiatiques », déclare Bas Wijne, CEO d’APO Group. « Notre partenariat avec Bytesview Analytics apporte une nouvelle profondeur aux services que nous proposons, en particulier en ce qui concerne le suivi et l’analyse de la couverture médiatique dans toute l’Afrique. »

« Nous sommes ravis de collaborer avec APO Group afin de renforcer notre visibilité en Afrique et de soutenir une narration renforcée grâce à des informations éprouvées et fondées sur des données », souligne Piyush Khatri, directeur de Bytesview Analytics. « Ce partenariat ouvre de nouvelles portes à notre équipe et aux organisations que nous servons. »

Fondé en 2007, APO Group est le leader panafricain du conseil en communication et de la distribution de communiqués de presse. Réputés pour notre expertise africaine profondément enracinée et notre perspective globale, nous sommes spécialisés dans l'optimisation de la réputation et de la valeur de la marque des organisations privées et publiques à travers l'Afrique. En tant que partenaire de confiance, notre mission est d'exploiter le pouvoir des médias, en élaborant des stratégies sur mesure qui ont un impact tangible et mesurable en Afrique et au-delà.

Notre engagement en faveur de l’excellence et de l’innovation dans les stratégies de communication a été récompensé par des prix prestigieux, notamment un PRovoke Media Global SABRE Award et plusieurs PRovoke Media Africa SABRE Awards. Nous avons été nommés Leading Public Relations Firm Africa et Leading Pan-African Communications Consultancy Africa en 2023, et Best Public Relations and Media Consultancy of the Year South Africa en 2024, lors des World Business Outlook Awards. En 2025, Brands Review Magazine nous a reconnus en tant que Leading Communications Consultancy in Africa pour la seconde année consécutive. Le magazine nous a également nommé Best PR Agency et Leading Press Release Distribution Platform in Africa en 2024. En 2025, nous avons reçu la médaille d’or de la meilleure campagne RP et la médaille de bronze des événements hors catégorie aux Davos Communications Awards 2025.

La clientèle estimée d’APO Group, qui comprend des géants mondiaux tels que Canon, Nestlé, Western Union, le PNUD, Network International, African Energy Chamber, Mercy Ships, Marriott, Africa’s Business Heroes et Liquid Intelligent Technologies, reflète notre capacité inégalée à évoluer dans l’écosystème médiatique africain complexe. Avec des équipes sur le terrain dans de nombreux pays africains, nous offrons des perspectives et une portée inégalées à travers le continent. APO Group se consacre à la refonte de la narration sur l’Afrique, à la remise en question des stéréotypes et à la présentation de récits africains inspirants à un public mondial. Notre expertise dans l’élaboration et l’accompagnement de campagnes de relations publiques dans le monde entier nous permet d’amplifier les messages des marques, de renforcer les réputations et d’établir un lien pertinent avec les publics cibles.

Bytesview Analytics Private Limited est une société technologique spécialisée dans l'analyse optimisée par l'IA et les solutions de données en temps réel. Fort d’une équipe dédiée de développeurs et de scientifiques des données, Bytesview fournit des produits numériques haute performance dans des secteurs tels que les médias, la fintech, l'edtech, le marketing, les sciences de l'environnement et la veille des réseaux sociaux.

NewsData.io, son produit phare, est une plateforme d'agrégation et d'analyse des actualités qui offre des données en temps réel et historiques grâce à une API intuitive pour les développeurs. La plateforme est conçue pour les chercheurs, les analystes, les développeurs, les professionnels des médias et les organisations à la recherche de données d'actualité structurées provenant de sources mondiales dans plusieurs langues.

