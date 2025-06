RDC: Les cellules d’exécution des projets de la BAD mieux outillées pour gérer les procédures de décaissement

12 Juin 2025

LIBREVILLE, 12 juin (Infosplusgabon) - La Banque africaine de développement (BAD) a organisé un atelier de renforcement des capacités sur les procédures de décaissement, à l’intention du personnel financier des cellules d’exécution de l’ensemble de ses projets en République démocratique du Congo (RDC).

L’atelier, qui s’est tenu les 26 et 27 mai 2025 à Kinshasa, a été initiée par la Division des décaissements, en collaboration avec le bureau pays du Groupe de la Banque en RDC. Parmi les participants figuraient les coordonnateurs de projets, les responsables administratifs et financiers, les comptables ainsi que le personnel chargé du portefeuille de la Banque au sein de la Cellule de suivi des projets et programmes (CSPP) qui est logé au ministère congolais des Finances. Le contenu de la formation en quatre modules comprenait entre autres : les politiques et procédures de décaissement de la Banque, les différentes méthodes de décaissement, les outils et rapports afférents, ainsi qu’un quizz final pour s’assurer que les participants ont assimilé les différentes connaissances.

L’objectif de la formation était de parvenir à la réduction significative des délais de traitement des factures par les cellules d’exécution, à la réduction drastique du taux de rejet des demandes de paiement, et à l’amélioration de la qualité des demandes transmises à la Banque, a expliqué Alfred Eby, chargé principal des décaissements et animateur de la formation. La formation a permis aux participants d’acquérir les compétences nécessaires pour effectuer les vérifications essentielles à leur niveau. « Cet atelier a été un franc succès, avec un taux de réussite au test d’aptitude de 60 % », s’est félicité M. Eby.

Pour les participants, cette formation a permis d’éclaircir des zones jusque-là mal maîtrisées des procédures de décaissement, ouvrant de nouvelles perspectives opérationnelles. « Les principes généraux de la politique de la Banque en matière de décaissement me paraissaient complexes. Grâce à cet atelier, tout est devenu plus clair. Chez nous, la méthode de décaissement utilisée est le paiement direct, mais cette formation nous a fait découvrir d’autres approches de décaissement et de remboursement qui constituent un réel atout », a témoigné Alexis Sangui Matanda, coordonnateur de la deuxième phase du Projet prioritaire de sécurité aérienne (PPSA II) en RDC.

Zawadi Muké, responsable administrative et financière à la Cellule des infrastructures, qui gère plusieurs projets dont trois financés par la Banque en RDC, a souligné que « cette formation a permis d'identifier des pistes d'amélioration dans le traitement des dossiers de paiement, avec la perspective de réduire considérablement les délais de traitement ».

L’amélioration du taux de décaissement est un indicateur de performance du projet. Et l’impact de l’atelier sera mesuré à la fin du trimestre à venir avec une nouvelle analyse des performances de décaissement qui seront enregistrées sur les projets financés par la Banque, ont souligné les organisateurs.

En marge de l’atelier de formation, le personnel en charge de la gestion financière et comptable de tous les projets actifs en RDC a aussi bénéficié d’une formation sur les processus de clôture des prêts en prévision de la clôture en 2025 de certains projets du Groupe de la Banque africaine de développement en RDC.

À l’issue de la formation, les participants ont reçu des certificats, attestant de leur aptitude à gérer les processus de décaissement des projets financés par le Groupe de la Banque en RDC.

Le Groupe de la Banque africaine de développement est la principale institution de financement du développement en Afrique. Il comprend trois entités distinctes : la Banque africaine de développement (BAD), le Fonds africain de développement (FAD) et le Fonds spécial du Nigeria (FSN). Représentée dans 41 pays africains, avec un bureau extérieur au Japon, la Banque

contribue au développement économique et au progrès social de ses 54 États membres régionaux. (Source : African Development Bank Group (AfDB)).

