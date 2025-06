Afrique du Sud : Des avancées scientifiques mettent en exergue des produits sans fumée pouvant se substituer à la cigarette traditionnelle

16 Juin 2025

Par Antoine NKOLO LAWSON ( CAPE TOWN, Afrique du Sud)

LIBREVILLE, 16 juin (Infosplusgabon) - Philip Morris International (PMI) a réuni le 10 juin à Cape Town des scientifiques, des journalistes et une bonne fourchette de décideurs pour échanger et passer en revue les avancées scientifiques et les solutions mises à disposition des fumeurs pour prévenir contre l'excès de nicotine contenue dans la cigarette et des propositions pour migrer vers des substances non combustibles pouvant remplacer la cigarette classique.

Cette volonté de prévention pour s'arrimer aux exigences de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a pour but de modérer l'usage de la cigarette, de réduire l'emprise de la nicotine et de se déporter vers un éventail de produits moins toxiques.

Pour rappel, PMI a été fondée en 1900 à Londres. L'entreprise s'est développée au fil des ans pour devenir l'un des leaders mondiaux du secteur qui produit et commercialise des produits du tabac.

Au cours de la conférence dénommée "Technovation" Smoke-free by PMI, Jonathan Kwak, le Directeur pour l'Afrique du Sud des produits sans fumée a souligné l'intérêt des produits du tabac chauffés tels que IQOS, qui sont conçus pour chauffer le tabac sans le brûler. Ces produits sont considérés comme moins nocifs que les cigarettes traditionnelles.

En effet, au cours de ces dernières années, PMI a cherché à diversifier son portefeuille et à se concentrer sur des produits sans fumée, tels que les produits du tabac chauffés et les cigarettes électroniques. Les cigarettes électroniques et les produits de substitution sans combustion et sans fumée sont des dispositifs qui visent à réduire les risques associés au tabagisme en proposant des alternatives aux cigarettes habituelles.

Les cigarettes électroniques, également appelées e-cigarettes ou vapes, sont des dispositifs électroniques qui chauffent un liquide contenant de la nicotine et des arômes pour produire une vapeur inhalée par l'utilisateur. Les cigarettes électroniques sont souvent considérées comme une alternative moins nocive aux cigarettes traditionnelles car elles ne produisent pas de fumée et ne contiennent pas de nombreux produits chimiques nocifs présents dans la fumée de tabac.

Quels sont les avantages potentiels de l'élimination de la combustion ?

Les cigarettes électroniques et les produits de substitution sans combustion et sans fumée peuvent réduire les risques associés au tabagisme, tels que les maladies cardiovasculaires et respiratoires.

D'autre part ces produits contiennent souvent moins de substances nocives que les cigarettes traditionnelles, ce qui peut réduire les risques pour la santé.

Enfin, les cigarettes électroniques et les produits de substitution sans combustion et sans fumées peuvent aider les fumeurs à arrêter de fumer ou à réduire leur consommation de tabac.

Bien qu'ils puissent présenter des avantages potentiels, il est important de prendre en compte les controverses et les préoccupations concernant leur sécurité et leur efficacité.





