RD Congo : Le CICR accompagne le transport, de Goma à Kinshasa, de centaines de personnes désarmées appartenant aux forces gouvernementales

01 Mai 2025

LIBREVILLE, 1er mai (Infosplusgabon) - Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), sollicité comme intermédiaire neutre, le 30 avril, accompagne une série de convois acheminant de Goma à Kinshasa plusieurs centaines de personnes désarmées des Forces armées de la RDC (FARDC) et de la Police nationale congolaise (PNC), ainsi que leurs familles.

Tous étaient restés sur la base de la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) à Goma. Arrivés à Kinshasa, ils seront pris en charge par les autorités de la RDC. L’opération se déroulera sur plusieurs jours.

« Partout où il intervient à travers le monde, le CICR fait usage de son expérience pour faciliter le dialogue entre les parties concernées et instiller des considérations humanitaires dans les négociations, » explique François Moreillon, chef de la délégation du CICR en RDC. « Ce rôle d’intermédiaire neutre peut donc contribuer à résoudre des problèmes humanitaires complexes en réduisant les conséquences pour les populations. »

Dans ce cas précis, le CICR a été approché par les différents acteurs, notamment le Ministère Congolais de la Défense Nationale et des Anciens Combattants, la MONUSCO et l‘Alliance du Fleuve Congo/Mouvement du 23 mars (AFC/M23) pour agir comme intermédiaire neutre. Le CICR ne fixe pas les termes de la négociation mais offre ses bons offices pour faciliter la mise en œuvre de l’opération.

Aux termes de l’accord conclu avec le CICR, les acteurs concernés ont pris l’engagement d’assurer la sécurité des personnes faisant partie des convois et d’œuvrer pour la réussite de l’opération. Le CICR s’est aussi assuré que toutes les personnes ont consenti à être incluses dans ce transport.

Le CICR en appelle, au vu de la complexité de l‘opération et des risques qui y sont associés, au respect du droit international humanitaire et au sens de responsabilité de tous les acteurs.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est une organisation neutre, impartiale et indépendante dont le mandat strictement humanitaire découle des Conventions de Genève de 1949.

Il porte assistance aux personnes touchées par un conflit armé ou d’autres situations de violence partout dans le monde, mettant tout en œuvre pour améliorer leur sort et protéger leur vie et leur dignité, souvent en collaboration avec ses partenaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. (Source CICR).

