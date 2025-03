CONGO : Lancement du premier forum sur l'énergie et l'investissement au Congo, qui positionne le pays comme un acteur clé dans le domaine de l'énergie

26 Mars 2025

LIBREVILLE, 26 mars (Infosplusgabon) - BRAZZAVILLE, Congo (République du), 25 mars 2025/ -- La première édition du Congo Energy & Investment Forum (CEIF) s'est officiellement ouverte sur des allocutions de bienvenue et des discours d'ouverture prononcés par des leaders clés du secteur de l'énergie de la République du Congo.

Avec l'ambition de doubler la production de pétrole à 500 000 barils par jour d'ici 2027, et avec le lancement prochain d'un nouveau plan directeur pour le gaz, le CEIF 2025 offre aux participants une plateforme pour entrer en contact avec les leaders du marché de l'énergie du Congo.

S'exprimant lors de la séance d'ouverture, le ministre des hydrocarbures Bruno Jean-Richard Itoua a souligné le potentiel du Congo en tant que moteur clé de l'énergie en Afrique centrale, mettant en évidence les réformes et les initiatives essentielles visant à maximiser le potentiel énergétique du pays.

"C'est avec beaucoup de fierté et de bonheur que je prends la parole aujourd'hui pour prononcer l'ouverture officielle du Congo Energy & Investment Forum", a déclaré le ministre Itoua, ajoutant : "Les grandes lignes de ce forum sont conformes à l'objectif national de développement du Congo pour 2022-2026 et à notre vision ambitieuse de moderniser les infrastructures et de créer un environnement d'investissement inclusif."

Sébastien Brice Poaty, secrétaire général de la Société Nationale de Pétroles du Congo (SNPC), a expliqué que le Congo reste engagé dans le développement des hydrocarbures, ainsi que des énergies renouvelables, afin de favoriser l'accès à l'ensemble du pays. M. Poaty a indiqué que la société parapublique a finalisé le plan directeur du gaz - dont le lancement est prévu au CEIF 2025 - et qu'elle se prépare à l'adoption prochaine du nouveau code du gaz, qui devrait avoir lieu plus tard dans l'année.

"Cette conférence s'inscrit dans un cadre plus large sur l'avenir du Congo. La SNPC a été créée pour valoriser le potentiel énergétique du Congo et soutenir le développement économique tout en s'engageant dans une transition durable", a déclaré M. Poaty, ajoutant : "Investir en Afrique reste l'une des clés du développement du continent.

S'exprimant sur le potentiel du Congo à attirer des investissements sur le marché de l'énergie, Haitham Al Ghais, secrétaire général de l'OPEP, a souligné l'importance de la stabilité du marché. "Le Congo est un membre extrêmement précieux de la famille de l'OPEP", a déclaré M. Al Ghais, ajoutant que "le pétrole du Congo sera essentiel compte tenu de la croissance future de la demande de pétrole".

Omar Farouk Ibrahim, secrétaire général de l'Organisation des producteurs de pétrole africains (APPO), a souligné l'importance pour le gouvernement congolais de revoir ses stratégies et de revitaliser son secteur des hydrocarbures. En outre, le Dr. Ibrahim a souligné qu'alors que le paysage énergétique mondial subit un changement de paradigme massif, le Congo doit rester engagé dans le développement de ses ressources pétrolières et gazières.

"La République du Congo est depuis longtemps un acteur important de l'industrie pétrolière et gazière en Afrique. Troisième producteur d'Afrique subsaharienne, avec des réserves prouvées de pétrole brut de 1,8 milliard de barils, le Congo possède un immense potentiel de développement dans les bassins frontaliers", a-t-il déclaré.

La cérémonie d'ouverture comprenait également des présentations par des acteurs clés de l'industrie énergétique congolaise, notamment les majors TotalEnergies et Eni, ainsi que les producteurs indépendants Imperatus Energy et Ammat Global Resources et la Chambre africaine de l'énergie.

"Dans un contexte de concurrence mondiale accrue pour les capitaux, le succès futur du Congo dépend du maintien d'un cadre fiscal compétitif et d'un environnement réglementaire et juridique stable afin d'assurer la viabilité à long terme des investissements", a déclaré Mike Sangster, directeur de la division Afrique de TotalEnergies E&P.

Andrea Berberi, directeur général d'Eni Congo, a annoncé lors de sa présentation que la société avait achevé sa neuvième cargaison de GNL le 24 mars, atteignant ainsi 1 million de mètres cubes de GNL produit et exporté sur le marché. "Aujourd'hui, nous sommes fiers de faire partie de ce nouveau secteur en République du Congo", a déclaré M. Berberi.

"Il y a de grands opérateurs dans le pays qui travaillent sur différents projets", a déclaré Massimiliano Mignacca, directeur général d'Ammat Global Resources, ajoutant que "les activités d'Ammat se situent notamment en amont, mais nous sommes engagés tout au long du cycle de vie des hydrocarbures".

Appelant le Congo à reproduire le succès des producteurs de pétrole voisins tels que l'Angola, NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie, a exprimé son optimisme quant à la capacité du pays à tirer parti des réformes réglementaires et de l'amélioration de la gouvernance pour attirer les investissements mondiaux.

"À l'heure où nous examinons l'industrie de l'énergie, où nous observons les changements mondiaux dans le domaine de l'énergie, nous nous tournons vers le Congo pour la stabilité de l'énergie. C'est pour cette raison que le Congo occupe une position très forte, mais nous devons reconnaître que des réformes énergétiques sont nécessaires", a déclaré M. Ayuk.

De son côté, Oumar Semega, PDG et fondateur d'Imperatus Energy Group, a souligné que l'énergie jouait un rôle clé et stratégique pour le Congo. "Chez Imperatus, nous avons une vision claire de la création de valeur à chaque étape du secteur pétrolier et gazier, de l'extraction à la commercialisation", a déclaré Oumar Semega.

Le CEIF 2025 aura lieu du 24 au 26 mars à Brazzaville. L'événement est placé sous le haut patronage du président du Congo, Denis Sassou Nguesso, et soutenu par le ministère des hydrocarbures et la SNPC. Pendant trois jours, CEIF 2025 réunit des investisseurs internationaux et des acteurs locaux pour explorer les opportunités nationales et régionales en matière d'énergie et d'infrastructures. (Source : Energy Capital & Power

