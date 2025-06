GABON : L'Association des Femmes du Chemin de Fer Gabonais a Commémoré la Fête des Mères.

21 Juin 2025

LIBREVILLE, le 5 juin (Infosplusgabon) - La salle polyvalente de la Société d'exploitation du Transgabonais (SETRAG) était bondée de monde à l'occasion de la célébration de la Fête des Mères organisée en différé par l'Association des Femmes du Chemin de Fer Gabonais.

Les femmes cheminotes, toutes vêtues de robes flamboyantes, ont illuminé l'événement, créant une atmosphère de joie et de convivialité.

Ce rendrez-vous avait été marqué par des animations artistiques, où les femmes ont esquissé des pas de danse en leur honneur. La direction générale de Setrag était bien représentée, et la présidente de l'association a dressé un bilan des avancées réalisées au fil des ans.

Madame Josiane KINGA DELALAIN a chaleureusement remercié le Directeur Général de la SETRAG pour ses efforts déployés en faveur de l'embauche et de la formation des femmes aux métiers techniques. La femme cheminote est décrite comme une battante, forte et charismatique, prête à affronter l'avenir avec sérénité.

Madame KINGA DELALAIN a exprimé sa profonde gratitude envers la direction générale pour avoir offert des opportunités aux femmes, leur permettant de devenir des cadres chevronnés au sein de la SETRAG.

Au cours des années écoulées, l'association a mené plusieurs activités grâce au soutien du Directeur Général, notamment la Journée de la Femme, les Fêtes de Mères, la Journée Nationale de Fitness et des randonnées.

Le représentant du Directeur Général, a transmis un message d'encouragement : "Bonne fête des femmes à vous ! La SETRAG sera toujours à vos côtés pour soutenir vos projets en faveur du développement des femmes cheminots. Soyez unies et fortes, car vous êtes un maillon très important pour la SETRAG."

Cette journée a revêtu une véritable célébration de la force et de la résilience des femmes cheminots, soulignant leur rôle crucial au sein de la SETRAG.

Créée en 2003, la SETRAG exploite le réseau ferroviaire gabonais entre Owendo et Franceville, assurant à la fois le transport de marchandises et de voyageurs. Elle fait figure de référence en matière d’employabilité structurée et de conditions de travail respectueuses de la dignité et du bien-être des agents.

