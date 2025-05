Gabon : La Mangrove, un rempart pour prévenir la progression du changement climatique

24 Mai 2025

Gabon-Environnement-Mangrove/ Port-Gentil

LIBREVILLE, 24 mai (Infosplusgabon) - Par définition, les mangroves offrent une protection contre les conditions météorologiques extrêmes et les catastrophes. Non seulement elles contribuent à prévenir la progression du changement climatique, mais elles jouent également un rôle important dans la limitation de ses effets.

Le long des côtes gabonaise et en profondeur via des affluents, la mangrove est détruite alors qu'elle a toujours constitué un rempart impénétrable à base de palétuviers qui se développent dans la vase des littoraux tropicaux et équatoriaux.

25 juil. 2023 La mangrove est un écosystème incroyable, souvent sous-estimé, mais absolument vital pour l’équilibre de notre planète, et particulièrement pour les zones côtières comme celles du Gabon.

Voici une synthèse de son rôle, des menaces qu’elle subit, et des conséquences de sa destruction :

RÔLE DE LA MANGROVE

1.Barrière naturelle contre les catastrophes

- Protège les côtes de l’érosion, des vagues, tempêtes, et de la montée du niveau de la mer,

- Réduit les dégâts lors de tempêtes ou d’inondations.

2. Nurserie pour la vie marine

- Abrite des milliers d’espèces de poissons, crustacés, mollusques, oiseaux…

- Sert de lieu de reproduction et d’alimentation pour la faune marine (dont de nombreuses espèces pêchées localement).

3.Filtre naturel

- Purifie l’eau en retenant les sédiments, les métaux lourds et les polluants,

- Joue un rôle de barrière écologique entre la terre et la mer.

4. Capteur de CO₂

- Les mangroves absorbent beaucoup plus de CO₂ que les forêts terrestres — on parle de puits de carbone,

- Elles sont essentielles dans la lutte contre le réchauffement climatique.

5. Source de vie pour les populations

- Fournissent du bois, des plantes médicinales, du miel, et sont intégrées aux cultures locales,

- Soutiennent la pêche artisanale et l’écotourisme.

LES MENACES SUR LA MANGROVE

- Urbanisation et aménagements côtiers non maîtrisés (ports, hôtels, routes),

- Pollution (eaux usées, plastiques, hydrocarbures, métaux lourds),

- Coupe illégale de bois pour le charbon ou la construction,

- Aquaculture industrielle (élevage de crevettes),

- Changements climatiques (montée des eaux, salinisation, sécheresses).

CONSÉQUENCES DE SA DISPARITION

- Vulnérabilité accrue des côtes : inondations, tempêtes, perte de terres,

- Effondrement de la biodiversité : perte de nombreuses espèces marines et terrestres,

- Perte de moyens de subsistance pour les populations locales,

- Augmentation du CO₂ atmosphérique, donc aggravation du changement climatique,

- Perturbation des cycles hydrologiques et de la qualité de l’eau.

QUE FAIRE POUR LES SAUVER ?

- Protéger les mangroves par la loi et les zones protégées,

- Sensibiliser les communautés locales et les jeunes,

- Replanter des mangroves avec des espèces autochtones,

- Promouvoir l’écotourisme durable autour de la mangrove,

- Intégrer les mangroves dans les stratégies nationales de résilience climatique.

La mangrove est un écosystème-clé pour l’humanité. La détruire, c’est exposer les populations, sacrifier la biodiversité, et accélérer le changement climatique. La protéger, c’est investir dans notre avenir collectif.

H₂O GABON sensibilise les populations et les autorités à travers son Blog dédié, notamment, à la mangrove en insistant sur l'impérieuse nécessité de la protéger et de la réhabiliter.

A propos de H2O Gabon

H20 Gabon est une ONG qui a vu le jour en 2005 à Port-Gentil, par la volonté de 5 personnes venant d’horizons et de pays différents. Elle s’est engagée dès le début, clairement pour la Défense de la Nature, puis distinctement dans la Protection de l’Environnement et enfin nettement dans une œuvre sociale à long terme au travers de ses actions présentes et à venir. H2O Gabon est régie par la Charte de la Terre, Costa Rica.(Source H₂O GABON. Contact : Henri M. AUGUSTE, Président, Conseiller Scientifique et Technique de l'ONG H2O GABON / Port-Gentil).

