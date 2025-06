Afrique du Sud : Le ministre des mines de la RDC encourage les acteurs du secteur minier à se réunir à la DRC Mining Week qui se tiendra à Lubumbashi à partir du 11 juin 2025

07 Juin 2025

LIBREVILLE, 7 juin (Infosplusgabon) - Le ministre des mines de la République démocratique du Congo (RDC), S.E. Kizito Pakabomba Kapinga Mulume, se réjouit de visiter "la légendaire DRC Mining Week", qui se déroulera du 11 au 13 juin à Lubumbashi. Les organisateurs de cette exposition et conférence de longue date, qui célèbre son 20e anniversaire ce mois-ci, ont prolongé l'événement jusqu'au 14 juin pour la visite officielle du ministre des mines, M. Mulume, qui s'adressera aux délégués et s'entretiendra avec eux au cours d'une session ministérielle spéciale.

Le ministre Mulume a déclaré : "J'ai mon billet pour la DRC Mining Week et j'ai vraiment hâte de découvrir l'atmosphère légendaire de l'événement à Lubumbashi, qui combine des discussions d'affaires franches avec du réseautage et du bon temps. Les organisateurs peuvent être fiers, à juste titre, d'avoir construit un tel héritage en 20 ans ; c'est une véritable preuve de leur persévérance, de leur ténacité et de leur passion pour cette industrie: des caractéristiques essentielles pour être un bon partenaire dans l'exploitation minière. Je tiens à inviter tous ceux qui n'ont pas encore prévu de se rendre à Lubumbashi, à venir rejoindre plus de 11 500 professionnels de l'industrie minière qui seront présents.

Depuis sa création, la DRC Mining Week est devenue la plus grande plateforme minière et d'infrastructure de la RDC et de la ceinture de cuivre, réunissant plus de 11 500 participants de plus de 50 pays. Conçue sous le thème "20 ans à façonner le secteur minier en RDC : Investir dans le développement des infrastructures et la sécurité énergétique - Vision 2025-2030", cette édition historique mettra en lumière les progrès réalisés et les opportunités à venir. L'exploitation minière étant au cœur de l'industrialisation du pays, l'accent sera mis sur l'investissement, le développement des infrastructures et la sécurité énergétique afin de stimuler la croissance à long terme.

Un soutien de longue date

"Nous sommes toujours ravis d'accueillir des personnalités du gouvernement à Lubumbashi ; c'est pourquoi nous avons ajouté une journée VIP à notre événement du 14 juin, afin de garantir que des représentants gouvernementaux de haut niveau puissent dialoguer avec des leaders de l'industrie", déclare l'organisateur de l'événement Samukelo Madlabane, directeur des événements - Exploitation minière pour le groupe VUKA. "En particulier à l'occasion du 20e anniversaire de la DRC Mining Week, qui n'aurait pas été possible sans le soutien inestimable et de longue date du gouvernement à cet événement, qui favorise la collaboration et le développement au sein du secteur minier depuis plus de deux décennies maintenant".

Plus de 11 500 professionnels locaux et internationaux du secteur minier sont attendus à la DRC Mining Week pendant cette semaine. L’évènement promet de bénéficier d’une visibilité importante et d’opportunités de contacts pour les partenaires participants.

La DRC Mining Week est organisée par VUKA Group (anciennement Clarion Events Africa), un important organisateur d'expositions, de conférences et d'événements numériques à travers le continent dans les secteurs de l'infrastructure, de l'énergie, de l'exploitation minière, de la mobilité, du commerce électronique et de l’expérience client (CX), basé au Cap et maintes fois récompensé.

Dates et lieu de la DRC Mining Week :

Exposition et conférence : 11-13 juin 2025

Lieu : Hôtel Pullman Grand Karavia, Lubumbashi, RDC

