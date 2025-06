Gabon : Des logements meublés pour courts séjours immédiatement accessibles

19 Juin 2025

LIBREVILLE, 19 juin (Infosplusgabon) - Particulier met immédiatement à la disposition des touristes, des personnes en attente d'un logement adapté et à des vacanciers, des chambres meublées, une belle suite et un appartement dans une résidence privée , au quartier Charbonnages de Libreville à deux pas de l'école conventionnée des Charbonnages et des Lycées Blaise Pascal et Montaigne.

Les prix attractifs, selon le type de logement, vont de 30 000 à 50 000 francs CFA la nuitée, dans un environnement sécurisé. Les prix dont dégressifs selon la durée.

Espace de travail extérieur, Wifi en permanence. Parking extérieur. Vidéosurveillance 24/24. Taxis publics à proximité et transports privés accessibles. Contacts : Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. et +241 66066291 (WhatsApp).

Choix N° 1

https://www.airbnb.fr/rooms/31714533?adults=1&category_tag=Tag%3A8678&children=0&enable_m3_private_room=true&infants=0&pets=0&photo_id=1244671403&search_mode=regular_search&check_in=2024-09-05&check_out=2024-09-10&source_impression_id=p3_1725475330_P36B5HbwKfRrmwWa&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=8e359791-4bff-4dc2-95cc-1b35da9c6dc7

Choix N° 2

https://www.airbnb.fr/rooms/649696194845595353?adults=1&category_tag=Tag%3A8678&children=0&enable_m3_private_room=true&infants=0&pets=0&photo_id=1488487698&search_mode=regular_search&check_in=2024-09-04&check_out=2024-09-09&source_impression_id=p3_1725475481_P3Zt0KYchkHbvF_o&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=53ef3fbc-db35-4adf-b8c0-902ad0cce292

Choix N° 3

https://www.airbnb.fr/rooms/52071255?adults=1&category_tag=Tag%3A8678&children=0&enable_m3_private_room=true&infants=0&pets=0&photo_id=1249116418&search_mode=regular_search&check_in=2024-09-05&check_out=2024-09-10&source_impression_id=p3_1725475519_P37JdZEtL1h-4L-n&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=53ef3fbc-db35-4adf-b8c0-902ad0cce292

Choix N° 4 (A partir du 13 août 2025)

https://www.airbnb.fr/rooms/649691953176825975?adults=1&category_tag=Tag%3A8678&children=0&enable_m3_private_room=true&infants=0&pets=0&photo_id=1705434069&search_mode=regular_search&check_in=2024-09-04&check_out=2024-09-09&source_impression_id=p3_1725475611_P3MYVkLr4AHDAFm7&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=c2ea4ad2-21c5-45e1-98b7-3ae3f02ee290

Etc.

FIN/INFOSPLUSGABON/UYT/GABON2025

© Copyright Infosplusgabon