DJIBOUTI : La ITFC et la SIHD soutiennent le Développement du Secteur des Hydrocarbures à Djibouti

LIBREVILLE, 30 mai (Infosplusgabon) - La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC), la branche de financement du commerce du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), en collaboration avec son partenaire historique, la Société Internationale des Hydrocarbures de Djibouti (SIHD), a mené avec succès deux ateliers de formation visant à renforcer l'efficacité opérationnelle au sein du secteur des hydrocarbures de Djibouti. Au total, une vingtaine de participants ont bénéficié de cette initiative, ce qui témoigne d'un engagement fort en faveur de l'excellence technique et de l'intégration de la dimension de genre.

Le premier atelier, intitulé « Gestion des ventes et de la chaîne d'approvisionnement », s'est déroulé du 8 au 10 avril 2025 et a abordé des questions clés telles que l'optimisation des stratégies d'approvisionnement et le développement de modèles de prix compétitifs. Le deuxième atelier, qui s'est tenu du 15 au 17 avril 2025, était consacré à l'étude de la rentabilité et à l'analyse des risques des projets pétroliers en aval, et couvrait l'évaluation des investissements et les processus d'achat des entreprises. Ces sessions de formation ont été menées par IFP Training, expert en développement professionnel et en renforcement des capacités dans les secteurs de l'énergie et des industries manufacturières.

Grâce à ce partenariat, l'ITFC et la SIHD visent à doter les professionnels de compétences et d'outils essentiels pour renforcer les stratégies d'approvisionnement dans le secteur pétrolier, instaurer des prix compétitifs à l'exportation, évaluer efficacement les investissements et gérer des projets de grande envergure, renforcer le leadership et la supervision d'équipe, et améliorer la conformité et l'efficacité des processus de passation des marchés publics. Ces ateliers de formation s'inscrivent dans le cadre d'efforts plus larges visant à s'aligner sur la Vision 2035 de Djibouti, la stratégie de développement à long terme de la nation visant à positionner Djibouti comme le principal centre commercial et logistique de l'Afrique.

Au fil des années, I'ITFC a entretenu un partenariat dynamique et durable avec la République de Djibouti, approuvant un total de 1,6 milliard de dollars américains à travers 33 opérations, principalement axées sur les secteurs de l'énergie et de la santé. Ce programme est conforme à l'approche intégrée de l'ITFC en matière de financement et de développement du commerce, qui réaffirme la vision de l'ITFC en tant que principal fournisseur de solutions commerciales pour ses pays membres.

La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC) est un membre du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID). Elle a été créée dans le but premier de promouvoir le commerce entre les pays membres de l'OCI, ce qui contribuerait en fin de compte à l'objectif global d'amélioration des conditions socio-économiques des populations à travers le monde. Ayant commencé ses activités en janvier 2008, l’ITFC a fourni 83 milliards de dollars de financement aux pays membres de l'OCI, ce qui en fait le principal fournisseur de solutions commerciales pour les besoins de ces pays membres. Avec pour mission de devenir un catalyseur du développement du commerce pour les pays membres de l'OCI et au-delà, la Société aide les entités des pays membres à obtenir un meilleur accès au financement du commerce et leur fournit les outils nécessaires au renforcement des capacités liées au commerce, ce qui leur permettrait d'être compétitifs sur le marché mondial. (Source : International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC)).

