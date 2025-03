Syrie : la présidente du CICR prévient que les perspectives de paix sont fragiles et appelle la communauté internationale à ne pas abandonner le pays à ce moment historique de son histoire

20 Mars 2025

LIBREVILLE, 20 mars (Infosplusgabon) - Lors de la neuvième conférence de Bruxelles sur la Syrie, la présidente du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Mirjana Spoljaric, a prévenu que les perspectives de paix en Syrie restaient fragiles. Elle a appelé la communauté internationale à ne pas abandonner le pays à ce moment décisif et à redoubler d’efforts pour aider la population syrienne à se relever et à se reconstruire.

La population civile subit de plein fouet les conséquences du conflit armé qui ravage la Syrie depuis 14 ans. La majorité des Syriens vivent désormais en dessous du seuil de pauvreté et dépendent de l’aide humanitaire. Les infrastructures essentielles, notamment l’approvisionnement en eau et en électricité, risquent d’être complètement détruites, car une grande partie du pays est jonchée de munitions non explosées. De plus, des dizaines de milliers de familles sont toujours à la recherche de leurs proches disparus.

« Les familles des personnes disparues vivront toute leur vie avec des traumatismes si nous ne les aidons pas à obtenir des réponses », a ajouté Mme Spoljaric. « Une tâche colossale nous attend, mais nous devons absolument tenir notre engagement envers ces familles. Les réponses qu’elles attendent sont essentielles pour le travail de guérison et de réconciliation que devra accomplir la Syrie. »

Près de 30 000 cas de disparitions en Syrie – dont plus de 2000 concernent des enfants de moins de 16 ans – ont été signalés au CICR et ne sont pas encore résolus aujourd’hui. Mais en réalité, le nombre de personnes disparues est bien plus élevé. Les équipes chargées de l’identification des personnes décédées, notamment dans la prison de Saydnaya, commencent à avancer dans ce travail, qui exigera toutefois d’importantes ressources locales, nationales et internationales pendant plusieurs années.

Alors que de nombreux gouvernements réduisent considérablement leurs budgets d’aide étrangère, la présidente du CICR a appelé la communauté internationale à ne pas interrompre son soutien à la Syrie : « Ce serait une erreur de délaisser la Syrie maintenant. L’aide humanitaire reste vitale pour des millions de Syriens, et la suspendre maintenant ne ferait qu’aggraver leurs souffrances et retarder le redressement du pays. »

Selon Mme Spoljaric, il est également important que les États continuent de revoir régulièrement les politiques de sanctions et les mesures restrictives afin de faciliter les opérations d’aide humanitaire et la fourniture de services vitaux.

Présent en Syrie depuis 1967, le CICR s’efforce de rétablir les liens entre les familles séparées par le conflit, visite les prisons et promeut le respect du droit international humanitaire. Il travaille en étroite collaboration avec le Croissant-Rouge arabe syrien pour faciliter l’accès aux services essentiels tels que les soins de santé, l’eau et l’électricité, fournir des secours d’urgence aux personnes en détresse et réduire les risques posés par les munitions non explosées.

Le CICR aide également le Croissant-Rouge arabe syrien et les autorités sanitaires à répondre aux besoins engendrés par les violences qui ont éclaté récemment dans la région côtière de la Syrie. Il s’agit notamment d’évacuer les blessés, d’approvisionner les structures médicales, de transférer les personnes décédées dans des hôpitaux et de fournir des secours d’urgence, comme de l’eau et de la nourriture, aux personnes déplacées.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est une organisation neutre, impartiale et indépendante dont le mandat strictement humanitaire découle des Conventions de Genève de 1949. Il porte assistance aux personnes touchées par un conflit armé ou d’autres situations de violence partout dans le monde, mettant tout en œuvre pour améliorer leur sort et protéger leur vie et leur dignité, souvent en collaboration avec ses partenaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

