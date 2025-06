Afrique : Ouverture le 28 juillet à Ouagadougou d'un Séminaire international sur la Gestion axée sur les résultats et le suivi-évaluation

17 Juin 2025

LIBREVILLE, 17 juin (Infosplusgabon) - Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso va abriter du 28 juillet au 1er août 2025, une grande rencontre internationale des planificateurs et gestionnaires de projets. Cette initiative vient en réponse aux préoccupations managériales de l'heure. Le cabinet Expertum Afrique assure que cette rencontre internationale majeure réunira les planificateurs, les gestionnaires de projets, les évaluateurs et les autres spécialistes des dynamiques de développement.

C'est le Ramada Pearl Hôtel qui abritera cette rencontre placé sous le thème : Gestion axée sur les résultats (GAR), indicateurs de performance et suivi de projets et programmes de développement.

Durant 5 jours, les participants auront l’opportunité de renforcer leurs compétences à travers de nombreux exercices et cas pratiques, des partages d’expériences enrichissants, et une prise en main opérationnelle des outils actuels de planification pour une gestion efficiente et véritablement orientée vers les résultats.

À l’image des précédentes éditions, ce rendez-vous à dimension continentale rassemblera à Ouagadougou des cadres et dirigeants de plusieurs pays d’Afrique francophone.

M. HAÏDARA qui a une très bonne connaissance du contexte socio-économique de l’Afrique subsaharienne, animera cette rencontre.

Titulaire d’un diplôme de troisième cycle en microéconomie appliquée et techniques quantitatives de l’Université d’Orléans (France), M. HAÏDARA est un expert reconnu dans la conception, l’évaluation et l’audit de projets de développement. Il a travaillé avec plusieurs bailleurs de fonds internationaux (coopérations suisse, belge, danoise, luxembourgeoise, allemande, etc.), pour la formulation de projets, l’évaluation, l’audit organisationnel, etc.

Fin analyste des questions économiques, dans son livre "Les micro-entreprises en Afrique de l'Ouest : ou le développement par la petite porte", publié aux éditions L’Harmattan en 2015, M. HAÏDARA prend du recul par rapport aux approches classiques du développement pour proposer une alternative économique et sociale beaucoup plus en phase avec les réalités de l'Afrique.

FIN/INFOSPLUSGABON/FOR/GABON2025

© Copyright Infosplusgabon