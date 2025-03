Kenya : La BAD et Mastercard élargissent MADE NAIROBI : Alliance

26 Mars 2025

LIBREVILLE, 26 mars (Infosplusgabon) - La Banque africaine de développement et Mastercard ont annoncé le lancement du chapitre national au Kenya de MADE Alliance : Africa.

Le chapitre kenyan a tenu sa première réunion en marge de la conférence «Accroître le financement pour les petits exploitants agricoles en Afrique co-organisée par la Banque africaine de développement et l’Organisation panafricaine des agriculteurs. La première réunion a rassemblé les membres de MADE Alliance : Africa, ainsi que les ministres de l’Agriculture de l’Eswatini, du Liberia, du Nigeria, de Madagascar et de la Sierra Leone.

Dans son discours liminaire, le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi A. Adesina, a souligné l’engagement de 300 millions de dollars de la Banque pour les cinq premières années de programmation de MADE Alliance : Africa. L’initiative vise à intégrer trois millions d’agriculteurs dans l’économie numérique au Kenya, en Tanzanie et au Nigeria grâce à la plateforme Mastercard Community Pass.

Ce système d’identification numérique met en relation les agriculteurs avec les acheteurs, les fournisseurs d’intrants et les institutions financières, améliorant ainsi leur accès aux services agricoles essentiels.

« Nous sommes sur la trajectoire d’une initiative incroyable et transformatrice visant à créer un modèle puissant de partenariats stratégiques et orientés vers l’action, ainsi qu’une mobilisation efficace des ressources qui transformeront la vie et les écosystèmes des petits exploitants agricoles et de l’agriculture en général », a déclaré Akinwumi Adesina, qui copréside MADE Alliance : Africa avec Jon Huntsman, vice-président et président de la croissance stratégique de Mastercard.

Concernant la lutte contre les inégalités de genre, Akinwumi Adesina a mis en avant l’initiative AFAWA (Affirmative Finance Action for Women in Africa) de la Banque, qui a déjà approuvé plus de 2,5 milliards de dollars de financement pour des entreprises dirigées par des femmes sur le continent. En Afrique subsaharienne, seulement 37 % des femmes ont un compte bancaire, contre 48 % des hommes.

Les outils numériques offrent une solution évolutive pour combler ce déficit d’inclusion financière, en offrant aux entrepreneures un meilleur accès au capital et aux opportunités de croissance des entreprises.

Beth Dunford, vice-présidente à la Banque africaine de développement chargée de l’Agriculture et du Développement humain et social et Ricardo Pareja, vice-président senior, ventes et marchés, Community Pass chez Mastercard, ont animé la réunion du chapitre national du Kenya. La rencontre a fourni une plateforme aux partenaires de MADE Alliance : Africa pour discuter avec les représentants du gouvernement de l’alignement des programmes de l’initiative sur le programme agricole national.

S’exprimant sur les raisons pour lesquelles Mastercard se lancerait dans le secteur agricole, Ricardo Pareja a déclaré : « Nous visons à numériser les paiements et nous nous concentrons sur des segments ; l’agriculture n’est qu’un segment parmi d’autres, et tout se fait en espèces. Par conséquent, les agriculteurs et les autres acteurs du secteur agricole sont invisibles pour l’économie formelle. Notre objectif est de tous les intégrer dans l’économie formelle. »

La réunion a également présenté des projets de « validation de principe » au Kenya et en Tanzanie, illustrant des modèles de partenariat efficaces qui favorisent l’accès numérique aux services essentiels. Aux côtés de la Banque africaine de développement, des présentations de Heifer International, d’Equity Bank Group, de Microsoft et de la Kenya National Farmers' Federation ont souligné l’approche collaborative de l’initiative.

Les participants ont identifié des opportunités d’aligner les programmes de MADE Alliance : Africa sur des initiatives gouvernementales et des programmes numériques, en particulier ceux qui visent à autonomiser les jeunes et les femmes en milieu rural.

Les ministres ont exprimé leur intérêt pour la mise à l’échelle des programmes dans leurs pays respectifs et la promotion de collaborations avec le secteur privé afin de renforcer le soutien aux petits exploitants agricoles. Les discussions ont également porté sur les stratégies d’investissement et les efforts de levée de fonds nécessaires pour étendre la portée de l’initiative.

MADE Alliance : Africa vise à mobiliser les ressources des secteurs public et privé afin de fournir un accès numérique à des services essentiels à 100 millions d’entreprises et de particuliers à travers l’Afrique au cours de la prochaine décennie. Les principaux objectifs de l’initiative sont de faciliter les transactions commerciales, d’améliorer l’accès à des services financiers abordables, de fournir un accès Internet haut débit, de permettre un financement catalytique et de tirer parti des initiatives gouvernementales d’enregistrement numérique des agriculteurs afin d’améliorer la productivité agricole.

En numérisant le secteur agricole, l’initiative vise à aider les agriculteurs à accéder plus facilement au financement, à améliorer leur productivité et à augmenter leurs revenus, ainsi que ceux des entreprises agro-industrielles. Elle se concentrera dans un premier temps sur l’agriculture et l’autonomisation économique des femmes. Il est à noter que les petits exploitants agricoles africains produisent environ 80 % des denrées alimentaires du continent.

Outre la Banque africaine de développement et Mastercard, MADE Alliance : Africa compte parmi ses membres Equity Bank Group, Microsoft, Heifer International, Sustainable Agriculture Foundation, Unconnected.org, Yara, Kenya National Farmers' Federation, Shell Foundation et CRDB Bank. (Source African Development Bank Group (AfDB)).

