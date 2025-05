Gabon : Des logements meublés pour vos séjours à Libreville

29 Mai 2025

LIBREVILLE, 29 mai (Infosplusgabon) - Particulier met à la disposition des touristes et vacanciers des chambres meublées, une belle suite dans une résidence privée , à des prix attractifs compris entre 30 000 et 50 000 francs CFA la nuitée, selon votre budget, au quartier Charbonnages de Libreville, à 15mn en voiture de l'aéroport de Libreville et ... à moins de 20 mn du centre ville par circulation fluide.

Pour vos visites familiales, séjours professionnels, évasions ou encore pour loger des conférenciers, des amis ou des proches, une équipe dynamique et sympathique vous séduira par sa volonté de bien faire. Espace de travail, Wifi en permanence. Parking extérieur. Vidéosurveillance 24/24. Taxis publics à proximité et transports privés accessibles. Contacts : Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. et +241 66066291 (WhatsApp).

Choix N° 1

https://www.airbnb.fr/rooms/31714533?adults=1&category_tag=Tag%3A8678&children=0&enable_m3_private_room=true&infants=0&pets=0&photo_id=1244671403&search_mode=regular_search&check_in=2024-09-05&check_out=2024-09-10&source_impression_id=p3_1725475330_P36B5HbwKfRrmwWa&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=8e359791-4bff-4dc2-95cc-1b35da9c6dc7

Choix N° 2

https://www.airbnb.fr/rooms/649696194845595353?adults=1&category_tag=Tag%3A8678&children=0&enable_m3_private_room=true&infants=0&pets=0&photo_id=1488487698&search_mode=regular_search&check_in=2024-09-04&check_out=2024-09-09&source_impression_id=p3_1725475481_P3Zt0KYchkHbvF_o&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=53ef3fbc-db35-4adf-b8c0-902ad0cce292

Choix N° 3

https://www.airbnb.fr/rooms/52071255?adults=1&category_tag=Tag%3A8678&children=0&enable_m3_private_room=true&infants=0&pets=0&photo_id=1249116418&search_mode=regular_search&check_in=2024-09-05&check_out=2024-09-10&source_impression_id=p3_1725475519_P37JdZEtL1h-4L-n&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=53ef3fbc-db35-4adf-b8c0-902ad0cce292

Choix N° 3 (A partir du 13 août)





https://www.airbnb.fr/rooms/649691953176825975?adults=1&category_tag=Tag%3A8678&children=0&enable_m3_private_room=true&infants=0&pets=0&photo_id=1705434069&search_mode=regular_search&check_in=2024-09-04&check_out=2024-09-09&source_impression_id=p3_1725475611_P3MYVkLr4AHDAFm7&previous_page_section_name=1000&federated_search_id=c2ea4ad2-21c5-45e1-98b7-3ae3f02ee290

etc.....

FIN/INFOSPLUSGABON/UYT/GABON2025

© Copyright Infosplusgabon