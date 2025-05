GRENADE : Afreximbank annonce la tenue du Forum Afrique-Caraïbes 2025 sur le commerce et l'investissement pour accélérer le commerce, l'investissement et la croissance économique

22 Mai 2025

LIBREVILLE, 22 mai (Infosplusgabon) - La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank), en partenariat avec le gouvernement de la Grenade, se réjouit d'annoncer que la quatrième édition du Forum Afrique-Caraïbes sur le commerce et l'investissement (ACTIF2025) se tiendra à St. George's, Grenade, du 28 au 29 juillet 2025 sous le thème : « Résilience et transformation : Renforcer la coopération économique Afrique-Caraïbes dans un contexte d'incertitude mondiale ».

L’ACTIF2025 est l’initiative phare d’Afreximbank visant à stimuler les liens commerciaux, économiques et culturels entre l’Afrique et les Caraïbes. L’ACTIF s’appuiera sur la dynamique des trois forums précédents et continuera à promouvoir le potentiel de commerce et d’investissement entre les deux régions.

Le Centre du commerce international (ITC) estime que le commerce entre l’Afrique et les Caraïbes pourrait atteindre 1,8 milliards de dollars US d’ici 2028. Cette croissance est possible grâce au rôle crucial des partenaires publics et privés et à la canalisation des investissements dans de multiples secteurs, notamment les minéraux et les métaux, les aliments transformés et les transports. Relier les opportunités aux capitaux et aux informations du marché peut avoir un impact positif sur les économies de l'Afrique et de la région de la CARICOM.

Le Premier Ministre de la Grenade, S.E. Dickon Mitchell a déclaré : « L’ACTIF est un appel à l'unité, à l'esprit d'entreprise et à une nouvelle conception du rôle de notre peuple à l’échelle mondiale.

« En promouvant l’unité dans l'esprit de la recherche de la prospérité économique et du respect mutuel, le Forum Afrique-Caraïbes sur le commerce et l'investissement donne vie à notre vision commune de l'unité afro-caribéenne par le biais de la transformation économique, de l'expansion du commerce et de la coopération en matière d'investissement ».

Le Professeur Benedict Oramah, Président d'Afreximbank et du Conseil d'administration de la Banque, a déclaré : « Dans l'environnement économique mondial tumultueux d'aujourd'hui, il est plus que jamais urgent pour l'Afrique et les Caraïbes de renforcer leurs liens économiques. « En dépit de liens historiques et culturels profonds, nos régions continuent d’échanger entre elles moins de 1 % de leurs exportations - un rappel frappant du potentiel inexploité. L’ACTIF a été créé pour changer cette donne.

« Grâce à des partenariats stratégiques, à une logistique améliorée et à un meilleur accès aux capitaux, nous sommes en train de jeter les bases d’un corridor économique transatlantique résilient qui peut stimuler une croissance inclusive, la création d’emplois et le développement durable des deux côtés. L’ACTIF2025 n’est pas seulement un forum pour les entreprises, c’est une plate-forme pour réécrire l’avenir des relations économiques afro-caribéennes, fondées sur la solidarité, des valeurs partagées et une vision commune de la prospérité ».

Le Professeur Oramah a également souligné que la pose de la première pierre du Centre africain du commerce d’Afreximbank (AATC) à Bridgetown, à la Barbade, le 27 mars, a marqué une étape importante dans l’engagement à long terme de la Banque dans la région.

« L’AATC sera une porte d’entrée pour le commerce et l’investissement entre l’Afrique et les Caraïbes, offrant un foyer aux entreprises africaines dans les Caraïbes et ouvrant des portes aux entrepreneurs des Caraïbes en Afrique. J’invite toutes les parties prenantes de l’ACTIF à saisir cette occasion pour passer de la vision à l’action », a-t-il poursuivi.

L’ACTIF2025 devrait accueillir environ un millier de délégués, dont des chefs d’État, des hauts fonctionnaires, des dirigeants du secteur privé, des institutions de financement du développement et des investisseurs de la diaspora de toute l’Afrique, des Caraïbes et d’ailleurs.

Les parties prenantes des secteurs public et privé, y compris les petites et moyennes entreprises (PME), les institutions multilatérales, les investisseurs et les entrepreneurs, sont invitées à s’inscrire et à participer à l’évènement afin d’explorer les possibilités de commerce, d’investissement et de mise en relation, d’obtenir des informations sur les activités commerciales dans les Caraïbes et en Afrique et de contribuer à la construction d’un corridor commercial afro-caribéen résilient et prospère.

Le Forum mettra l’accent sur des secteurs clés tels que l’agro-industrie, l’énergie, le développement des infrastructures, la logistique, les industries créatives, le tourisme, la santé, l’industrie manufacturière et les services financiers, en promouvant les chaînes de valeur régionales et en facilitant le commerce et l’investissement pour libérer ces opportunités.

L'édition 2024 de l'ACTIF, qui s'est tenue sous les auspices du Premier Ministre des Bahamas, l'honorable Philip Davis, a connu un succès retentissant. Elle a donné lieu à la signature de plus de 15 accords et protocoles d'accord d'une valeur de plus de 4 milliards de dollars US. L’ACTIF2025 de la Grenade s’appuiera sur ce succès pour établir des liens commerciaux et économiques plus étroits grâce à une collaboration afro-caribéenne plus approfondie et à des résultats concrets.

Les participants peuvent s'attendre à des réunions entre entreprises (B2B) et entre entreprises et gouvernements (B2G), à des dialogues politiques, à des panels sectoriels, à des vitrines d'investissement, à un accès à des mécanismes de financement, à des discussions de haut niveau, à des expositions, à des séances de mise en réseau d'entreprises et à l'exploration d'opportunités commerciales et d'investissement.

Le Forum Afrique-Caraïbes sur le commerce et l’investissement (ACTIF) est une plateforme de premier plan visant à promouvoir le commerce, l’investissement et les échanges culturels entre l’Afrique et les Caraïbes. Organisé en collaboration avec des organismes régionaux tels que la Communauté des Caraïbes, l'Union africaine et la Zone de libre-échange continentale africaine, l'ACTIF a facilité le dialogue, les partenariats et les cadres opérationnels qui ont renforcé les liens commerciaux et d'investissement entre les deux régions.

Largement catalysé par le tout premier Sommet des chefs d’État et de gouvernement de la Communauté des Caraïbes et de l’Afrique qui s’est tenu le 7 septembre 2021, le Forum Afrique-Caraïbes sur le commerce et l’investissement (ACTIF) est une initiative stratégique clé visant à institutionnaliser le partenariat entre les secteurs privé et public des deux régions en vue faire progresser les relations en matière de commerce et d’investissement.

La première édition du Forum Afrique-Caraïbes sur le commerce et l'investissement s’est déroulée à Bridgetown, à la Barbade, du 1er au 3 septembre 2022 ; la deuxième édition a eu lieu à Georgetown, en Guyane, du 30 au 31 octobre 2023, et la troisième édition s’est tenue en même temps que les 31es Assemblées annuelles d'Afreximbank à Nassau, aux Bahamas, du 12 au 14 juin 2024.

La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) est une institution financière multilatérale panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain.

Depuis 30 ans, Afreximbank déploie des structures innovantes pour fournir des solutions de financement qui facilitent la transformation de la structure du commerce africain et accélèrent l'industrialisation et le commerce intrarégional, soutenant ainsi l'expansion économique en Afrique.

Fervente défenseur de l'Accord sur la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf), Afreximbank a lancé les le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) qui a été adopté par l'Union africaine (UA) comme la plateforme de paiement et de règlement devant appuyer la mise en œuvre de la ZLECAf.

En collaboration avec le Secrétariat de la ZLECAf et l’UA, la Banque a mis en place un Fonds d'ajustement de 10 milliards de dollars US pour aider les pays à participer de manière effective à la ZLECAf. À la fin de décembre 2024, le total des actifs et des garanties de la Banque s'élevait à environ 40,1 milliards de dollars US et les fonds de ses actionnaires s’établissaient à 7,2 milliards de dollars US.

Afreximbank est notée A par GCR International Scale, Baa1 par Moody’s, AAA par China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd (CCXI), A- par Japan Credit Rating Agency (JCR) et BBB par Fitch. Au fil des ans, Afreximbank est devenue un groupe constitué de la Banque, de sa filiale de financement à impact appelée Fonds de développement des exportations en Afrique (FEDA), et de sa filiale de gestion d'assurance, AfrexInsure, (les trois entités forment « le Groupe »). La Banque a son siège social au Caire, en Égypte.

