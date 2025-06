France : Orange devient le partenaire stratégique du Groupe Agence Française de Développement (AFD) pour le numérique

15 Juin 2025

LIBREVILLE, 13 juin (Infosplusgabon) - Le groupe Orange, le groupe Agence Française de Développement (AFD) annoncent la signature d’une convention-cadre de partenariat faisant d’Orange l’acteur de référence en matière numérique à l’occasion de VivaTech 2025.

Ce nouvel accord inédit avec un opérateur télécom vise à renforcer la coopération entre les deux groupes pour favoriser l’accès aux services numériques, soutenir l’innovation et accélérer la transition environnementale sur les territoires d’intervention communs.

Christel Heydemann, Directrice Générale d’Orange, Rémy Rioux, Directeur Général du groupe AFD et Françoise Lombard, Directrice Générale de Proparco ont signé un accord de partenariat inédit pour accélérer ensemble l’inclusion numérique et le développement durable du digital. D’une durée de 3 ans, la convention pose un cadre structurant pour des échanges d’expertise et l’émergence de projets conjoints à l’international. Elle couvre 17 pays de la zone Afrique Moyen-Orient où Orange est présent, ainsi que la Moldavie et les départements d’Outre-mer. Les thématiques prioritaires incluent :

L’inclusion numérique des populations par le déploiement d’infrastructures stratégiques (backbones qui sont les centres névralgiques d'un réseau très haut débit, câbles sous-marins)

L’inclusion financière, énergétique et l’accès aux e-services (agriculture, santé, éducation), notamment en zones rurales

La réduction de l’empreinte environnementale du numérique

La formation et l’insertion professionnelle par le numérique

Le soutien à l’innovation et à l’entrepreneuriat

Les réflexions prospectives sur l’utilisation éthique et la sécurité des données ainsi que l’intelligence artificielle pour le développement

En tant qu’opérateur multi-services et partenaire de référence de la transformation digitale de la zone Afrique Moyen-Orient, Orange a déjà ouvert 16 Orange Digital Centers et 32 Orange Digital Centers Clubs en partenariat avec les universités : autant d’écosystèmes gratuits et accessibles à tous, en faveur de l’inclusion numérique des jeunes et du développement de l’entrepreneuriat.

Le groupe AFD accompagne les autorités publiques, les entreprises, la société civile et les écosystèmes innovants dans leurs trajectoires vers un monde numérique plus libre, plus accessible et plus responsable. À leurs côtés, il déploie tout le potentiel des solutions numériques pour l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD).

Fort de cette expertise, les groupes Orange et AFD collaborent depuis plus de 20 ans sur plusieurs projets communs, comme le soutien au déploiement des réseaux télécoms fixes et mobile des filiales d’Orange en Jordanie et au Sénégal, l’apprentissage des jeunes aux outils numériques au travers des Fondations Orange Côte d’Ivoire, Guinée, Madagascar et Tunisie, encore le soutien aux programmes de formation en coding des Orange Digital Centers en Jordanie.

Ce partenariat permettra de renforcer les synergies, d’accroître la diffusion des bonnes pratiques et des innovations dans le secteur du numérique. Il s’agit là d’une ambition renouvelée : œuvrer ensemble pour l’égalité numérique et la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) à travers des solutions innovantes et des initiatives collaboratives.

A l’occasion de la signature de cet accord, Christel Heydemann, Directrice générale d’Orange a déclaré : « Ce partenariat stratégique avec le groupe AFD marque une étape importante de notre collaboration. Je me réjouis de poursuivre cette dynamique de coopération internationale pour un numérique plus inclusif et plus durable qui vient renforcer l’engagement d’Orange pour favoriser l’accès au numérique partout où nous sommes présents »

Rémy Rioux, Directeur général du Groupe AFD a déclaré : « Le Groupe AFD est convaincu que le numérique est un levier de développement durable et de transformation de secteurs aussi variés que les services publics, l’éducation, la santé ou encore l’entrepreneuriat. Ce premier partenariat stratégique avec Orange illustre une ambition partagée : soutenir les souverainetés numériques au bénéfice des populations locales, en investissant dans des solutions innovantes, inclusives et responsables. »

Françoise Lombard, Directrice Générale de Proparco ajoute « Proparco, filiale du groupe AFD dédiée au secteur privé, est pleinement mobilisée pour poursuivre le renforcement du partenariat avec Orange, sur le plan stratégique et opérationnel. En conjuguant nos réseaux, nos expertises et nos ressources, nous agissons résolument en faveur de l’accès au numérique pour le plus grand nombre en France et dans les pays émergents et en développement. » (Source : Orange Middle East and Africa).

