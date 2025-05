ALGERIE : La ITFC entame les Assemblées Annuelles 2025 de la BID en privilégiant la Valorisation du Commerce intra-Organisation de l'OCI dans ses Pays Membres

21 Mai 2025

ALGER, Algérie 21 mai (Infosplusgabon) - La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC) membre du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), a entamé sa participation aux Assemblées Annuelles 2025 du Groupe de la BID en signant des accords qui marquent une volonté renouvelée de dynamiser le financement du commerce, de stimuler la croissance du secteur privé, et de renforcer l'intégration économique régionale.

En amont des signatures, M. Adeeb Al Aama, Directeur Général de l'ITFC, a mené la délégation de l'ITFC pour une série de réunions bilatérales de haut niveau avec les gouverneurs et les délégations des pays membres, y compris le Tadjikistan, le Bangladesh, la Gambie, et le Sénégal, ainsi que des partenaires stratégiques tels que Turk Eximbank, Vakif Katilim Bank, et Ziraat Katilim Bank. Ces échanges ont réaffirmé l'engagement de la Société à encourager les partenariats fondés sur le dialogue et à faire progresser les objectifs de développement communs. Les discussions ont porté sur une expansion du financement du commerce et des opportunités de développement, sur l'exploration de nouveaux modèles de partenariat et sur le renforcement de la coopération bilatérale en phase avec le mandat de I'ITFC.

Voici les principales conventions :

Sénégal : Accord-cadre de 2 Milliards d'euros pour dynamiser des secteurs clés

L’ITFC a signé un accord-cadre de cinq ans avec la République du Sénégal, d'une valeur de 2 milliards d'euros. Signé par S.E. Dr. Abdourahmane Sarr, Ministre de l'Economie, de la Planification et de la Coopération, et M. Adeeb Y. Al Aama, Directeur Général de l'ITFC, l'accord fournira un soutien financier dans des secteurs vitaux tels que l'approvisionnement en énergie, l'agriculture, la santé et le développement du secteur privé, contribuant ainsi à promouvoir la création d'emplois durables.

Ouzbékistan : Renforcer l'accès du secteur privé au financement islamique avec AgroBank et Smartbank

L'ITFC a signé deux accords avec son partenaire historique en Ouzbékistan pour étoffer les solutions de financement islamique pour le secteur privé du pays. Le premier accord est un accord de financement Mudaraba de 10 millions de dollars US avec JSCB Smartbank, une filiale de JSCB AgroBank, en plus du second accord visant à augmenter le montant de la ligne de financement à 25 millions de dollars US. Ces accords reflètent la demande croissante de produits conformes à la Charia en Ouzbékistan et jettent les bases d'une coopération future en matière de services de trésorerie et de gestion de liquidités.

La journée d'ouverture des Assemblées Annuelles de la BID, qui a eu lieu au Centre International de Conférences Abdelatif Rahal à Alger, a posé les jalons d'une semaine dynamique, et pragmatique. La participation de l'ITFC suscite déjà un dialogue constructif sur l'avenir du financement du commerce et du développement dans le monde musulman, en se penchant sur des secteurs critiques tels que la sécurité alimentaire, l'accès à l'énergie, la croissance des PME et le développement du commerce numérique. Avec plusieurs accords supplémentaires et des engagements de haut niveau prévus dans les jours à venir, l’ITFC continue de renforcer son rôle de catalyseur de la transformation économique durable.

La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC) est un membre du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID). Elle a été créée dans le but premier de promouvoir le commerce entre les pays membres de l'OCI, ce qui contribuerait en fin de compte à l'objectif global d'amélioration des conditions socio-économiques des populations à travers le monde. Ayant débuté ses activités en janvier 2008, l’ITFC a fourni 83 milliards de dollars de financement aux pays membres de l'OCI, ce qui en fait le principal fournisseur de solutions commerciales pour les besoins de ces pays membres. Avec pour mission de devenir un catalyseur du développement du commerce pour les pays membres de l'OCI et au-delà, la Société aide les entités des pays membres à obtenir un meilleur accès au financement du commerce et leur fournit les outils nécessaires au renforcement des capacités liées au commerce, ce qui leur permettrait d'être compétitifs sur le marché mondial. (Source : International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC)).



