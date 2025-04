USA : Le second mandat de Trump : Une rare opportunité pour une réelle indépendance énergétique africaine

21 Avril 2025

LIBREVILLE, 21 avril (Infosplusgabon) - Le retour de Donald Trump à la Maison Blanche en 2025 représente un moment charnière pour l'industrie africaine des combustibles fossiles.

La réapprobation rapide par son administration d'un prêt de 4,7 milliards de dollars de la Banque américaine d'import-export (Exim) pour le projet de gaz naturel liquéfié (GNL) de TotalEnergies au Mozambique - initialement mis au vert en 2020 pendant son premier mandat mais envoyé en congé prolongé pour toute la durée de l'année Biden - donne le ton de ce qui pourrait être une ère de transformation pour le secteur énergétique africain.

Malgré la stabilisation des problèmes de sécurité du Mozambique et les inquiétudes selon lesquelles le transfert de pouvoir en Amérique retarderait encore plus la réception du prêt, l'administration Biden a refusé de débloquer les fonds avant l'inauguration de Trump, une décision qui reflète la réticence de l'administration à soutenir de nouvelles initiatives en matière de combustibles fossiles tout au long de la période où Biden était en poste. En revanche, l'action décisive de Trump dans les semaines suivant son entrée en fonction signale une relation de travail renouvelée et positive entre les Etats-Unis et l'Afrique - une relation qui donne la priorité au développement énergétique par rapport aux objections idéologiques et à l'influence de l'Agenda vert.

La Chambre africaine de l'énergie (AEC) estime que l'Afrique devrait profiter de ce moment potentiellement bref de l'histoire et accueillir l'administration Trump comme un partenaire plutôt que comme un adversaire. Depuis trop longtemps, les pressions mondiales ont insisté pour que les nations africaines se tournent uniquement vers des projets d'énergie verte et laissent leurs ressources en combustibles fossiles derrière elles.

Alors que l'énergie renouvelable a sa place, et sera importante pour l'avenir de l'Afrique, les combustibles fossiles constituent encore clairement le pilier de tout effort réaliste d'industrialisation et de croissance économique africaine - des objectifs que nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de négliger.

S'aligner sur l'éthique énergétique de Trump signifierait que l'Afrique pourrait débloquer des fonds importants pour des projets de combustibles fossiles de grande envergure, et pas seulement pour les entreprises pétrolières et gazières offshore qui font la une des journaux. Le continent devrait capitaliser sur toutes les opportunités dans les projets onshore, les puits sauvages (forage exploratoire dans des zones non prouvées), et la prolifération de nombreux petits opérateurs. Ces voies mènent à la diversité du portefeuille énergétique de l'Afrique, à la création d'emplois et à un renforcement massif de la sécurité énergétique.

Le rétablissement du financement du Mozambique LNG est un cas en soi. Le renouveau du projet sous Trump démontre à quel point les épaisses congestions bureaucratiques peuvent se dissoudre lorsque la volonté politique s'aligne sur la praticité économique. Cette injection de 4,7 milliards de dollars va booster l'économie du Mozambique tout en envoyant un message aux autres nations africaines : Sous Trump, en dernier lieu, l'Amérique est ouverte aux affaires.

Contrairement à l'administration précédente, qui considérait ouvertement le développement des énergies fossiles avec scepticisme et méfiance, le mantra "drill baby drill" de Trump - tout en étant ancré dans un agenda "America First" - s'accorde parfaitement avec les ambitions de l'industrie pétrolière et gazière africaine. L'Afrique devrait adopter un état d'esprit similaire et se positionner comme une destination attractive pour les dollars d'investissement américains.

Le retour du charbon

Une autre des priorités nationales de Trump, sans doute en réponse à l'expansion effrénée de la production de charbon en Chine, est de relancer la production de charbon propre aux États-Unis. Alors que le charbon reste une ressource contestée et sévèrement critiquée à l'échelle mondiale, ses avantages sont indéniables : Elle est moins chère à produire, ne nécessite souvent pas de financement bancaire important, et est abondante sur le continent. Pour les pays africains confrontés à la pauvreté énergétique, le charbon peut servir de moyen de mettre fin à cette situation, en fournissant une énergie abordable à des millions de personnes dans l'immédiat, alors que l'infrastructure pour d'autres sources d'énergie se met en place.

Pour faire simple, l'Afrique mérite d'être le dernier hégémon mondial en matière de production de charbon et devrait utiliser ses réserves de charbon pour répondre aux besoins nationaux et aux demandes d'exportation. La volonté de Trump de ne pas tenir compte de la campagne internationale contre le charbon devrait inciter les dirigeants africains à rouvrir leurs mines de charbon abandonnées et à s'assurer que, cette fois-ci, ils seront en mesure d'opérer librement, sans craindre l'opposition des États-Unis.

Les combustibles fossiles en plein essor

En regardant au-delà du charbon, au cours des quatre prochaines années, l'Afrique a une rare opportunité de poursuivre un programme agressif en matière de combustibles fossiles. Le continent devrait s'unir sous la bannière "Africa First" et adopter sa propre mentalité "drill baby drill" en soutenant tout projet prometteur d'exploration et de production de pétrole, tout projet potentiel de gaz naturel, et tout effort multinational visant à s'infiltrer dans le ruban rouge réglementaire.

Au Nigeria, par exemple, les roues du progrès se sont déplacées avec une lenteur agonisante lorsqu'il s'est agi de faire passer le Petroleum Industry Act, d'abord proposé en 2008 et non signé dans la loi jusqu'en 2021. Même après l'adoption de la loi, le Nigeria a tardé à la mettre pleinement en œuvre. Ce type d'inertie décourage l'investissement et ralentit le développement. Un coup de pouce d'inspiration Trump pour supprimer ces obstacles bureaucratiques pourrait déclencher une vague de développement prospère. De même, le traitement des questions de sécurité - comme celles qui ont poussé les entreprises américaines à quitter la Libye - sera essentiel pour restaurer la confiance et attirer des capitaux étrangers.

Si le secteur offshore restera sans aucun doute un élément clé de la stratégie africaine en matière de combustibles fossiles, le potentiel terrestre du continent est tout aussi important. Les puits sauvages offrent des perspectives à haut risque et à fort potentiel qui pourraient permettre de découvrir de nouvelles réserves. Par ailleurs, au lieu de compter uniquement sur les géants multinationaux du pétrole et du gaz, l'autonomisation des entreprises plus indépendantes et des petits exploitants autochtones pourrait diversifier l'industrie, développer l'entrepreneuriat local et assurer une plus grande diffusion des bénéfices économiques.

Il est peu probable que l'administration Trump, qui met l'accent sur la déréglementation et l'indépendance énergétique pour son propre compte, fasse obstacle à de tels efforts sur notre territoire. En revanche, il pourrait les encourager activement par le biais d'un financement et d'un soutien technique, comme c'est le cas avec le prêt Exim.

Équilibrer le développement et les réalités climatiques



Bien que les critiques affirment que cette pression en faveur de la prolifération des combustibles fossiles va à l'encontre des objectifs climatiques mondiaux, à l'AEC, nous insistons sur le fait que les calculs pour l'Afrique sont tout simplement différents.

L'Afrique représente une fraction des émissions mondiales mais supporte un fardeau disproportionné en termes de pauvreté énergétique. Les combustibles fossiles offrent un chemin réaliste et relativement rapide vers l'électrification et l'industrialisation, les conditions préalables prouvées pour sortir des millions de personnes de la pauvreté. L'indifférence de Trump à l'orthodoxie climatique internationale, bien que controversée, donne à l'Afrique la marge de manœuvre dont elle a tant besoin pour donner la priorité au développement sur la décarbonisation. Il ne s'agit en aucun cas d'un rejet pur et simple des énergies renouvelables mais d'une reconnaissance que les énergies fossiles peuvent et vont faciliter une transition en douceur vers les technologies vertes une fois que leurs capacités auront répondu aux besoins actuels de l'Afrique.

Saisir le moment

Les quatre prochaines années sous Trump pourraient redéfinir le paysage énergétique de l'Afrique. Avec l'intervention des États-Unis comme une chose du passé, l'Afrique peut poursuivre une stratégie énergétique multi-primée. Avec une montée en puissance du gaz naturel pour répondre à la demande mondiale, un renouveau du charbon pour alimenter ses propres réseaux, et des opportunités on et offshore saisies au vol, l'Afrique pourrait enfin sécuriser sa base de ressources complète.

Cependant, cette approche nécessitera un leadership fort. Les gouvernements devront éliminer les politiques obstructives et relever les défis de sécurité de front pour sécuriser les investissements étrangers. La récompense pourrait être immense : abondance d'énergie, croissance économique, et un partenariat avec les États-Unis plus fort que jamais.



Par exemple, le secteur pétrolier et gazier du Nigeria a été freiné par l'incertitude réglementaire et les menaces sécuritaires dans le delta du Niger. Un état d'esprit nigérian "drill baby drill" pourrait accélérer les réformes réglementaires, sociales et économiques nécessaires pour s'attaquer à l'instabilité profondément ancrée dans le Delta du Niger. Ce type d'état d'esprit pourrait relancer des projets en suspens et attirer des entreprises américaines désireuses d'investir dans un climat favorable à Trump. De même, en Libye, une résolution des problèmes de sécurité pourrait faire revenir les entreprises américaines qui ont fui pendant des années d'instabilité, relançant ainsi une industrie pétrolière qui n'a jamais cessé d'exister. Sur le continent, les petits opérateurs pourraient s'épanouir sous l'effet d'une réglementation plus légère, en creusant des puits sauvages et en explorant des réserves ignorées.

L'Afrique du Sud, avec ses vastes gisements de charbon, pourrait prendre la tête des technologies de charbon propre pour équilibrer la rentabilité et les préoccupations environnementales. Les petits pays disposant de réserves de charbon non exploitées pourraient suivre l'exemple de Trump en défendant les pressions mondiales contre la production. Le résultat serait un continent moins dépendant de l'aide étrangère et plus capable de construire son propre avenir.

La présidence de Trump offre à l'Afrique une chance de doubler unilatéralement son potentiel en combustibles fossiles. Le prêt de 4,7 milliards de dollars accordé au Mozambique n'est qu'un début - une preuve de concept de ce que la collaboration avec les États-Unis peut accomplir. En s'engageant dans ce partenariat, l'Afrique peut effacer les stigmates de l'ère Biden et tracer une voie vers la souveraineté énergétique.

Les outils sont tous là : des plates-formes offshore, des champs terrestres, des puits de chasse, des mines existantes et un allié de bonne volonté à Washington. La question qui demeure est de savoir si les dirigeants africains auront le courage de s'opposer au lobby anti-carbone.

On pourrait se souvenir du second mandat de Trump comme du moment où l'industrie africaine des combustibles fossiles a pris son envol - en tant que partenaire des États-Unis dans une vision partagée de l'abondance énergétique. Avec quatre années de ciel dégagé à l'horizon, il ne fait aucun doute que l'Afrique doit construire, miner, et oui, forer, bébé, forer comme jamais auparavant.





