ROME : L'évêque de Rome, François, a rejoint la maison du Père à 88 ans ce lundi de Pâques

LIBREVILLE, 21 avril (Infosplusgabon) - Le pape François est décédé le lundi 21 mars vers 7h35, heure française, à 88 ans, a annoncé le Vatican. Le premier pape argentin avait été élu le 13 mars 2013, après que Benoît XVI ait renoncé.

Premier latino-américain et premier jésuite à occuper le Saint-Siège, le pape François est mort à l'âge de 88 ans, annonce le Vatican ce lundi 21 avril. Il avait récemment souffert d'une double pneumonie.

Des hospitalisations à répétition

Élu pape en 2013 alors qu'il avait déjà 76 ans, François lui-même ne pensait pas être le visage de l'Église catholique pendant une si longue période. "Deux ou trois ans. Et puis, à la Maison du Père!", avait-il même lancé dès 2014 sur le ton de la boutade face aux journalistes.

Les dernières années du Saint-Père argentin, qui avait dans sa jeunesse subi une ablation partielle d'un de ses poumons, ont été marquées par une série de problèmes de santé. Se déplaçant en fauteuil roulant depuis 2022 du fait de douleurs au genou, s'aidant d'une canne lorsqu'il se tenait debout et muni d'un appareil auditif, le pape François avait dû être hospitalisé à de nombreuses reprises. Par exemple pour une opération du côlon en juillet 2021, après une opération d'une hernie abdominale en juin 2023 et plus récemment pour une bronchite en février 2025.

Ces hospitalisations à répétition ne l'empêchaient pas de continuer à parcourir la planète pour aller à la rencontre de chefs d'État et des catholiques du monde entier. En septembre dernier, il s'était ainsi lancé dans un périple de douze jours en Asie du Sud-Est et en Océanie, le plus long voyage depuis le début de son pontificat.

Le pape "du bout du monde"

Son histoire a débuté à l'autre bout du globe. De son vrai nom Jorge Mario Bergoglio, François voit le jour en 1936 à Buenos Aires, en Argentine, dans un milieu modeste. Son père, immigré italien originaire du Piémont, est employé dans les chemins de fer et sa mère est femme au foyer. Toute sa vie, par ses engagements et son train de vie d'ascète, le "pape des pauvres" restera fidèle à ces humbles racines. Jusqu'à être le premier à prendre le nom de François en hommage à saint François d'Assise, fondateur de l'ordre des franciscains mettant au cœur de leur existence pauvreté et simplicité.

Titulaire d'un diplôme de technicien chimiste, Jorge Bergoglio rejoint la Compagnie de Jésus à l'âge de 21 ans et est ordonné prêtre en 1969. Nommé évêque auxiliaire par Jean-Paul II en 1992, il devient ensuite archevêque de Buenos Aires en 1998 puis cardinal et primat d'Argentine quatre années plus tard. Aurait-il pu devenir pape dès 2005, lorsque la fumée blanche s'élève au-dessus du Vatican pour annoncer l'élection de Benoît XVI? Quelques mois après le conclave, un cardinal, sous couvert d'anonymat, expliquera que le quatrième et dernier tour de scrutin avait été un duel entre Joseph Ratzinger et Jorge Bergoglio…

C'est pourtant indirectement grâce à Benoît XVI que l'Argentin accède à la papauté. Le 11 février 2013, le souverain pontife allemand sidère le monde entier en annonçant renoncer à ses fonctions, une première depuis le Moyen-Âge. Cinq tours de scrutin aboutissent à l'élection de l'Argentin. "Les cardinaux sont allés me chercher au bout du monde", réagit en plaisantant le 266e pape de l'histoire.

Un pape de l'environnement

Durant son pontificat, le Saint-Père navigue entre tentatives de concilier l'Église avec les enjeux de notre temps et prises de positions plus conservatrices. La défense de la cause des migrants est une constante d'un pape fustigeant tour à tour "l'égoïsme", "l'insensibilité" et "l'indifférence" des pays riches.

Un engagement qu'il porte également par des gestes. Il effectue l'un de ses premiers déplacements en juillet 2013 sur l'île de Lampedusa, porte d'entrée des migrants venus d'Afrique pour gagner l'Europe. En février dernier, dans une lettre adressée aux évêques américains, il dénonce encore avec virulence la politique de "déportations massives" défendue par le président Donald Trump.

Le pape François marque également profondément les esprits avec son encyclique "Laudato si", texte au ton offensif d'environ 200 pages. Il y qualifie le réchauffement climatique "d'un des principaux défis actuels de l'humanité", celle-ci étant sommée de "prendre conscience de la nécessité de réaliser des changements de style de vie, de production et de consommation".

Des positions conservatrices

François s'inscrit en revanche dans une ligne plus traditionnelle de l'Église lorsqu'il s'agit de se positionner sur des sujets de société tels que l'homosexualité ou le mariage des prêtres. En 2023, tout en affirmant que criminaliser l'homosexualité est un "tort", il insiste sur le fait qu'il s'agit d'un "péché". La même année, sur la question du célibat des prêtres, il souffle aussi le chaud et le froid en déclarant "ne pas être prêt" à revoir cette obligation. Puis d'ajouter: "Nous verrons que le moment viendra où un pape, peut-être, le reverra."

Face aux multiples scandales d'abus sexuels commis par des prêtres, François se montre clair. Il ne cesse de dire sa "honte" et de demander pardon aux victimes. Des mots accompagnés de mesures comme la levée du secret pontifical sur les violences sexuelles ou l'obligation pour les religieux et les laïcs de signaler tout cas à leur hiérarchie décidée en 2019.

Le pape François se heurte à des difficultés d'un autre ordre avec sa réforme de la bureaucratie du Vatican, et plus précisément l'instauration de nouvelles règles dans le domaine financier. C'est celle-ci qui a suscité d'après lui "la plus grande résistance au changement", confie-t-il dans "Espère", son livre sorti au mois de janvier.

Un amoureux de football et de littérature

Avec cet ouvrage, le pape François aborde des sujets plus légers. Sa passion pour le football et pour le club de San Lorenzo n'est pas un secret. Un enthousiasme qu'il ne peut satisfaire en regardant les matchs, puisqu'il fait vœu dès 1990 de ne plus regarder la télévision après avoir été exposé à des "images sordides".

Plus que l'image, le pape est un homme de mots. Un temps enseignant de littérature dans les années 1960, il crée la surprise à l'été 2024 en publiant une lettre apostolique pour partager son amour de la littérature, des œuvres de Marcel Proust ou de Jorge Luis Borges. Cet art, François l'envisage comme le plus riche en récompenses, le plus à même d'aider l'être humain "à affronter la tempête", et il regrettait qu'elle ne soit pas plus enseignée dans les séminaires. Le "pape des pauvres" ne voulait pas être aussi celui des pauvres d'esprit. (Avec plusieurs sources).

Qui a le droit de succéder au pape ?

Après le décès d'un pape, un nouveau pontife doit être élu, dans les quinze à vingt jours qui suivent. Depuis des siècles, il est toujours choisi parmi les cardinaux, ces évêques de haut rang qui conseillent le pape, bien que tout homme baptisé puisse prétendre au titre. Ces derniers sont tout d’abord convoqués au Vatican, tandis que le gouvernement de l'Église est confié au collège des cardinaux, qui se charge des affaires courantes.

Le vote se tient dans la chapelle Sixtine, à huis clos, sans aucune communication vers l’extérieur. Là, l'ensemble des cardinaux (environ 120) prêtent serment, la main sur les évangiles et entament une session de votes pour désigner le successeur. Seuls les cardinaux âgés de moins de 80 ans sont autorisés à voter lors du Conclave. Une fois les votes dépouillés, le résultat est annoncé avec le fameux déclenchement d’une fumée blanche (ou noire si les cardinaux ne se sont pas mis d’accord), visible depuis la place Saint-Pierre.

Après François, qui est en lice pour devenir le 267e pape de l’Histoire ? Plusieurs noms circulaient déjà ces dernières semaines.

Jean-Marc Aveline, un Marseillais dans la course

Le jour où Jean-Marc Aveline, archevêque du diocèse de Marseille, a été fait cardinal en août 2022 par le pape François, plus de 300 Marseillais s’étaient réunis à Rome pour l’occasion. Né en Algérie en 1958, il est prêtre depuis 1984 et est connu pour son engagement en faveur des questions migratoires, aligné sur celui du pape François. Il était ainsi considéré comme un homme de confiance par ce dernier, et a accueilli le souverain pontife à Marseille à l’été 2023.

Diplômé de grec, d’hébreu et de théologie, populaire auprès des progressistes, réputé pour "sa bonhommie", Jean-Marc Aveline est le responsable catholique français le plus présent au Vatican.

Parolin, Zuppi, Pizzaballa : les trois noms italiens qui reviennent souvent

Trois Italiens font partie des plus pressentis pour succéder au pape François. Il y a le cardinal Pietro Parolin, 70 ans : il est le secrétaire d'État du Vatican, considéré comme le numéro deux du Saint-Siège. Grand diplomate et licencié en droit canonique, il est décrit comme un homme calme, parfois "effacé", mais "capable d’apaiser les tensions et de dépasser les clivages idéologiques", selon la Croix.

L’archevêque de Bologne, le cardinal Matteo Zuppi, est lui aussi souvent cité : ce progressiste âgé de 69 ans est connu pour son engagement social, envers les migrants et les personnes homosexuelles, et pourrait prendre la suite des réformes du pape François, dont il a entre autres été l’envoyé spécial pour la paix en Ukraine.

Enfin, le cardinal Pierbattista Pizzaballa, du haut de ses 59 ans, est le patriarche latin de Jérusalem. Bien que grand connaisseur du Moyen-Orient - il est notamment intervenu auprès des Chrétiens de Gaza - il pourrait être écarté en raison de son jeune âge.

Un pape asiatique ou africain ?

Bien que les cas soient rares dans l’histoire de l’Église catholique, il y a déjà eu, entre le 2ème et le 8ème siècle, un pape d’origine asiatique (Grégoire III, originaire de la Syrie actuelle) et trois papes d'origine africaine (les berbères Victor Ier, Miltiade et Gélase Ier).

Des siècles plus tard, une telle situation pourrait se représenter car plusieurs cardinaux ont leurs chances : le Philippin Luis Antonio Gokim Tagle, ex-archevêque de Manille est lui aussi un progressiste proche de François. À 67 ans, ce théologien est un très bon communicant, actif sur Facebook et Youtube. "Pasteur proche des pauvres", Luis Antonio Tagle est apprécié pour son charisme, sa simplicité et son engagement social.

À l’inverse, le Guinéen Robert Sarah représente une figure conservatrice de premier plan. Candidat officiel de la "faction" conservatrice, l’ancien archevêque de Conakry est très influent sur le continent africain. C’est un grand défenseur du célibat des prêtres, thème brûlant de l'Église, qui s’est opposé au pape François sur de nombreux sujets (l’immigration, le retour de la messe prononcée en latin, son opposition au mariage homosexuel, entre autres). Bien qu’il soit à la retraite depuis février 2021, il reste "papabile" (il est possible de l’élire pape). Il atteindra les 80 ans le 15 juin 2025, et devrait donc pouvoir tout juste au conclave, , jour de ses 80 ans.

En plus de ces quelques noms, beaucoup d'autres évêques sont fréquemment cités comme potentiels successeurs au Saint-Siège. C'est le cas du premier cardinal suédois de l'histoire, l'évêque de Stockholm Anders Arborelius, 75 ans, ou encore de l'Allemand Gerhard Müller, l'un des principaux opposants au pape Jorge Mario Bergoglio.

