Egypte : Oando Plc rejoint le portefeuille clients d’AfrexInsure

31 Mars 2025

LIBREVILLE, 31 mars (Infosplusgabon) - AfrexInsure, la filiale d’assurance spécialisée détenue à 100 % par la Banque Africaine d’Import-Export (« Afreximbank » ou la « Banque »), a annoncé l’intégration d’Oando Plc parmi ses clients stratégiques, renforçant ainsi les relations d’affaires entre Oando Plc et la Banque.

Ce nouveau développement, marqué par l’intégration d'Oando dans son portefeuille clients, s'aligne sur le soutien financier d'Afreximbank à la société, avec des solutions de gestion des risques critiques, garantissant que l'investissement de la Banque dans les opérations d'Oando PLC au Nigéria est protégé par des solutions d'assurance spécialisées sur mesure.

En atténuant les risques opérationnels et géopolitiques, la collaboration devrait renforcer la résilience d’Oando, promouvoir le développement énergétique durable et améliorer l’engagement d’Afreximbank en faveur de la croissance économique et de la stabilité régionale dans l’écosystème commercial.

Jonas Mushosho, PDG et administrateur principal d'AfrexInsure, a déclaré à propos de ce partenariat : « Cette collaboration stratégique entre Oando et AfrexInsure contribuera à promouvoir le contenu local dans le secteur pétrolier et gazier africain. La collaboration, qui souligne également un engagement commun visant à promouvoir l’autonomisation économique et à contribuer au développement durable des ressources naturelles de l’Afrique, renforcera en même temps le secteur africain de l’assurance en maintenant les flux de primes sur le continent et en favorisant la viabilité financière de l’Afrique ».

Soulignant qu'Oando Plc et Afreximbank avaient établi une relation commerciale significative visant à renforcer le développement du commerce dans le secteur de l'énergie en Afrique, M. Mushosho a ajouté que de nombreuses multinationales, faisant des affaires en Afrique, sont confrontées à des niveaux élevés de risque dans l'environnement actuel volatile et incertain. Une disponibilité accrue de solutions d'assurance spécialisées abordables pour le commerce et les activités liées au commerce pourrait atténuer ces risques et encourager les entreprises à s'engager dans des activités d'industrialisation et de développement des exportations plus poussées.

« Cette victoire d’AfrexInsure montre comment nous soutenons la croissance du commerce et du développement en Afrique en fournissant les services de gestion d’assurance requis, donnant aux investisseurs la confiance nécessaire pour faire des investissements en Afrique. En utilisant des titres africains, les primes d’assurance spécialisées levées en Afrique sont conservées sur le continent et sont utilisées pour contribuer à son développement commercial et économique global », a-t-il déclaré.

Commentant cette annonce, Wale Tinubu CON, Directeur général du Groupe Oando Plc, a déclaré : « Nous entretenons une relation de longue date avec Afreximbank, qui a soutenu notre vision de l'énergie en Afrique, non seulement par des financements essentiels, mais aussi par des conseils et une assistance inestimables. À la suite de notre récente acquisition, une approche personnalisée d'identification et d'atténuation des risques est primordiale. Nous sommes convaincus que notre collaboration avec AfrexInsure nous permettra d’assurer la supervision nécessaire pour assurer à la fois l’adéquation et l’exhaustivité de notre stratégie de gestion des risques ».

Le partenariat entre Afreximbank et Oando a notamment joué un rôle central dans le financement des initiatives stratégiques de la société dans le secteur pétrolier et gazier du Nigeria, y compris :

la facilitation d’un financement de 650 millions de dollars US pour l'acquisition par Oando Plc des actifs de la Nigerian Agip Oil Company en août 2024, qui devrait faire passer la capacité de production d'Oando de 20 000 à 100 000 barils équivalent pétrole par jour, stimulant ainsi la production pétrolière et la croissance économique du Nigeria ; et la participation en juin 2024 d'Oando PLC, par le biais de sa filiale Oando Trading (« Oando Trading »), au projet Gazelle, la facilité de financement structurée adossée au pétrole brut de 3,3 milliards de dollars US parrainée par la Nigerian National Petroleum Company Limited, dans laquelle Oando Trading a contribué à hauteur de 550 millions de dollars US à une facilité accordéon de 925 millions de dollars US arrangée par Afreximbank /





Créée par Afreximbank, AfrexInsure fournit des produits d’assurance spécialisés pour garantir que les solutions d’assurance adaptées sont sécurisées pour les clients africains. La filiale fournit des solutions complètes et sur mesure qui sécurisent les actifs détenus par les clients et qui répondent aux exigences de bancabilité des bailleurs de fonds de projets. Elle s’appuie sur son expertise, son approche personnalisée et sa connaissance du marché pour garantir que les champions du commerce intra-africain et les multinationales reçoivent de la valeur des programmes soutenus par des assureurs de premier ordre capables de payer les sinistres.

En confiant son programme à des (ré)assureurs panafricains et à des souscripteurs locaux solides, AfrexInsure parvient à conserver les primes en Afrique, ce qui permet d'investir ces fonds sur le continent, où les entreprises africaines peuvent y accéder à moindre coût.

La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) est une institution financière multilatérale panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain. Depuis 30 ans, Afreximbank déploie des structures innovantes pour fournir des solutions de financement qui facilitent la transformation de la structure du commerce africain et accélèrent l'industrialisation et le commerce intrarégional, soutenant ainsi l'expansion économique en Afrique.

Fervente défenseur de l'Accord sur la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf), Afreximbank a lancé les le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) qui a été adopté par l'Union africaine (UA) comme la plateforme de paiement et de règlement devant appuyer la mise en œuvre de la ZLECAf. En collaboration avec le Secrétariat de la ZLECAf et l’UA, la Banque a mis en place un Fonds d'ajustement de 10 milliards de dollars US pour aider les pays à participer de manière effective à la ZLECAf.

À la fin de décembre 2023, le total des actifs et des garanties de la Banque s'élevait à environ 37, 3 milliards de dollars US et les fonds de ses actionnaires s’établissaient à 6,1 milliards de dollars US. Afreximbank est notée A par GCR International Scale, Baa1 par Moody’s, AAA par China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd (CCXI), A- par Japan Credit Rating Agency (JCR) et BBB par Fitch. Au fil des ans, Afreximbank est devenue un groupe constitué de la Banque, sa filiale de financement à impact appelée Fonds de développement des exportations en Afrique (FEDA), et sa filiale de gestion d'assurance, AfrexInsure, (les trois entités forment « le Groupe »). La Banque a son siège social au Caire, en Égypte.

FIN/INFOSPLUSGABON/KLH/GABON2025

© Copyright Infosplusgabon