Afrique : Le président du Groupe de la BAD revient sur une décennie à la tête de l’institution

LIBREVILLE, 30 mai (Infosplusgabon) - A l’occasion d’un petit-déjeuner de presse, lundi à Abidjan, le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, a décrit sa décennie de présidence comme une mission exigeante, mais profondément enrichissante.

Cette rencontre avec les médias constituait le premier événement officiel des Assemblées annuelles 2025 de l’institution, qui se tiennent du 26 au 30 mai en Côte d’Ivoire, et au cours desquelles un nouveau président de la Banque sera élu.

« Ce n’est pas un emploi. Si quelqu’un cherche un emploi, qu’il ne postule pas. Ce n’est pas un emploi. C’est une mission », a-t-il déclaré. « Comme ma femme Grace et mon personnel vous le diront, pendant dix ans, je n’ai pas eu de vie. Absolument aucune. J’ai travaillé tous les jours. Sans relâche. »

M. Adesina a exprimé sa gratitude pour l’opportunité qui lui a été donnée de présider cette institution. « Servir en tant que président du Groupe de la Banque africaine de développement a été le plus grand honneur de ma vie », a-t-il assuré. « Cette décennie a été marquée par une détermination sans faille, une passion inébranlable et un dévouement indéfectible. »

L’événement a réuni les journalistes couvrant les Assemblées annuelles, qui devraient attirer un nombre record de 6 000 délégués provenant de 91 pays, notamment des décideurs politiques, des dirigeants du secteur privé, des universitaires, des représentants de la société civile, des partenaires du développement et des médias.

« [C’est] l’un des moments que je préfère dans chaque Assemblée annuelle. Cela me donne l’occasion de parler franchement, de réfléchir profondément et de vous remercier sincèrement », a déclaré M. Adesina aux journalistes, ajoutant que les Assemblées 2025 constituaient « l’ultime chapitre d’une décennie remarquable de transformation ».

S’exprimant tour à tour en anglais et en français, M. Adesina a passé en revue les principales réalisations de la Banque, dont la plus importante augmentation de capital de son histoire, passant de 93 milliards de dollars en 2015 à 318 milliards de dollars aujourd’hui ; la reconstitution record des ressources du Fonds africain de développement, qui a permis de lever 8,9 milliards de dollars ; et le demi-milliard d’Africains ayant bénéficié des investissements de la Banque depuis dix ans.

La présidence de M. Adesina a débuté en 2015 avec le lancement des priorités de développement « High 5 » : éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie ; nourrir l’Afrique ; industrialiser l’Afrique ; intégrer l’Afrique ; et améliorer la qualité de vie des populations en Afrique.

Dix ans plus tard, ces priorités ont eu un impact profond. « Les High 5 ont eu un impact sur la vie de plus de 565 millions de personnes en Afrique », a précisé M. Adesina. « Ce ne sont pas que des chiffres. Ils constituent l’avenir. Ils représentent des espoirs réalisés. »

Il a exprimé sa gratitude envers les médias pour leur soutien au cours de la dernière décennie et pour leur présence à ces dernières Assemblées annuelles sous sa présidence. « Votre rôle est plus important que jamais », a-t-il insisté. « Vous n’êtes pas seulement des observateurs. Vous amplifiez la voix de l’Afrique. Vous façonnez le narratif. Vous nous poussez à nous remettre en question. Vous informez le monde. »

Faisant écho à son discours liminaire prononcé lors du Sommet des Leaders des médias d’Afrique (AMLS) qui s’est tenu en mai 2024 à Nairobi, au Kenya, M. Adesina a appelé à l’émergence de plateformes médiatiques africaines qui amplifieront de manière crédible les récits positifs sur le continent à l’échelle mondiale.

Se tournant vers l’avenir, M. Adesina s’est dit fier de la transformation de la Banque pendant son mandat et de son rayonnement accru sur la scène internationale. « La Banque africaine de développement que vous connaissez aujourd’hui n’est plus celle que vous avez connue autrefois. Elle est désormais une institution d’envergure mondiale », a-t-il affirmé.

Interrogé sur les conseils qu’il donnerait à son successeur, M. Adesina estime que « la responsabilité de ce dirigeant sera de s’appuyer sur le passé, de se projeter dans l’avenir et de trouver en lui-même le courage nécessaire pour défendre les intérêts de l’Afrique. De veiller à ce que la voix de l’Afrique ne soit jamais mise en sourdine sur les questions d’importance mondiale et là où elles comptent. »

M. Adesina a également évoqué la transition à venir et l’institution dont il passera les rênes le 1er septembre prochain : « Les dirigeants changent, mais la mission reste la même. L’orientation de la Banque est claire, sa détermination est forte et son engagement en faveur du développement de l’Afrique est inébranlable. »

Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) est la première institution multilatérale de financement dédiée au développement de l’Afrique. Elle comprend trois entités distinctes : la Banque africaine de développement (BAD), le Fonds africain de développement (FAD) et le Fonds spécial du Nigeria (FSN). La BAD est présente sur le terrain dans 44 pays africains, avec un bureau extérieur au Japon, et contribue au développement économique et au progrès social de ses 54 Etats membres régionaux. (Source : African Development Bank Group (AfDB)).





