Afrique du Sud : Ouverture à Cape Town de la Conférence sur « Technovation –Smoke-Free by PMI»

10 Juin 2025

Santé-Technovation-Tabac et sensibilisation des fumeurs

Par Antoine N. LAWSON (CAPE TOWN)

Cape Town (Afrique du Sud) - 10 juin (Infosplusgabon) - Une importante conférence, la première du genre sur le continent africain, se tient ce mardi à Cape Town, en Afrique du Sud. Cette rencontre d’utilité publique et initiée par Philip Morris International (PMI) est consacrée à la prévention auprès des fumeurs et aux innovations technologiques qui permettent aujourd’hui de proposer des produits moins nocifs et des systèmes électroniques. Une preuve de l’engagement de PMI qui allie avancées scientifiques et réduction conséquente des maux induits par l’utilisation des cigarettes, cigares, etc. dont les effets directs et parfois indirects sont néfastes à la santé.

Plus d’une centaine de participants venant de plusieurs pays d’Afrique et d’Europe, notamment, dont des journalistes et responsables de communication dans des secteurs afférentes au tabagisme sont réunis mardi au Convention Square du The Westin Cape Town pour évoquer des solutions globales au niveau mondial tout en sachant que celles-ci interfèreront étroitement avec les chances de progrès de la science.





La presse a été sollicitée pour jouer un rôle en matière d’information de proximité auprès des consommateurs sachant que la régulation joue un rôle important. Car « quelque soit ce que nous initions, ou pas, rien ne pourra arrêter la montée en puissance de la technologie à travers le monde dans le secteur spécifique de l’usage de la cigarette électronique », a tenu à préciser d’entrée, Tommaso Di Gionanni, Vice-président en charge des communications et de l’engagement chez Philip Morris International.

Pour Di Gionanni, « il est difficile d’imaginer le monde sans innovations. Mais des efforts ont été déployées (…) ».

Prenant l’exemple du téléphone inventé par Alexander Graham Bell, nous constatons de nos jours que le téléphone portable que nous utilisons de nos jours a beaucoup évolué et reste le fruit de l’évolution de technologies avancées. De même, l’orateur a évoqué les avancées dans le secteur de la vaccination initialement utilisée chez les bovins ; Et puis, il y a eu l’arrivée des véhicules électriques, etc. Il en sera de même dans le secteur du tabac.

La collaboration entres toutes les parties induit l’innovation avec l’existence de près d’un milliard de fumeurs à travers le monde. Notons qu’en 1997, des efforts avaient déjà été introduits pour réduire l’effet de la toxicité des produits à base du tabac. En 2014, fut introduite la journée sans tabac.

Consciente du danger que procure l’usage du tabac, PMI recommande de ne pas débuter de fumer aux personnes qui ne fument pas ; Si elles ne fument pas, il n’est pas nécessaire de débuter et enfin, si elles fument, qu’elles aient le courage d’arrêter de fumer.

Comment rendre cette innovation réelle face à une innovation technologique qui devient de plus en plus pointue ?

Près de 40 millions de dollars US ont été investis et parmi les facteurs d’innovation, les compagnies s’allient pour investir dans des alternatives moins douloureuses, contraignantes. Si nous tenons compte de la prévalence de l’usage de la cigarette en Afrique, il est intéressant de noter qu’en l’an 2000, cinquante deux (52) millions de fumeurs ont été recensés en Afrique sub-saharienne puis 66 millions en 2015. Enfin, en 2025, ils devraient atteindre 84 millions. En analysant ces chiffres, il faille absolument qu’un effort collectif soit envisagé en Afrique.

L’information devrait être libre, précise et de manière continue et la science doit surpasser le "sentiment".

Dans ce cadre, la baisse de la consommation de tabac, grâce à une régulation forte a été constatée en Turquie, à l’île Maurice, en Thaïlande et au Brésil (avec une baisse de 13,9%). En outre au Japon, la baisse a atteint 45,9% ; en Suède 49,5% et en Nouvelle Zélande 52,8%.





A propos de PMI

Phillip Morris International (PMI) est présente dans plus de 180 pays et territoires à travers la monde. L’entreprise emploie des milliers de personnes et a une présence significative dans de nombreux marchés.

En matière de recherche et de développement, PMI investit dans la recherche et le développement pour créer des produits innovants et réduire les risques associés au tabagisme. L’entreprise a développé des produits qui chauffent le tabac sans le brûler, et qui sont considérés comme moins nocifs que les cigarettes traditionnelles.

Au cours de ces dernières années, PMI a cherché à diversifier son portefeuille et à se concentrer sur des produits sans fumée, tels que les produits du tabac chauffés et les cigarettes électroniques. Cette initiative, heureuse, vise à réduire son empreinte carbone et à proposer des alternatives moins nocives aux fumeurs.

La conférence qui se tient à Cape Town justifie l’implication de PMI à adapter son modèle commercial aux évolutions des politiques de santé publique et de préférence des consommateurs afin d’éviter, dans l’avenir, d’être impliquée dans des controverses diverses.





