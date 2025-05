Russie-Ukraine : Seul un accord de paix durable pourra mettre fin aux immenses souffrances causées par le conflit

21 Mai 2025

LIBREVILLE, 21 mai (Infosplusgabon) - La Déclaration de la présidente du Comité international de la croix rouge (CICR), Mirjana Spoljaric, a prononcé le 20 mai un discours lors du Forum humanitaire européen, à Bruxelles (Belgique).

Selon Madame Spoljaric, « Seul un accord de paix durable pourra mettre fin aux immenses souffrances causées par le conflit armé international. Les hostilités en cours continuent de faire payer un lourd tribut aux civils et d’anéantir des infrastructures essentielles. Le droit international humanitaire doit être respecté si nous voulons réduire le coût de ce conflit pour les générations futures. Des dizaines de milliers de personnes ont disparu ou sont détenues, et derrière chacune d’elles, il y a des proches qui attendent désespérément des nouvelles. Chaque effort déployé pour réunir ces familles représente un pas vital vers une paix et un relèvement durables. »

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est une organisation neutre, impartiale et indépendante dont le mandat strictement humanitaire découle des Conventions de Genève de 1949. Il porte assistance aux personnes touchées par un conflit armé ou d’autres situations de violence partout dans le monde, mettant tout en œuvre pour améliorer leur sort et protéger leur vie et leur dignité, souvent en collaboration avec ses partenaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

