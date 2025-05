Afrique : Le Burundi s’ancre dans une nouvelle dynamique régionale pour moderniser son agriculture

29 Mai 2025

LIBREVILLE, 29 mai (Infosplusgabon) - Le gouvernement burundais et la Banque africaine de développement (BAD) ont lancé le 20 mai 2025, à Bujumbura la composante Burundi du Projet intégré de développement Burundi-Rwanda (BRIDEP). Le projet vise à améliorer la production agricole, les liaisons de transport transfrontalières et à faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays voisins d’Afrique de l’Est.

L’atelier technique de lancement a réuni les principaux acteurs institutionnels, techniques et financiers de la composante nationale du projet. Il avait notamment pour but d’harmoniser le niveau d’information et de présenter les grandes orientations de la composante burundaise.

« Le lancement de ce projet est une étape cruciale pour la suite de sa mise en œuvre, qui constitue un jalon historique dans l’engagement du Burundi vers un développement durable, inclusif et intégré », a déclaré Diomède Ndayirukiye, secrétaire permanent au ministère burundais de l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Elevage. « En valorisant notre potentiel irrigable, en dynamisant l’agro-industrialisation et l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes, en renforçant la résilience face aux changements climatiques, et en favorisant l’intégration régionale à travers des infrastructures modernes, nous ouvrons la voie à une transformation profonde de notre agriculture », a-t-il ajouté.

Le Projet intégré de développement Burundi-Rwanda, dans sa composante burundaise, se positionne comme un levier stratégique de transformation rurale et de réduction durable de la pauvreté. Déployé dans neuf provinces à fort potentiel agro-économique – de Kirundo à Cibitoke en passant par Gitega, Muyinga et Kayanza – il intervient au cœur des territoires où se joue l’avenir de la souveraineté alimentaire et de l’inclusion économique.

Des semences améliorées seront ainsi fournies pour exploiter 24 000 hectares de terre et des techniques agricoles adaptées au climat seront dispensées aux producteurs. Aussi 40 centres d’élevage privés vont relancer des souches performantes de porcs et volailles. Par ailleurs, 6 000 hectares de marais et 18 000 hectares de bassins versants seront réhabilités. Cette transformation du territoire sera appuyée par une révolution numérique : la géolocalisation de 120 000 ménages leur donnera accès à une plateforme digitale centralisant intrants, financements et débouchés. Enfin, les infrastructures stratégiques du projet comprennent la construction du tout premier poste frontalier à guichet unique à Akanyaru Haut – un outil de fluidité commerciale mais aussi d’intégration concrète – et la création de deux agropoles pilotes à Cibitoke et Karuzi. Ces pôles, fruits d’un partenariat public-privé, symboliseront ainsi l’entrée de l’agriculture burundaise dans un âge industriel.

« L’agriculture est le cœur battant de l’économie burundaise, et lorsqu’elle est structurée, soutenue et modernisée, elle devient un puissant levier de transformation », a indiqué Pascal Yembiline, responsable pays de la Banque africaine de développement au Burundi. Pour lui, le choix des sites telles que la plaine de la Ruzizi par le projet ne relève pas du hasard. Cette zone fertile est aussi un symbole de potentiel inexploré. « À travers le Projet, la Banque est fière d’accompagner la vision ambitieuse du gouvernement du Burundi, en ciblant la plaine pour générer des emplois, renforcer les capacités des acteurs locaux et améliorer durablement les conditions de vie de milliers de ménages ruraux. C’est là toute la force de notre engagement : bâtir, ensemble, une agriculture résiliente, inclusive et tournée vers l’avenir », a soutenu M. Yembiline.

Pour Pascal Sanginga, responsable régional du secteur Agriculture et Agro-industrie au bureau Afrique de l’Est du Groupe de la Banque, le projet incarne une nouvelle génération de projets à fort impact que la Banque entend promouvoir. « La Banque africaine de développement a pleinement adopté l’intégration régionale comme axe stratégique d’innovation. Avec le BRIDEP, il s’agit de mettre en synergie les ambitions des pays membres autour de solutions concertées. Ce projet est une opportunité majeure pour le Burundi et un modèle structurant dont la Banque est fière d’assurer le soutien, tant technique que financier », a-t-il affirmé.

Avec une enveloppe de 152 millions de dollars américains, la composante burundaise du projet s’impose comme un levier structurant du développement agricole national et régional. Fort du leadership du Groupe de la Banque africaine de développement, qui concentre plus de la moitié des financements, et d’un cofinancement solide du Fonds international de développement agricole (FIDA), le projet s’appuiera également sur un engagement affirmé du gouvernement burundais et une participation active des populations bénéficiaires. Sa mise en œuvre durera six ans (2024-2029).

Groupe de la Banque africaine de développement est la principale institution du financement du développement en Afrique. Il comprend trois entités distinctes : la Banque africaine de développement (BAD), le Fonds africain de développement (FAD) et le Fonds spécial du Nigeria (FSN). Représentée dans 41 pays africains, avec un bureau extérieur au Japon, la Banque contribue au développement économique et au progrès social de ses 54 Etats membres régionaux. (SOURCE : African Development Bank Group (AfDB)).

FIN/INFOSPLUSGABON/UYT/GABON2025

© Copyright Infosplusgabon