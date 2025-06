NIGERIA : Afreximbank nomme Dr George Elombi comme prochain Président

29 Juin 2025

LIBREVILLE, 29 juin (Infosplusgabon) - Les actionnaires de la Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank) ont nommé Dr George Elombi comme prochain Président de la Banque et du Conseil d’administration de l’institution financière continentale. Dr Elombi devient ainsi le quatrième Président à conduire les rênes de la Banque depuis sa création en 1993.

Sa nomination a été l'une des décisions clés adoptées lors des 32e Assemblées annuelles du groupe Afreximbank et des événements connexes qui se sont tenus à Abuja, au Nigeria, du 25 au 28 juin, l'Assemblée générale annuelle des actionnaires ayant eu lieu le samedi 28 juin 2025.

Il succèdera au Professeur Benedict Oramah, qui occupait les fonctions de Président d'Afreximbank et du Conseil d'administration de la Banque depuis 2015 et dont le mandat expirera en septembre 2025.

De nationalité camerounaise, George Elombi travaille à Afreximbank depuis 1996, où il a débuté en tant que Juriste. Il a gravi les échelons pour devenir Vice-président exécutif, en charge de la gouvernance, des services juridiques et ministériels. Au cours de près de trois décennies passées à la banque, il a occupé les fonctions de directeur et secrétaire exécutif (2010-2015) ; directeur adjoint des services juridiques/secrétaire exécutif (2008-2010) ; directeur juridique (2003-2008) ; et juriste principal (2001-2003).

Avant de rejoindre Afreximbank, il a enseigné le droit à l’Université de Hull, au Royaume-Uni.

Dr Elombi a joué un rôle central dans la mise en place de la structure du groupe Afreximbank, notamment dans la création de filiales clés qui ont renforcé la capacité de la Banque à remplir son mandat. En tant que Président du Comité d’intervention d’urgence, il a piloté la réponse de la Banque à la crise de la COVID-19, mobilisant plus de 2 milliards de dollars US pour l’acquisition et le déploiement de vaccins dans les pays africains et caribéens. Sous sa supervision du département Mobilisation des capitaux propres et Relations avec les investisseurs, le total des capitaux propres ordinaires mobilisés par la Banque s'élevait à 3,6 milliards de dollars US en avril 2025.

Dans son discours d'acceptation, le Dr Elombi a exprimé son profond engagement envers la mission et l'avenir de la Banque, déclarant :

« J’ai travaillé aux côtés de collègues remarquables et de dirigeants exceptionnels pour aider à forger la vision, le mandat et la croissance de cette institution. Alors que nous nous penchons vers l’avenir, je vois Afreximbank comme une force à la fois pour l’industrialisation de l’Afrique et la restauration de la dignité des Africains où qu’ils se trouvent. Je travaillerai à préserver cet atout important ».

Il a accepté la volonté des actionnaires, exprimée par son prédécesseur, de faire de l'institution une banque d'une valeur de 250 milliards de dollars US en dix ans.

Le Dr George Elombi est titulaire d'une maîtrise en droit (LL.M) de la London School of Economics de l'Université de Londres et d'un doctorat en arbitrage commercial de la même université. Il a également obtenu une maîtrise en droit de l'Université de Yaoundé en 1989.

Sa nomination fait suite à un processus de sélection rigoureux lancé en janvier 2025, qui comprenait un appel à candidatures mondial publié dans les médias internationaux et sur le site web d'Afreximbank. Les candidats présélectionnés ont été interviewés par un cabinet international de recrutement de cadres. Les meilleurs candidats ont été présentés au Conseil d’administration, qui a recommandé Dr Elombi à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation finale.

En vertu de la Charte d'Afreximbank, le Président est nommé par l'Assemblée générale des actionnaires sur recommandation du conseil d'administration pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois.

La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) est une institution financière multilatérale panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain. Depuis 30 ans, Afreximbank déploie des structures innovantes pour fournir des solutions de financement qui facilitent la transformation de la structure du commerce africain et accélèrent l'industrialisation et le commerce intrarégional, soutenant ainsi l'expansion économique en Afrique.

Fervente défenseur de l'Accord sur la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf), Afreximbank a lancé les le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) qui a été adopté par l'Union africaine (UA) comme la plateforme de paiement et de règlement devant appuyer la mise en œuvre de la ZLECAf. En collaboration avec le Secrétariat de la ZLECAf et l’UA, la Banque a mis en place un Fonds d'ajustement de 10 milliards de dollars US pour aider les pays à participer de manière effective à la ZLECAf.

À la fin de décembre 2024, le total des actifs et des garanties de la Banque s'élevait à environ 40,1 milliards de dollars US et les fonds de ses actionnaires s’établissaient à 7,2 milliards de dollars US. Afreximbank est notée A par GCR International Scale, Baa1 par Moody’s, AAA par China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd (CCXI), A- par Japan Credit Rating Agency (JCR) et BBB par Fitch. Au fil des ans, Afreximbank est devenue un groupe constitué de la Banque, de sa filiale de financement à impact appelée Fonds de développement des exportations en Afrique (FEDA), et de sa filiale de gestion d'assurance, AfrexInsure, (les trois entités forment « le Groupe »). La Banque a son siège social au Caire, en Égypte. (Source Afreximbank).

